Il Diamond Aircraft DA50 RG riceve la certificazione da Transport Canada

Diamond Aircraft informa: “Diamond Aircraft Industries annuncia che il DA50 RG, il suo flagship single-engine piston aircraft con carrello retrattile, ha ricevuto la Transport Canada type certification. Questo traguardo segna un altro importante traguardo nella tradizione di innovazione di Diamond e apre le porte alle consegne immediate ai clienti canadesi.

Questo first-class piston single combina retractable landing gear and double-slotted flaps, per offrire una portanza eccezionale, performance superiori a bassa velocità e una maneggevolezza straordinariamente raffinata. La sua spaziosa cabina da cinque posti offre lusso e comfort, completata da un ampio vano bagagli posteriore e dal rinomato impegno di Diamond per la sicurezza”.

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto la certificazione da Transport Canada per il nostro single engine flagship, il DA50 RG”, afferma Kevin Sheng, CEO at Diamond Aircraft Industries Canada.

“Piloti e operatori canadesi possono ora sperimentare in prima persona la potenza, l’eleganza e l’efficienza del DA50 RG.

Oggi gli operatori aeronautici si impegnano a volare in modo più responsabile, per un futuro più pulito e più verde. Con l’innovativa linea di jet-fuel-powered aircraft di Diamond, i piloti beneficiano di motori che producono emissioni significativamente inferiori rispetto alle tradizionali alternative con avgas, risparmiando al contempo innumerevoli litri di carburante. È un modo più intelligente e sostenibile di volare, a dimostrazione del fatto che prestazioni eccezionali e responsabilità ambientale possono coesistere”, conclude Diamond Aircraft.

Diamond Aircraft e AELO Swiss Academy siglano un ordine per il DA20i Katana

Diamond Aircraft inoltre annuncia una nuova importante partnership con AELO Swiss Academy. L’accordo prevede l’acquisto di 12 DA20i Katana, con un’opzione per ulteriori sei DA20i Katana, con consegna nel 2027.

Questo storico accordo segna il primo importante ordine dalla reintroduzione della produzione di DA20 in Europa all’inizio di questo mese (leggi anche qui).

“Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere una risposta così forte e immediata al ritorno del DA20i Katana”, ha dichiarato Jane Wang, Director Sales, Marketing, and Flight Ops at Diamond Aircraft Austria. “L’impegno di AELO conferma ciò in cui crediamo da tempo: non c’è niente di paragonabile al Katana. Il suo mix di prestazioni, efficienza e avionica moderna lo rende la piattaforma ideale per le odierne esigenze di addestramento al volo”.

“Il nuovo DA20i Katana, di nuova costruzione, è dotato del motore Rotax 912 iSc3 Sport e del Garmin G500TXi glass cockpit, offrendo avionica avanzata, navigazione touchscreen intuitiva e una migliore situational awareness. Costruito sul collaudato composite airframe di Diamond, il DA20 continua a offrire una durata eccezionale, bassi costi operativi e un’esperienza di addestramento superiore”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra flotta Diamond con il DA20 Katana”, ha dichiarato Stefano Buratti, CEO di AELO Swiss Academy. “Questo velivolo si adatta perfettamente alla nostra filosofia di addestramento: efficiente, moderno, sostenibile e costruito secondo i più elevati standard. Con questo investimento, garantiamo ai nostri studenti di addestrarsi sulle piattaforme più avanzate e affidabili disponibili”.

“Fondata nel 1985 e con sede a Locarno, in Svizzera, AELO Swiss Academy è riconosciuta per i suoi programmi di addestramento ad alte prestazioni e l’eccezionale tasso di inserimento dei graduati, con oltre il 96% degli studenti che ottengono un impiego nelle compagnie aeree entro sei mesi dal conseguimento del diploma. L’accademia opera attualmente una flotta di 27 velivoli, tra cui Diamond DA40 e DA42, e ha appena completato un importante ampliamento delle sue strutture e dell’infrastruttura del campus”, conclude Diamond Aircraft.

