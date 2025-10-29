Volotea rafforza i collegamenti internazionali da Bari

Volotea annuncia una nuova rotta internazionale in partenza dalla propria base di Bari: dal prossimo 23 maggio 2026 sarà operativo il collegamento diretto con Lille, nel nord della Francia, con due frequenze settimanali – ogni mercoledì e sabato – per un totale di oltre 14.000 posti in vendita.

“Grazie al nuovo collegamento, i tanti viaggiatori francesi potranno scoprire con maggiore facilità le meraviglie della Puglia: spiagge dall’acqua cristallina, città d’arte, borghi autentici, eccellenze enogastronomiche e un’accoglienza unica nel suo genere.

Con questa novità, salgono a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea: oltre alla new entry, il vettore collega già il capoluogo pugliese con Bordeaux e Lione, rafforzando così la connettività tra la Puglia e il mercato turistico francese, da anni tra i più attratti dalle bellezze del Sud Italia. Proprio per questo motivo, per la prima volta entrambi i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operati anche durante le festività natalizie, offrendo nuove opportunità di viaggio anche in inverno.

Non solo: Volotea opera, nel periodo estivo, anche la rotta Brindisi-Nantes, contribuendo così a rafforzare la rete di collegamenti tra la Puglia e la Francia all’interno del network di Aeroporti di Puglia“, afferma il comunicato.

“Il collegamento con Lille rappresenta una milestone nella nostra strategia di sviluppo del traffico internazionale: oggi la Puglia non è collegata soltanto a Parigi ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita, connettività e sviluppo territoriale”, ha commentato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Grazie alla collaborazione con Volotea e ad una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia, continuiamo ad ampliare l’accessibilità territoriale aggiungendo al nostro network una destinazione centralissima nell’Europa, perfettamente adatta a servire il nord della Francia e il Belgio, e adeguata al traffico leisure o d’affari sia in entrata che in uscita, che tiene anche conto dei tanti pugliesi che vivono in quella zona e che adesso potranno tornare a casa in modo ancora più comodo”.

“Con il collegamento Bari-Lille intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Offriamo ai viaggiatori francesi un nuovo accesso diretto al cuore del Mediterraneo, sostenendo i flussi incoming con un’offerta di voli pensata per valorizzare tutto il potenziale attrattivo del territorio pugliese. Allo stesso tempo, i passeggeri pugliesi potranno approfittare di un nuovo collegamento comodo e diretto per esplorare il nord della Francia”.

“A poco più di un anno dall’apertura della sua base a Bari, inaugurata nel luglio 2024, Volotea consolida così la sua presenza in Puglia, confermando lo scalo come hub strategico per connettere il terrorio con il resto d’Europa e valorizzandone al contempo il potenziale turistico.

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Volotea – Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Volotea)