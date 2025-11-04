OSM sigla una lettera di intenti con Tecnam per 25 aeromobili

Tecnam Aircraft annuncia che OSM Aviation Academy (OSMAA) ha firmato una Lettera d’Intenti (LOI) per l’acquisto di 25 velivoli Tecnam P-Mentor completamente equipaggiati e certificati IFR, con opzioni per ulteriori cinque unità.

“Con questa nuova LOI, OSM Aviation Academy potenzierà la sua flotta e la sua capacità di addestramento, garantendo ai futuri piloti il vantaggio di disporre dei velivoli da addestramento più avanzati oggi disponibili. La flotta di Tecnam P-Mentor non solo rafforzerà le operazioni europee dell’Accademia, ma supporterà anche la sua espansione in nuovi mercati, tra cui gli Stati Uniti, dove la domanda di velivoli da addestramento efficienti, sostenibili e con capacità IFR continua a crescere.

Il Tecnam P-Mentor è l’ultimo velivolo da addestramento IFR biposto di Tecnam, che offre un’efficienza senza pari, avionica avanzata e una piattaforma IFR e PBN completamente certificata EASA. Progettato per soddisfare tutti i più recenti requisiti EASA, il P-Mentor combina performance eccezionali, bassi consumi e sicurezza, rendendolo il velivolo ideale per le moderne operazioni di addestramento al volo”, afferma Tecnam.

“Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Tecnam, continuando ad ampliare le nostre attività di addestramento”, ha dichiarato Martin Floor, CEO di OSM Aviation Academy. “L’efficienza, la sicurezza e le capacità IFR del P-Mentor lo rendono il velivolo perfetto per addestrare la prossima generazione di Airline Ready® pilots”.

“L’ordine di velivoli fa parte di una strategia di gruppo più ampia volta a stabilire una forte presenza negli Stati Uniti a supporto delle operazioni di addestramento al volo di OSM, creando al contempo una piattaforma per un’ulteriore espansione sia nel mercato statunitense che in quello europeo”, ha dichiarato Hans Kyrre Hultgren, Direttore Esecutivo di OSM Aviation Academy.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, ha commentato: “Siamo lieti di supportare la continua crescita e l’impegno di OSM Aviation Academy per l’eccellenza nell’addestramento dei piloti. Il P-Mentor incarna la missione di Tecnam di fornire soluzioni di addestramento innovative, affidabili e sostenibili alle principali scuole di volo del mondo”.

