Aeroporto di Bologna: nuovo volo per Varsavia con LOT

L’Aeroporto di Bologna informa: “Prenderà il via il prossimo 31 marzo il nuovo volo diretto Bologna-Varsavia con la compagnia aerea LOT Polish Airlines (leggi anche qui). Il collegamento con la capitale della Polonia avrà sei frequenze settimanali – tutti i giorni ad eccezione del sabato – con partenza da Bologna alle 8.30 e arrivo a Varsavia alle 10.40 il lunedì, mercoledì e venerdì e con partenza da Bologna alle 15.15 e arrivo a Varsavia alle 17,25 il martedì, giovedì e la domenica. Il rientro dalla città polacca è previsto sempre un’ora dopo l’atterraggio, con arrivo sotto le Due Torri dopo circa due ore di volo.

LOT Polish Airlines è la compagnia aerea di bandiera della Polonia, attiva dal 1929. Con una flotta di più di 80 aeromobili, è attualmente il 18° operatore più grande in Europa. La presenza di LOT al Marconi con un volo di linea è una novità assoluta”.

“L’avvio del nuovo volo Bologna-Varsavia con LOT Polish Airlines è particolarmente importante per il nostro territorio e bacino di utenza, non solo perché rafforza i collegamenti tra la nostra regione e la capitale della Polonia, ma anche perché consente ai nostri passeggeri di accedere a tutta la rete di connessioni della compagnia di bandiera polacca, con oltre 120 destinazioni in Europa, Asia e Nord America. LOT infatti è una novità per l’Aeroporto di Bologna, un vettore che si va ad aggiungere al già ampio portafoglio di compagnie aeree presenti al Marconi. Il nuovo volo, inoltre, potrà favorire ulteriormente il traffico incoming verso il nostro territorio da parte di un’area dell’Europa particolarmente dinamica, in fase di forte sviluppo e che ha storicamente un forte legame con Bologna e con tutta la regione”, commenta l’Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola.

“Il nuovo collegamento Bologna-Varsavia previsto nel 2026 rappresenta un prezioso stimolo per incentivare ulteriormente il turismo polacco nelle nostre città d’arte e cultura, che nei primi otto mesi del 2025 hanno totalizzato 59.028 arrivi (+22,1% sullo stesso periodo del 2024) e 151.848 presenze (+22,5%) di turisti dalla Polonia, concentrando il 34,3% degli arrivi ed il 23,5% delle presenze polacche regionali. Non solo, Bologna è l’ideale porta d’accesso a tutte le nostre eccellenze, dalla Motor Valley all’Appennino, dall’enogastronomia tipica ai siti Unesco e al benessere termale, che dall’anno prossimo sempre più polacchi potranno scoprire ed apprezzare. Saremo proprio a Varsavia, dal 17 al 19 novembre, per partecipare al Workshop B2B itinerante “Buy Italy” con tappe a Poznan, Cracovia e Varsavia, dove abbiamo organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana e Ambasciata d’Italia, una Conferenza Stampa di presentazione delle novità 2026”, commenta l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni.

“Il collegamento da Bologna per l’aeroporto di Varsavia “Fryderyk Chopin” (WAW) è già presente nel network di BLQ ed è operato da WizzAir. Da Bologna esiste anche il volo verso l’aeroporto di Varsavia Modlin (WMI), secondo scalo della capitale polacca, operato da Ryanair“, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)