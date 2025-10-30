TAP si aggiudica due riconoscimenti ai World Travel Awards 2025 (WTA 25)

La cerimonia dei World Travel Awards 2025 (WTA 25), che si è tenuta in Sardegna ha visto TAP Air Portugal aggiudicarsi due riconoscimenti ottenendo i titoli di Migliore compagnia aerea europea per l’Africa e Migliore compagnia aerea europea per il Sud America.

Sofia Lufinha, Chief Customer Officer di TAP, che ha ritirato i premi a nome della Compagnia, sottolinea: “Questi riconoscimenti riflettono l’importanza del mercato sudamericano e di quello africano per TAP Air Portugal e il costante impegno che abbiamo profuso per consolidare la nostra posizione. Nel celebrare, quest’anno, il nostro 80º anniversario, lavoriamo ogni giorno per continuare a migliorare la compagnia aerea, continuando a offrire ai nostri clienti il miglior servizio possibile”.

In Africa TAP opera 85 voli settimanali da Lisbona e Porto verso 14 destinazioni in Angola, Mozambico, Capo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe, Marocco, Senegal, Gambia e Ghana.

Per quanto riguarda il Brasile, TAP offre 96 voli settimanali verso 13 capitali brasiliane, con una media di 13 voli giornalieri, confermandosi così come la principale compagnia aerea internazionale che collega il Brasile all’Europa. In Sud America la compagnia vola anche a Caracas, in Venezuela.

I World Travel Awards premiano l’eccellenza nel turismo mondiale in decine di categorie e in diverse aree del mondo. I riconoscimenti assegnati in questa edizione si sommano a quelli già conquistati dal vettore in passato. TAP è stata infatti eletta come migliore compagnia aerea europea per l’Africa negli anni 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, e Migliore compagnia aerea europea per i voli verso il Sud America negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

La scelta dei vincitori dei World Travel Awards è avvenuta attraverso un processo di votazione online al quale hanno partecipato principalmente professionisti del settore turistico e dei viaggi, come agenti di viaggio, operatori e organizzazioni turistiche di diversi Paesi, ma anche il pubblico.

TAP vola attualmente verso 85 destinazioni, con oltre 1.250 frequenze settimanali.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)