Airbus Flight Academy e Sevenair espandono l’ab initio training offering

Airbus Flight Academy e Sevenair Academy, una delle più grandi flight training organisations in Europa, hanno firmato un partnership agreement in occasione dell’European Airline Training Symposium (EATS) in Portogallo.

“Con una previsione di fabbisogno globale di 633.000 nuovi piloti nei prossimi 20 anni, evidenziata nell’ultimo Airbus Global Services Forecast, e una domanda significativa in Europa di 119.000 piloti, questa training partnership mira ad espandere il network dell’Airbus Flight Academy e a preparare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione.

Oggi, l’Airbus training network è composto da 21 sedi, che offrono un complete flight training package più vicino alla base operativa dei clienti. L’aggiunta di Sevenair Academy alla sua rete rappresenta un passo importante per Airbus nell’ampliamento del suo ab initio footprint e posiziona il Portogallo come sede di formazione chiave. L’accordo di partnership offre un programma di formazione completo, progettato per accompagnare i partecipanti senza alcuna precedente esperienza di volo attraverso ogni fase di formazione fino al conseguimento della licenza di pilota. I cadetti acquisiscono le competenze e le competenze necessarie per una transizione fluida verso l’airline careers”, afferma Airbus.

“Grazie alla decennale esperienza di Airbus in materia di flight safety, instructor development and curriculum standardisation, questa partnership garantisce la massima qualità di formazione. Sevenair Academy beneficerà del supporto e delle innovazioni costanti di Airbus, migliorando le competenze degli istruttori e ampliando le opportunità di formazione sia per le compagnie aeree partner che per gli airline partners and self-sponsored aspiring pilots”, afferma Maïa Kuilenberg, VP Training Services at Airbus.

“Questa partnership con Airbus segna un’importante pietra miliare per Sevenair Academy, rafforzando il nostro impegno per un world-class pilot training. Combinando gli elevati standard di Airbus con i nostri quarant’anni di esperienza in ab initio training, le nostre strutture e la flotta all’avanguardia a Ponte de Sor, in Portogallo, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento nella formazione aeronautica e preparando i cadetti a eccellere in un settore globale dinamico”, afferma Carlos Amaro, CEO, Sevenair Academy.

“Con 200 cadetti attualmente in formazione, Sevenair mira ad aumentare progressivamente la propria capacità di formazione ogni anno, offrendo modular and integrated pilot training programmes. Questa settimana, un primo gruppo di Royal Brunei Airlines cadets inizia il suo Airbus training”, conclude Airbus.

