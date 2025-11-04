L’Italia è la prossima tappa di Emirates nel tour mondiale alla ricerca di ingegneri e tecnici aeronautici

Emirates è alla ricerca dei migliori talenti nel campo dell’ingegneria e della manutenzione aeronautica a livello globale. La prossima tappa del suo tour di recruiting sarà l’Italia, dove la compagnia organizzerà due incontri informativi: il primo a Roma il 18 e 19 novembre e il secondo a Milano il 22 e 23 novembre. Le posizioni aperte riguardano ingegneri aeronautici in possesso di licenza, che andranno a far parte del team operativo presso l’hub della compagnia aerea a Dubai, una città dinamica e internazionale.

“Questi roadshow fanno parte di una più ampia campagna di assunzioni del Gruppo Emirates che, nel corso dell’anno, mira a inserire 17.300 professionisti in 350 ruoli diversi (non solo ingegneri e tecnici aeronautici). Un’iniziativa strategica che conferma la volontà della compagnia di potenziare le proprie operazioni tecniche e di innalzare ulteriormente gli standard di manutenzione della sua flotta internazionale. Le tappe italiane puntano a valorizzare uno dei bacini di competenze aeronautiche in maggiore crescita al mondo.

Ingegneri esperti e giovani professionisti potranno partecipare ai roadshow, durante i quali i recruiter di Emirates illustreranno i ruoli disponibili, i pacchetti retributivi, i benefit e la vita a Dubai. Sarà anche un’occasione per incontrare direttamente gli ingegneri e i manager della compagnia e scoprire da vicino il loro lavoro quotidiano e le opportunità di carriera e di crescita professionale in Emirates. Le iscrizioni sono aperte sul sito: www.emiratesgroupcareers.com/engineering/“, afferma Emirates.

Flavio Ghiringhelli, Vice President Regional Clusters for South and Central Europe, ha dichiarato: “I nostri ingegneri conducono una carriera straordinariamente gratificante a Dubai, operando sulla più vasta flotta di aeromobili wide-body a livello globale e all’interno di un gruppo dinamico, multiculturale e altamente qualificato. Abbiamo investito 950 milioni di dollari per costruire un nuovo e avveniristico impianto di ingegneria presso il Dubai World Central. Chi entrerà a far parte di Emirates avrà l’opportunità di lavorare, crescere e spingersi oltre i confini dell’innovazione in una struttura che sarà una delle più grandi e avanzate dell’aviazione commerciale, in grado di offrire un’ampia gamma di servizi specializzati. Stiamo costruendo una forza lavoro pronta per il futuro, in grado di sostenere le nostre operazioni globali con precisione ed eccellenza”.

“Emirates Engineering è tra i centri di manutenzione aeronautica più tecnologicamente avanzati al mondo. Certificata GCAA CAR V, la struttura supporta la flotta di aeromobili Airbus e Boeing di Emirates – la più grande a livello globale – oltre a gestire, tramite contratti di manutenzione per terzi, gli aeromobili di circa 30 compagnie aeree internazionali.

La costruzione della Fase 1 del nuovo centro di ingegneria di Emirates, situato presso Dubai World Central, è iniziata nel 2024 e si prevede che sarà completata entro il 2027. Con una superficie di oltre un milione di metri quadrati, la struttura è stata progettata per sostenere la flotta e le esigenze operative di Emirates fino ai prossimi anni ’40 del 2000. La struttura diventerà anche un polo d’eccellenza per i servizi di ingegneria aeronautica commerciale in Medio Oriente, offrendo capacità aggiuntive anche ad altri vettori.

Gli ingegneri di Emirates saranno al centro di questa struttura all’avanguardia, impegnati in una vasta gamma di attività che vanno dai controlli di routine alle verniciature personalizzate, dai programmi di manutenzione leggera e pesante alla riparazione e ai test dei motori, fino agli allestimenti completi delle cabine e alle conversioni degli aeromobili”, prosegue Emirates.

“Emirates offre uno stipendio competitivo esentasse, la partecipazione agli utili, un’eccellente copertura assicurativa sanitaria e sulla vita, un contributo per l’istruzione, oltre a tariffe agevolate per il cargo e biglietti aerei scontati per sé, familiari e amici.

I dipendenti possono inoltre usufruire della Emirates Platinum Card, che offre una vasta gamma di privilegi e sconti esclusivi presso migliaia di brand e punti vendita, club, cliniche e strutture alberghiere, sia a livello locale che internazionale.

Entrare a far parte di Emirates significa vivere uno stile di vita cosmopolita nella vivace città di Dubai, insieme a persone provenienti da oltre 200 nazionalità, in una metropoli rinomata per i suoi hotel, ristoranti, la scena gastronomica d’eccellenza, le numerose attività per il tempo libero e per essere una delle città più sicure al mondo.

Con una solida esperienza nella manutenzione di base e di linea e nei laboratori di revisione, gli ingegneri aeronautici saranno responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta Emirates, composta dai nuovi A350, insieme agli A380 e ai B777. Potranno inoltre occuparsi della manutenzione di aeromobili appartenenti ad altre compagnie aeree a livello internazionale.

Per scoprire i requisiti e candidarsi, visitare il sito: www.emiratesgroupcareers.com/engineering/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)