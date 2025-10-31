Delta lancia la versione 7.5 dell’App Fly Delta e implementa il servizio Delta Concierge basato sull’AI

Delta informa: “È arrivato l’aggiornamento 7.5 dell’app del vettore, per viaggiare in modo ancora più semplice. La nuova funzione Flex Calendar permette di confrontare le tariffe disponibili in diverse date, per individuare rapidamente le migliori offerte. Con la nuova versione, inoltre, è possibile visualizzare ancora più dettagli di viaggio direttamente sulla schermata di blocco, come l’area di imbarco, il numero del posto a sedere e quello del nastro per il ritiro dei bagagli. Infine, il nuovo Delta Sky Club® Tracker consente ai titolari della carta Delta SkyMiles® di monitorare le proprie spese e di tenere traccia degli accessi alle lounge Delta Sky Club.

Delta Concierge, assistente di viaggio basato sull’intelligenza artificiale integrato nell’app Fly Delta, è ora disponibile in versione beta per un numero selezionato di membri Delta Sky Miles. Il servizio è, al momento, un’implementazione graduale che si espanderà nel tempo, modellata sul feedback e sull’utilizzo reale dei passeggeri. Delta Concierge è accessibile agli utenti beta tramite un’icona widget posizionata sulla schermata dell’app. Una volta effettuato l’accesso e autenticata l’identità dell’utente, si può sbloccare il supporto personalizzato al viaggio, che include risposte in tempo reale a domande come orario del volo, posto a sedere e gate, preferenze di viaggio, tracciamento dei bagagli e stato dei reclami. La funzione di attivazione vocale permette inoltre di trovare le risposte di cui si ha bisogno in viva voce”.

“Delta Concierge è più di un semplice assistente digitale: è il riflesso di come utilizziamo la tecnologia AI per fondere l’esperienza fisica e quella digitale”, ha affermato Eric Phillips, Chief Digital Officer di Delta. “Vogliamo che Delta Concierge sia un’esperienza personalizzata, un’estensione dell’assistenza e del servizio per cui i membri del nostro team Delta sono noti. Man mano che i clienti iniziano ad accedervi, vogliamo conoscere il loro feedback. Questa implementazione limitata ci aiuta a imparare per arrivare ad offrire un’esperienza di viaggio più fluida e profondamente personalizzata”.

“I membri Delta SkyMiles possono ora immergersi nel vibrante mondo delle opere di animazione giapponesi grazie alla nuova partnership esclusiva con Crunchyroll, brand globale che offre la più ampia libreria dedicata allo streaming di anime. A partire da questo mese di ottobre, i contenuti di anime appositamente curati da Crunchyroll sono disponibili sugli oltre 165.000 schermi Delta installati sullo schienale delle poltrone degli aeromobili – il numero più alto di schermi a poltrona offerto da una compagnia statunitense.

I membri SkyMiles, inoltre, possono accedere al Wi-Fi gratuito Delta Sync sui propri dispositivi personali per visionare i contenuti e approfittare di un’offerta esclusiva: accesso gratuito per 24 ore allo streaming dell’intero catalogo Crunchyroll di 50.000 episodi, 25.000 ore di contenuti e oltre 2.000 titoli unici da utilizzare durante il volo o dopo l’atterraggio.

La partnership con Crunchyroll si affianca a quella recentemente siglata con YouTube, che offre ora a bordo dei voli Delta accesso senza pubblicità a una selezione di video, podcast e playlist musicali. Inoltre, i membri SkyMiles che hanno effettuato l’accesso a Delta Sync Wi-Fi possono sbloccare sui voli Delta Wi-Fi all’interno degli Stati Uniti un’anteprima gratuita di 14 giorni di YouTube Premium, senza alcun metodo di pagamento richiesto”, conclude Delta.

