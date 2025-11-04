Pratt & Whitney annuncia i primi GTF MRO Network awards

Pratt & Whitney ha celebrato la prima edizione dei GTF MRO Network Awards, istituiti in occasione del centenario di Pratt & Whitney.

“MTU Maintenance Hannover ha ricevuto l’Operational Excellence Award e Pratt & Whitney Eagle Services Asia (ESA) il Collaborative Excellence Award. Questi premi sottolineano l’eccellente lavoro svolto dagli engine centers del network, che mantengono l’impegno a supportare i GTF customers.

L’aumento dell’MRO output è fondamentale per garantire la salute della GTF fleet e i network shops stanno compiendo notevoli progressi. Come riportato durante la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre di RTX, l’MRO output per il motore PW1100G-JM è aumentato del 21% da inizio anno e si prevede che raggiungerà circa il 30% per l’intero anno. L’aumento del flusso di materiali, inclusi isothermal forgings and structural castings, ha consentito un numero record di engine overhauls nel 2025″, afferma Pratt & Whitney.

“La forza del GTF MRO network è alla base del successo a lungo termine del programma GTF e rappresenta una priorità fondamentale per Pratt & Whitney”, ha affermato Rob Griffiths, senior vice president of Commercial Engines Operations at Pratt & Whitney. “Con una rete solida e allineata, continuiamo ad espandere la capacità, promuovere l’eccellenza operativa e mantenere una stretta collaborazione, consentendo a Pratt & Whitney di rispettare i propri impegni oggi e nel prossimo secolo”.

“MTU Maintenance Hannover ha ricevuto l’Operational Excellence Award per le sue performance eccezionali. Dall’inizio dell’anno, il team ha ridotto del 25% gli average turnaround time sulle heavy engine overhauls e ha mantenuto un livello qualitativo costantemente elevato, con zero cali di qualità registrati nel corso del 2025. La struttura è entrata a far parte del GTF MRO network nel 2015, diventando una delle prime tre sedi a fornire maintenance services per il motore PW1100G-JM. MTU fornisce inoltre PW1100G-JM MRO presso MTU Maintenance Zhuhai in Cina e MRO services per l’intera GTF engine family presso EME Aero, la sua joint venture con Lufthansa Technik“, prosegue Pratt & Whitney.

“MTU ha svolto un ruolo chiave nella progettazione, produzione e manutenzione del motore GTF, la scelta più efficiente in termini di consumo di carburante per gli attuali aeromobili single aisle”, ha dichiarato Jaap Beijer, executive vice president MRO Operations, MTU Aero Engines. “Ricevere questo GTF MRO Network Award è una testimonianza della competenza tecnica di MTU Maintenance e del suo costante impegno nei confronti del GTF engine program e dei nostri clienti”.

“Eagle Services Asia (ESA) di Pratt & Whitney ha ricevuto il Collaborative Excellence Award. Il team ESA è stato premiato per aver condiviso la process and tooling expertise con gli engine centers dell’intera rete. ESA ha ospitato visite in loco per presentare automation systems come Alfred, il robot che ha dimezzato i tempi di assemblaggio dei PW1100G-JM high-pressure compressor rotors. Il team di ESA ha assistito diversi shops nell’acquisizione di sistemi di automazione simili per migliorare sicurezza, efficienza e costi. ESA, una joint venture tra SIA Engineering Company e Pratt & Whitney, è membro del GTF MRO network dal 2019″, continua Pratt & Whitney.

“Eagle Services Asia vanta una comprovata esperienza nell’implementazione di tecnologie innovative, come robotica, automazione e apprendimento automatico, per aumentare l’efficienza, migliorare la qualità del prodotto e creare un’esperienza più sicura e intelligente per l’operatore”, ha affermato Shangari Meleschi, vice president, Asia Pacific and Türkiye Aftermarket Operations, Pratt & Whitney. “La nostra cultura di apprendimento condiviso promuove il miglioramento continuo e l’innovazione”.

“Il GTF MRO network è composto dalle principali MRO companies del settore e comprende 21 shops in quattro continenti, oltre ad altri siti con quick-turn capability. Il network fa parte delle soluzioni EngineWise® di Pratt & Whitney, che forniscono agli operatori una varietà di servizi post-vendita che si traducono in valore a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)