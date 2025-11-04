Etihad apre quattro nuovi gateways verso Africa e Asia

Etihad informa: “Etihad Airways ha raggiunto un altro traguardo nel suo anno record di crescita, lanciando quattro rotte inaugurali per Tunisi, Hanoi, Chiang Mai e Hong Kong in tre giorni consecutivi. I nuovi servizi rafforzano ulteriormente la posizione di Abu Dhabi come hub e porta d’accesso per gli Emirati Arabi Uniti, supportando il turismo e il commercio in entrata e generando quasi il 45% dell’UAE total aviation growth quest’anno.

Mentre Etihad continua ad espandere la sua rete, la compagnia aerea sta aggiungendo migliaia di nuovi posti da e per Abu Dhabi, rendendo più facile per i viaggiatori provenienti da Africa e Asia scoprire i monumenti culturali della città, le spiagge incontaminate, i resort di lusso e il calendario di eventi che dura tutto l’anno. Le rotte offrono inoltre ai residenti e ai visitatori degli Emirati Arabi Uniti una maggiore scelta per viaggiare verso le principali destinazioni turistiche e d’affari”.

“Nuove rotte da Abu Dhabi:

Tunisi (1° novembre, tre voli settimanali): rafforzamento della rete nordafricana di Etihad e supporto alla crescente domanda di viaggi tra Emirati Arabi Uniti e Tunisia.

Hanoi (2 novembre, sei voli settimanali): collegamento diretto tra Abu Dhabi e la capitale del Vietnam per la prima volta, rafforzando i legami commerciali e turistici tra le due nazioni.

Chiang Mai (3 novembre, quattro voli settimanali): apertura della Thailandia settentrionale ai viaggiatori provenienti dal Medio Oriente e dall’Europa tramite Abu Dhabi.

Hong Kong (3 novembre, cinque voli settimanali): ricollegamento di Abu Dhabi con uno dei principali centri commerciali e ricreativi dell’Asia, insieme al rilancio del codeshare di Etihad con Hong Kong Airlines per una migliore connettività in tutta l’Asia”, prosegue Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Ognuna di queste destinazioni aggiunge un tocco personale alla nostra rete: dalla tradizione di Tunisi alla vivacità di Hanoi, dal fascino di Chiang Mai all’energia globale di Hong Kong. Insieme, ampliano le opzioni per i nostri ospiti, portando più visitatori a scoprire Abu Dhabi, una delle città più entusiasmanti al mondo. Mentre continuiamo a generare quasi la metà della crescita del settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti quest’anno, il nostro obiettivo rimane quello di connettere più persone, culture e opportunità attraverso la nostra base ad Abu Dhabi”.

“Le quattro nuove rotte portano la rete di Etihad a oltre 85 destinazioni, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel collegare Abu Dhabi al mondo e nel promuovere la crescita turistica ed economica degli Emirati Arabi Uniti.

