easyJet inaugura l’era dei voli low cost a Capo Verde

È decollato oggi il primo volo easyJet che collega direttamente Milano Malpensa all’Isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde.
“Il nuovo collegamento, operativo due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, rappresenta una grande novità per i viaggiatori italiani in cerca di mete esotiche e affascinanti, facilmente raggiungibili dal Nord Italia a tariffe particolarmente competitive, a partire da 69€.
Conosciuta per le sue spiagge dorate, il mare cristallino e un clima mite tutto l’anno, l’Isola di Sal è un paradiso esotico ideale per chi desidera una pausa dallo stress quotidiano. Qui, il tempo sembra rallentare, e le giornate scorrono tra tramonti unici, sport acquatici e serate animate dalla musica tradizionale capoverdiana, la morna, che esprime l’anima profonda di questo arcipelago incantevole”, afferma easyJet.
“Con questa nuova rotta, easyJet rafforza ulteriormente la propria offerta internazionale, rispondendo alla crescente domanda di collegamenti diretti tra l’Italia e le destinazioni leisure.
Il volo per l’Isola di Sal rappresenta infatti l’unico collegamento diretto tra Milano Malpensa e Capo Verde, offrendo ai viaggiatori italiani un accesso privilegiato a una delle mete più affascinanti dell’Atlantico a prezzi vantaggiosi.
La nuova rotta per Capo Verde è una delle quattro nuove destinazioni introdotte da easyJet per la stagione invernale 2025 da Milano Malpensa, insieme a Luxor, Strasburgo e Siviglia. Grazie a queste aggiunte, easyJet porta a 52 il numero totale di destinazioni raggiungibili dagli scali milanesi, confermandosi tra i principali vettori aerei per i viaggiatori del Nord Italia.
I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.
(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)