Tecnam e Professional Aviation espandono la loro Partnership

Tecnam Aircraft e Professional Aviation annunciano la consegna del nuovo Tecnam P2006T NG, il primo del suo genere ad essere utilizzato da un’accademia di volo in Italia.

“Questo traguardo segna un nuovo capitolo nella partnership tra le due organizzazioni e sottolinea il loro impegno comune nel fornire le soluzioni di addestramento al volo più avanzate, efficienti e sostenibili oggi disponibili.

Il P2006T NG (Next Generation) rappresenta l’evoluzione del rinomato twin-engine trainer di Tecnam, da tempo riconosciuto come il velivolo preferito dalle principali scuole di volo di tutto il mondo. Equipaggiato con il Garmin G1000 NXi integrated glass cockpit, con un’ergonomia migliorata e motori Rotax 912 iS Sport, il velivolo offre un’eccezionale efficienza nei consumi, emissioni ridotte e capacità di addestramento superiori”, afferma Tecnam.

“La cerimonia di consegna, tenutasi presso la sede centrale di Tecnam a Capua, ha incluso anche due nuovi velivoli Tecnam P2008JC, che ampliano ulteriormente la flotta in crescita di Professional Aviation. Questi due nuovi velivoli amplieranno la single-engine training capacity dell’Accademia e garantiranno una standardizzazione uniforme della flotta in tutte le fasi dell’addestramento.

Professional Aviation Academy è un’organizzazione internazionale di addestramento al volo approvata da EASA e GCAA con base a Ozzano dell’Emilia (Bologna), Opera una delle flotte più moderne e tecnologicamente avanzate d’Europa. L’Accademia attualmente impiega 22 velivoli Tecnam, con ulteriori unità in arrivo, supportando l’addestramento di oltre 350 studenti provenienti da tutto il mondo”, prosegue Tecnam.

“L’introduzione del primo P2006T NG in Italia è un altro passo importante nella nostra strategia di innovazione continua”, ha dichiarato Vito Preti, CEO e Accountable Manager di Professional Aviation. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire ai nostri cadetti i velivoli più moderni disponibili, che riflettano l’ambiente operativo delle compagnie aeree odierne. Insieme a Tecnam, stiamo innalzando ancora una volta lo standard dell’addestramento dei piloti”.

“Siamo lieti di vedere il primo P2006T NG entrare a far parte della flotta di una delle accademie di volo più dinamiche e all’avanguardia d’Europa”, ha dichiarato Paolo Pascale Langer, CEO di Tecnam. “Professional Aviation è sempre stata all’avanguardia nell’innovazione nell’addestramento e siamo orgogliosi che i velivoli Tecnam continuino a svolgere un ruolo centrale nel plasmare la prossima generazione di airline pilots”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)