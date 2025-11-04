Condor lancia un volo diretto da Stoccarda a Dubai

Condor informa: “Condor offre ora quattro voli settimanali da Stoccarda a Dubai: il primo volo, DE2546, è decollato per gli Emirati Arabi Uniti questo lunedì mattina. Il nuovo collegamento integra il servizio esistente da Berlino con voli giornalieri. Ciò significa che Condor collega Berlino e Stoccarda con Dubai più frequentemente di qualsiasi altra compagnia aerea in Germania”.

“Dubai è una destinazione invernale molto popolare per i nostri ospiti. Con il nuovo collegamento da Stoccarda, rispondiamo all’elevata domanda della regione e rafforziamo la nostra presenza nella Germania meridionale”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor. “Insieme al nostro partner Emirates, offriamo inoltre ai nostri ospiti numerosi comodi collegamenti in tutto il mondo via Dubai”.

“La nuova rotta da Stoccarda è rivolta ai viaggiatori della Germania meridionale che cercano un collegamento diretto per gli Emirati Arabi Uniti. Dubai è una destinazione popolare, soprattutto nei mesi invernali, con un meteo affidabile e interessanti attività per il tempo libero.

I voli possono essere prenotati online su www.condor.com o presso tutte le agenzie di viaggio”, conclude Condor.

Nuova livrea Condor ed Eintracht Francoforte

Condor informa: “Il viaggio congiunto tra Condor ed Eintracht Francoforte si arricchisce di una nuova attrazione: l’Airbus A320 con registrazione D-ASGE presenta ora una livrea speciale con il design del club della Bundesliga, a sottolineare la partnership strategica tra due brand tradizionali di Francoforte, radicati a livello regionale e di successo internazionale”.

“Oltre alle tipiche strisce Condor, questa volta in uno speciale colore nero, il design dell’aereo è impreziosito dai colori e dal logo dell’Eintracht. Condor ed Eintracht Francoforte decolleranno insieme per la prima volta all’inizio di novembre per portare la squadra professionistica in Italia per la partita di Champions League contro l’SSC Napoli.

La livrea speciale è stata ufficialmente svelata in occasione di un evento esclusivo organizzato da Eintracht e Condor a Francoforte, dove rappresentanti di entrambi i partner, giocatori e ospiti hanno celebrato l’evento insieme. Il nuovo design sarà utilizzato sulle rotte europee, portando i colori dell’Eintracht Francoforte nel mondo”, prosegue Condor.

Peter Gerber, CEO di Condor: “La nostra partnership con l’Eintracht Francoforte è espressione del nostro stretto legame con la nostra città natale, Francoforte. Entrambi i marchi sono sinonimo di spirito di squadra, passione e integrità. La livrea speciale fa parte della partnership strategica tra Condor ed Eintracht Francoforte, annunciata in estate. Nei prossimi anni, le due aziende collaboreranno a stretto contatto nello sport professionistico maschile e femminile, negli sport di club e con la sussidiaria digitale EintrachtTech. Tifosi e soci dei club beneficeranno inoltre di offerte di viaggio esclusive, speciali regolamenti per il bagaglio sportivo e interessanti pacchetti di viaggio disponibili tramite Condor Holidays”.

“Con questa collaborazione, Condor rafforza il suo impegno per lo sport tedesco di alto livello e sottolinea le sue origini regionali e il suo orientamento internazionale. Allo stesso tempo, l’Eintracht Francoforte rafforza il legame tra sport, viaggi ed esperienze: una passione che unisce entrambi i marchi anche sopra le nuvole”, conclude Condor.

Condor winter flight schedule 2025/26

All’inizio della stagione invernale 2025/2026, Condor offrirà un’offerta di voli ancora più ampia per i viaggiatori provenienti dalla Svizzera.

“Con tre voli giornalieri da Zurigo a Francoforte, gli ospiti potranno beneficiare di collegamenti senza interruzioni con tempi di trasferimento convenienti verso le destinazioni più belle del mondo. Oltre ai collegamenti con le rotte a lungo raggio di Condor, quest’inverno saranno disponibili anche comodi collegamenti con tempi di trasferimento brevi verso destinazioni invernali popolari come le Isole Canarie”, afferma Condor.

“Condor attribuisce grande importanza a buoni collegamenti dalla Svizzera. Gli orari dei voli sono coordinati in modo che i viaggiatori possano partire da Zurigo al mattino e raggiungere le Isole Canarie lo stesso giorno, l’ideale per chi desidera fuggire dall’inverno”, afferma Thomas Welti, Country Manager Switzerland.

“Ad esempio, quest’inverno, gli ospiti potranno partire tutti i giorni alle 8:05 da Zurigo per Francoforte, dove sono facilmente raggiungibili voli giornalieri in coincidenza per Fuerteventura (FUE), Gran Canaria (LPA), Tenerife Sud (TFS) e Hurghada (HRG) in Egitto.

Tutti gli ospiti possono scegliere tra interessanti opzioni tariffarie e di servizio per trovare quella più adatta a loro. A bordo, i clienti possono usufruire del popolare prodotto Condor: oltre alla classica Economy Class, è disponibile anche la Business Class, che offre un free middle seat, un menù speciale e un’ampia selezione di bevande, franchigia bagaglio aggiuntiva e attrezzatura sportiva gratuita, oltre a un servizio prioritario in aeroporto, incluso l’accesso alle lounge prima della partenza”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)