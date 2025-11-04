Pilatus consegna il primo PC-12 PRO a un cliente statunitense

Pilatus informa: “Un abitacolo completamente nuovo, caratteristiche innovative come il Safety Autoland e un comfort raffinato rendono il nuovo PC-12 PRO il velivolo tecnologicamente più avanzato della sua categoria. Pilatus consegna velivoli PC-24 e PC-12 negli Stati Uniti e oggi segna la prima consegna di un PC-12 PRO, l’ultima evoluzione del ‘world’s best-selling single-engine turboprop’, a un cliente statunitense.

Dopo le consegne ai clienti australiani ed europei a ottobre, i proprietari Ravi e Pheroza Arcot hanno ricevuto il loro PC-12 PRO presso la sede centrale nordamericana di Pilatus a Broomfield, Colorado. Questo momento segna un capitolo importante per il PC-12 PRO negli Stati Uniti, uno dei mercati aeronautici più dinamici ed esigenti al mondo. Portare il PC-12 PRO qui non è solo una consegna: è un impegno nei confronti degli operatori che si aspettano prestazioni, sicurezza e versatilità ai massimi livelli”.

Ravi Arcot afferma: “Il PC-12 PRO unisce l’incredibile affidabilità e la tradizione del Pratt & Whitney PT6 alle capacità all’avanguardia dell’avionica G3000 PRIME. Questa potente combinazione è stata fondamentale nella mia decisione d’acquisto. Oltre alle nostre charitable flight endeavors, non vedo l’ora di vivere tante meravigliose avventure in famiglia con il nostro aereo”.

Il nuovo velivolo, numero di serie 3005, sarà basato nel nord-est degli Stati Uniti, unendosi alla crescente flotta di PC-12 già in missione in tutto il paese.

“In Pilatus, offrire valore significa costruire aeromobili che resistano alla prova del tempo. Il PC-12 PRO riflette tutto ciò che i nostri clienti ci hanno insegnato su ciò che conta di più: sicurezza, semplicità e affidabilità. Abbiamo combinato prestazioni comprovate con avionica e caratteristiche di sicurezza all’avanguardia, in modo che ogni volo offra ciò che conta di più: la massima sicurezza”, afferma Thomas Bosshard, President & CEO of the Pilatus subsidiary in the United States.

“Con oltre 2.200 PC-12 consegnati in tutto il mondo, con un totale di oltre undici milioni di ore di volo, il PC-12 PRO continua una tradizione di innovazione, versatilità e affidabilità. Il PC-12, prodotto in Svizzera, è leader nella US business aviation industry in flight activity, evidenziando la sua efficienza, popolarità e lo status di velivolo affidabile e ampiamente utilizzato”, conclude Pilatus.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)