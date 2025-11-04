Finnair: record di voli per la Thailandia nella stagione invernale 2026

Nella prossima stagione invernale 2026, Finnair registrerà un numero record di 25 voli a settimana per la Thailandia. La compagnia aerea volerà a Bangkok fino a 18 volte a settimana, quattro voli in più rispetto a questo inverno. Con fino a tre collegamenti giornalieri, Bangkok è da tempo una delle destinazioni invernali di Finnair preferite e l’aumento delle frequenze è stato pensato in particolare per supportare i clienti in transito via Helsinki, l’hub del vettore.

Il nuovo volo notturno giornaliero da Helsinki a Bangkok arriverà nel pomeriggio, rendendo più semplice per i passeggeri proseguire il viaggio o iniziare la vacanza nello stesso giorno. Il volo di ritorno, invece, partirà a tarda sera e arriverà a Helsinki nelle prime ore del mattino, consentendo ai clienti di connettersi ai primi voli mattutini dell’ampio network europeo di Finnair.

Finnair ripristinerà anche i voli diretti per Krabi, nel sud della Thailandia. Nell’inverno 2026 ci saranno due voli a settimana da Helsinki a Krabi, il lunedì e il giovedì. I voli diretti per Krabi erano stati operati per l’ultima volta nella stagione invernale 2019.

“La Thailandia è senza dubbio una delle nostre destinazioni a lungo raggio più popolari durante l’inverno. I tre voli giornalieri per Bangkok rispondono a una domanda in costante crescita, e la capacità offerta è significativa anche rispetto agli standard europei. Krabi rappresenta un’alternativa a Phuket per coloro che cercano una vacanza al mare più tranquilla” afferma Perttu Jolma, Vice President of Network management di Finnair.

Oltre a Bangkok e Krabi, Finnair volerà a Phuket cinque volte a settimana l’inverno prossimo.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)