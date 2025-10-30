Lufthansa Group: i risultati di SWISS, Brussels Airlines ed Eurowings nel terzo trimestre 2025

SWISS registra un operating result di 411 milioni di CHF nei primi nove mesi

Swiss International Air Lines (SWISS) ha conseguito un risultato operativo o adjusted EBIT di 411,2 milioni di CHF nei primi nove mesi del 2025. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ciò corrisponde a un calo di circa il 19,0% (1°-3° trimestre 2024: 505,0 milioni di CHF). I ricavi totali del periodo sono stati pari a 4,2 miliardi di CHF, in linea con il livello dell’anno precedente (1°-3° trimestre 2024: 4,2 miliardi di CHF).

“Il risultato ottenuto nei primi nove mesi riflette il difficile contesto di mercato”, afferma Dennis Weber, Chief Financial Officer (CFO) di SWISS. “Il nostro settore sta attualmente affrontando un calo della domanda e costi in continuo aumento. Queste tendenze si riflettono chiaramente nei nostri risultati economici. In particolare, sulle nostre rotte nordamericane, che rappresentano il nostro mercato più importante e redditizio, la domanda è diminuita sensibilmente. Stiamo riscontrando una certa riluttanza a viaggiare verso gli Stati Uniti da parte dei clienti europei, soprattutto nel segmento Economy Class, dove abbiamo dovuto stimolare la domanda offrendo tariffe più basse. Questo, a sua volta, sta riducendo i nostri ricavi. Un aspetto positivo è che i nostri utili hanno beneficiato della riduzione dei prezzi del cherosene. Abbiamo anche migliorato la puntualità e la stabilità delle nostre operazioni di volo”.

“Oltre ai costi del carburante, l’aumento dei costi ha avuto un impatto negativo. L’aumento delle tasse e delle imposte ambientali, nonché l’aumento dei costi del personale, hanno rappresentato fattori particolarmente significativi. Anche la crescita pianificata di SWISS si è rivelata irraggiungibile nella misura desiderata, principalmente a causa della carenza di motori e di personale di cabina. Di conseguenza, sia il numero di voli operati che la available seat-kilometer capacity per i primi nove mesi del 2025 sono stati solo dell’1,7% superiori ai livelli dell’anno precedente. Il totale dei passeggeri trasportati nel periodo è stato di poco inferiore a 14 milioni, con un aumento dello 0,8%.

SWISS ha migliorato sensibilmente sia la puntualità che la stabilità delle sue operazioni di volo nei primi nove mesi.

Il terzo trimestre è tradizionalmente il più solido in termini di fatturato, e lo ha dimostrato anche quest’anno. Allo stesso tempo, gli utili di SWISS per il terzo trimestre 2025 riflettono le attuali sfide del mercato e sono sostanzialmente al di sotto delle aspettative. L’adjusted EBIT da luglio a settembre è stato pari a 216,2 milioni di CHF, in calo di circa il 10,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (terzo trimestre 2024: 240,8 milioni di CHF). I ricavi del terzo trimestre sono stati pari a 1,48 miliardi di CHF, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (terzo trimestre 2024: 1,56 miliardi di CHF)”, afferma SWISS.

“Siamo orgogliosi dei miglioramenti ottenuti a vantaggio dei nostri clienti, sia in termini di puntualità che di esperienza di viaggio aereo complessiva”, continua il CFO, Dennis Weber. “In termini finanziari, tuttavia, le cose stanno chiaramente andando nella direzione sbagliata. Al momento stiamo assistendo a un aumento dei costi e a un leggero calo dei ricavi: una combinazione di tendenze a cui dobbiamo semplicemente reagire. Pertanto, sebbene l’attuale carenza di motori ed equipaggi impedisca la nostra ulteriore crescita, dobbiamo garantire che i nostri costi non continuino ad aumentare. Sia internamente che in collaborazione con i nostri partner di sistema, stiamo valutando tutte le opzioni per ridurre i costi e mantenere il nostro vantaggio competitivo. Questa temporanea interruzione della crescita della nostra compagnia probabilmente durerà a lungo. Dobbiamo quindi migliorare la nostra efficienza se vogliamo continuare a investire nell’esperienza di viaggio dei nostri clienti e, così facendo, continuare a prevalere nei mercati in cui operiamo”.

“SWISS ha consegnato il suo primo Airbus A350 dotato della nuova cabina “SWISS Senses” all’inizio del quarto trimestre. L’arrivo del primo di questi nuovi e avanzati bimotori inaugura una nuova era per la compagnia. L’A350 di SWISS offre ai suoi passeggeri un’esperienza di viaggio aereo che stabilisce nuovi standard in termini di comfort, design e tecnologia”, conclude SWISS.

Brussels Airlines registra un adjusted EBIT di 68 milioni di euro per il terzo trimestre

Brussels Airlines annuncia un adjusted EBIT di 68 milioni di euro, in calo del 14% rispetto al terzo trimestre 2024. Durante l’alta stagione estiva, la rete europea ha registrato un andamento finanziario molto positivo, mentre le destinazioni dell’Africa subsahariana sono rimaste al di sotto delle aspettative. Nonostante le significative interruzioni esterne, la compagnia aerea rimane fiduciosa in un solido risultato positivo per l’intero anno.

“Nel terzo trimestre 2025, che tradizionalmente rappresenta il periodo più positivo dell’anno, Brussels Airlines ha trasportato quasi 2,8 milioni di passeggeri su quasi 20.000 voli. Il numero di passeggeri è aumentato del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il numero totale di voli operati è aumentato del 14%.

Luglio e agosto hanno registrato performance finanziarie eccezionali per l’intera rete europea, con ricavi superiori a quelli dell’anno scorso. Questa crescita è stata trainata da una solida offerta di viaggi leisure e da una domanda sostenuta nelle principali destinazioni.

Al contrario, l’Africa subsahariana ha registrato risultati inferiori alle aspettative: una serie di cancellazioni, alcune delle quali al di fuori del controllo della compagnia aerea, ha impedito il pieno utilizzo dell’undicesimo aeromobile a lungo raggio. Ciò ha avuto un impatto negativo sui risultati finanziari della regione.

Tutti questi fattori hanno portato a un adjusted EBIT nel terzo trimestre di 68 milioni di euro, con un calo del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Guardando al futuro, le manifestazioni nazionali continuano a rappresentare una sfida. Con sei importanti eventi già verificatisi quest’anno, tra cui quello del 14 ottobre, Brussels Airlines stima che oltre 100.000 passeggeri siano stati coinvolti, con un onere finanziario di circa 14 milioni di euro. La compagnia aerea ribadisce la sua richiesta di soluzioni alternative che consentano di continuare a investire nel personale, nelle operazioni e nei passeggeri”, afferma Brussels Airlines.

“Desidero ringraziare sinceramente tutti i nostri colleghi per il loro incredibile impegno durante questa difficile estate. La loro resilienza e il loro lavoro di squadra ci hanno permesso di servire i nostri passeggeri con attenzione, anche di fronte agli imprevisti. Nonostante le difficoltà, restiamo ottimisti. Brussels Airlines è sulla buona strada per chiudere il 2025 con un risultato positivo per il terzo anno consecutivo, a testimonianza della solidità della nostra strategia e della dedizione dei nostri team”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

Eurowings continua il suo percorso di crescita

Eurowings continua la sua storia di successo con una stagione estiva e autunnale di successo nel 2025: la compagnia aerea ha trasportato oltre 18 milioni di passeggeri su 133.000 voli nei primi nove mesi dell’anno. Ciò significa che la Lufthansa Group value airline ha registrato una crescita di oltre 600.000 passeggeri da gennaio a settembre 2025 rispetto all’anno precedente. Grazie a una performance operativa molto stabile, l’affidabilità è salita a oltre il 99%, un valore record nel settore. Il risultato è un elevato livello di soddisfazione dei clienti: il Net Promoter Score (NPS) è stato di 42, a conferma del forte sostegno dei passeggeri alla compagnia aerea.

“Possiamo guardare indietro a una stagione di viaggi positiva con prestazioni eccellenti”, ha dichiarato Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Grazie all’elevata domanda, abbiamo ampliato significativamente il nostro programma di voli e lo abbiamo reso ancora più attraente per i nostri clienti aggiungendo numerose nuove destinazioni. Le ottime prestazioni dei nostri team Eurowings meritano ancora più rispetto perché operiamo in un mercato come quello tedesco in cui i costi di localizzazione continuano ad aumentare, rendendo i voli sempre più costosi e quindi non redditizi su molte rotte”.

“Nel suo programma invernale 2025/26, Eurowings amplia in particolare la sua offerta di voli a medio raggio, collegando Düsseldorf con Dubai tre volte a settimana. Ciò significa che, per la prima volta, i viaggiatori possono volare direttamente dalla capitale del Nord Reno-Westfalia alla popolare metropoli con Eurowings. In totale, Eurowings offrirà 28 voli diretti settimanali per Dubai dagli aeroporti di Colonia/Bonn, Düsseldorf, Berlino, Stoccarda e Hannover. Inoltre, Amman, Giordania, è una nuova destinazione nel programma Eurowings da Stoccarda. Anche l’offerta di voli per il Marocco è in crescita: Eurowings collegherà per la prima volta Marrakech con Hannover, Salisburgo, Stoccarda e Praga.

In cambio di queste espansioni, Eurowings ridurrà il numero di voli domestici in Germania, particolarmente gravati da tasse, a causa dei costi complessivi record della Germania come scalo aereo. Le rotte Norimberga-Amburgo, Amburgo-Colonia/Bonn e Dortmund-Monaco sono già state eliminate dal programma.

In conclusione, il Lufthansa Group point-to-point business segment, composto da Eurowings e dalla sua partecipazione in SunExpress, ha registrato un risultato positivo di 61 milioni di euro (adjusted EBIT) al 30 ottobre 2025. Il numero di dipendenti è salito a poco meno di 5.500″, conclude Eurowings.

