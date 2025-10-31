HALO-Flight amplia le sue capacità con il nuovo Bell 407GXi

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha organizzato una cerimonia di consegna speciale durante l’Air Medical Transport Conference (AMTC) per celebrare la consegna ad HALO-Flight di un nuovo IFR-equipped Bell 407GXi.

“Essendo il quinto e ultimo Bell 407GXi consegnato nell’ambito del rinnovo della flotta di HALO-Flight, la cerimonia ha segnato un’altra pietra miliare nella lunga collaborazione tra Bell e HALO-Flight, premier nonprofit air medical provider impegnato a fornire cure critiche e una risposta rapida alle emergenze nel Texas meridionale”, afferma Bell Textron.

“Per oltre tre decenni, HALO-Flight è stata un’ancora di salvezza vitale per i pazienti che necessitavano di cure mediche urgenti”, ha dichiarato Lane Evans, managing director for North America sales, Bell. “Siamo orgogliosi di continuare a supportare la loro missione con velivoli che incarnano affidabilità, sicurezza e prestazioni. Il Bell 407GXi offre la potenza e la precisione su cui gli operatori di emergenza fanno affidamento ogni giorno”.

“Fondata nel 1987, HALO-Flight serve un’area di 28.000 miglia quadrate nel Texas meridionale, fornendo trasporto medico aereo salvavita ai residenti di comunità rurali. Grazie alla flotta di velivoli Bell, gli equipaggi altamente qualificati di HALO-Flight rispondono alle emergenze, dalle scene degli incidenti ai trasferimenti ospedalieri, garantendo ai pazienti il percorso più rapido verso le cure più avanzate.

Il Bell 407GXi offre enhanced mission capability grazie all’avionica avanzata, all’eccezionale manovrabilità e alla comprovata affidabilità nelle condizioni più difficili. La sua cabina spaziosa e il motore ad alte prestazioni consentono ad HALO-Flight di rispondere rapidamente e in sicurezza alle emergenze, trasportando al contempo critical care specialists and lifesaving equipment”, prosegue Bell Textron.

“Questo nuovo Bell 407GXi rappresenta più di un semplice velivolo: è un investimento per la sicurezza e la salute della nostra comunità”, ha dichiarato Travis Patterson, chief executive officer, HALO-Flight. “La nostra collaborazione con Bell ci garantisce di poter continuare a fornire i più elevati standard di risposta medica di emergenza alle persone che dipendono maggiormente da noi”.

“Per migliorare ulteriormente la prontezza operativa della flotta, la flotta di velivoli di HALO-Flight è iscritta al Customer Advantage Plan (CAP) program di Bell. HALO-Flight è il primo cliente Bell a integrare CAP con HUMS (Health and Usage Monitoring System) nella propria flotta. Questo approccio innovativo alla manutenzione proattiva e all’affidabilità combina entrambe le soluzioni per aiutare operatori come HALO-Flight a garantire che i propri velivoli siano sempre pronti per missioni salvavita, ottimizzando al contempo l’efficienza operativa a lungo termine.

Bell rimane un partner affidabile per gli Helicopter Emergency Medical Services operators in tutto il mondo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)