Ethiopian Airlines sceglie Cassiopée Alpha di Safran per il Flight Data Monitoring dell’intera flotta

Safran Electronics & Defense annuncia che Ethiopian Airlines ha scelto Cassiopée Alpha, la sua piattaforma avanzata di analisi dei dati di volo, per ottimizzare e proteggere le operazioni sull’intera flotta di 147 aeromobili della compagnia aerea, inclusi i modelli Airbus A350, Boeing 787 e Boeing 737 MAX.

“Cassiopée Alpha è una advanced flight data analysis platform, fornita come pratico servizio online. Aiuta le compagnie aeree a migliorare la sicurezza dei voli identificando e comprendendo chiaramente gli eventi di volo, garantendo la conformità agli standard di sicurezza internazionali e migliorando l’efficienza operativa. Utilizzata da oltre 150 compagnie aeree in tutto il mondo, Cassiopée Alpha offre analisi e visualizzazione automatizzate e online dei dati di volo, consentendo agli operatori di identificare rapidamente gli eventi di volo, garantire la conformità ai più elevati standard di sicurezza internazionali e aumentare l’efficienza operativa.

In risposta alle esigenze in continua evoluzione delle moderne operazioni di volo, Ethiopian Airlines ha inoltre scelto due moduli avanzati di questa piattaforma, Pilot in the Loop e Green, per migliorare ulteriormente le proprie prestazioni.

Il modulo Pilot in the Loop consentirà agli equipaggi di effettuare auto-debriefing utilizzando strumenti di visualizzazione e analisi intuitivi, favorendo una comprensione più approfondita degli eventi di volo e facilitando la raccolta di feedback preziosi. Anche i team addetti alla sicurezza del volo e all’analisi dei dati trarranno vantaggio dalla raccolta di informazioni contestualizzate, rafforzando le strategie di prevenzione dei rischi.

Il modulo Green aiuterà Ethiopian Airlines a ridurre attivamente la propria carbon footprint e a ottimizzare i costi operativi, supportando un monitoraggio preciso della fuel efficiency e delle performance ambientali”, afferma Safran.

“I team di Ethiopian Airlines, inclusi esperti di sicurezza del volo e piloti, parteciperanno a sessioni di formazione dedicate condotte da Safran Electronics & Defense per garantire una fluida integrazione di Cassiopée Alpha nelle operazioni quotidiane.

Adottando Cassiopée Alpha e le sue funzionalità avanzate, Ethiopian Airlines sostiene gli obiettivi della Vision 2030 dell’Etiopia, che promuove l’innovazione e la sostenibilità nel settore dell’aviazione. Queste nuove funzionalità mirano ad aiutare la compagnia aerea ad adattarsi alle normative internazionali in continua evoluzione e a migliorare ulteriormente la sicurezza e le prestazioni”, prosegue Safran.

Lemma Yadecha, Group Chief Commercial Officer, Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Attraverso questa nuova partnership, Ethiopian Airlines e Safran Electronics & Defense rafforzano la loro collaborazione, promuovendo l’innovazione per migliorare ulteriormente la sicurezza dei voli e rafforzare le iniziative di sostenibilità”.

Bertrand Blondy, Data Services Vice-President at Safran Electronics & Defense, ha commentato: “Questa nuova partnership con Ethiopian Airlines riflette la crescente fiducia in Cassiopée Alpha da parte delle principali compagnie aeree di tutto il mondo. Oggi, la comunità di Cassiopée beneficia dei nostri dati fruibili e degli strumenti innovativi per soddisfare i più elevati standard di sicurezza, efficienza e sostenibilità. In Safran Electronics & Defense, la nostra missione è fornire ai nostri partner soluzioni che facciano davvero la differenza per le loro operazioni, ogni giorno”.

Polytechnique Montréal e Safran rinnovano la loro partnership strategica

Quindici anni dopo la firma del loro primo accordo quadro di cooperazione, Polytechnique Montréal e Safran hanno finalizzato l’accordo di rinnovo della loro partnership, che entrerà in vigore il 20 novembre.

“Questa nuova fase, che copre il periodo dal 2025 al 2030, sosterrà 20 progetti di ricerca e nuove iniziative di collaborazione nell’intero spettro delle tecnologie aeronautiche sostenibili. Tra queste, high-temperature fuel cells, rare-earth-free electric motors, next-generation composite materials, recycling of critical metals, jet engine noise reduction, turbine aerothermodynamics e molte altre innovazioni.

L’industria aerospaziale si trova a una svolta decisiva. Con l’obiettivo settoriale di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e con un traffico aereo destinato a raddoppiare nei prossimi 20 anni, il ritmo della transizione deve accelerare. Safran è già impegnata in questa sfida: il Gruppo destina oltre il 75% dei suoi investimenti autofinanziati in R&T al miglioramento delle prestazioni ambientali dei suoi prodotti. Il rinnovo della partnership strategica con il Polytechnique Montréal è pienamente in linea con questa roadmap tecnologica.

Il rinnovo della partnership strategica coincide con l’estensione di due importanti cattedre di ricerca presso il Polytechnique Montréal.

Guidata da Daniel Therriault, Full Professor at Polytechnique Montréal Mechanical Engineering Department, l’Industrial Research Chair on Additive Manufacturing of Organic Matrix Composites (FACMO) sviluppa nuovi processi di produzione per composite material parts per il settore aerospaziale. L’iniziativa unisce sei professori del Polytechnique.

La Industrial Chair on Multifunctional Passive Acoustic Treatments for Turbofan Composite Structures (TAPPIS) sviluppa nuovi materiali e processi di produzione per ridurre il rumore dei motori aeronautici. Guidata da Annie Ross, Full Professor at Polytechnique Montréal Mechanical Engineering Department, la cattedra riunisce sette professori e ricercatori del Polytechnique”, afferma Safran.

“Quello che è iniziato nel 2010 come un singolo progetto su organic matrix composite materials guidato da due professori si è trasformato in una partnership tra Safran e il Polytechnique Montréal che abbraccia oltre 40 progetti in almeno 15 aree tecnologiche chiave. Questo slancio è sostenuto dal significativo supporto di Safran, che riflette una comune ambizione di innovazione.

Quattordici entità Safran sono coinvolte nel programma, di cui tre con sede in Canada. Al Polytechnique Montréal, quasi 30 professori guidano la ricerca, collaborando con i ricercatori Safran e circa 15 aziende canadesi. Insieme, hanno costruito una vera e propria rete di innovazione a Montréal.

I risultati sono tangibili, con oltre 300 articoli scientifici, circa 50 brevetti e invenzioni e due spin-off ad oggi.

Dal 2010, i progetti di collaborazione con Safran hanno contribuito a formare oltre 50 studenti di tutti i livelli accademici. Solo negli ultimi cinque anni, circa 50 tirocini industriali sono stati completati presso Safran in Canada e Francia, offrendo alla prossima generazione di talenti ingegneristici del Polytechnique Montréal un’esperienza pratica nello sviluppo di tecnologie aerospaziali.

La stragrande maggioranza degli studenti coinvolti in questi progetti viene successivamente assunta da aziende e istituzioni canadesi, creando un bacino di talenti qualificati e rafforzando l’ecosistema aerospaziale del Paese.

La collaborazione con Safran ha contribuito a portare il Polytechnique Montréal all’avanguardia nella ricerca globale sui materiali compositi, sulla produzione additiva e sulle tecnologie aerospaziali avanzate. Questa competenza rende la scuola di ingegneria un partner strategico chiave per lo sviluppo dell’aeromobile sostenibile del futuro”, prosegue Safran.

“L’esperienza del Polytechnique Montréal nei materiali compositi e nella produzione additiva, in particolare nello sviluppo di nuovi processi e materiali innovativi, rappresenta una vera risorsa per affrontare le sfide dell’aviazione sostenibile. Grazie a questa collaborazione, stiamo accelerando lo sviluppo di tecnologie chiave per il futuro dell’aerospazio. La sinergia tra due importanti attori dell’industria e del mondo accademico rende questa partnership altamente efficace e promettente”, ha dichiarato Eric Dalbiès, EVP Strategy and Chief Technology Officer for Safran.

“L’impegno visionario di Safran nella ricerca fondamentale e applicata consente al Polytechnique di sviluppare competenze all’avanguardia, posizionando il Canada all’avanguardia nell’aviazione sostenibile”, ha dichiarato François Bertrand, VP Research and Innovation at Polytechnique Montréal.

