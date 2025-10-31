Boeing potenzia la capacità dei P-8A della RAAF con importanti aggiornamenti

Boeing informa: “Boeing sta rafforzando le maritime surveillance and anti submarine capability dell’Australia con il primo P-8A Poseidon della Royal Australian Air Force (RAAF) inserito in un upgrade program, mentre la forza aerea inizia anche a integrare il suo 13° velivolo nella flotta.

Nell’ambito delle four-year Increment 3 Block 2 modifications, i P-8A della RAAF riceveranno nuove antenne, sensori e software per migliorare i sistemi di elaborazione e comunicazione. L’Australia è il primo global P-8A customer a ricevere le Increment 3 modifications.

Il nuovo P-8A Poseidon della RAAF è stato consegnato il 29 settembre, mentre la consegna del 14° velivolo è prevista per il 2026″.

“Questi aggiornamenti, insieme alla consegna del 13° P-8A, segnano due importanti progressi per la difesa della vasta costa australiana”, ha affermato Naomi Smith, director of Boeing Defence Australia (BDA) Sustainment Operations. “L’Increment 3 Block 2 fornirà agli equipaggi sistemi di rilevamento di nuova generazione, mentre i nuovi velivoli rafforzeranno la prontezza operativa della flotta e la sua portata operativa, mantenendo al contempo l’interoperabilità con la U.S. Navy P-8A fleet”.

“I primi due P-8A della RAAF saranno aggiornati da Boeing presso la Jacksonville maintenance, repair and overhaul facility. Gli aerei della RAAF sono anche i primi international planes a essere aggiornati presso la struttura, dove i team continuano ad aggiornare e consegnare i P-8A alla U.S. Navy. I restanti velivoli saranno modificati da BDA presso la sua Deeper Maintenance & Modification Facility vicino alla RAAF Base Edinburgh, South Australia”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)