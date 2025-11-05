Ryanair celebra 20 milioni di passeggeri a Torino con il terzo aereo basato

Ryanair ha festeggiato oggi i 20 milioni di passeggeri all’aeroporto di Torino, accogliendo anche l’arrivo del suo terzo aereo basato presso l’aeroporto “Sandro Pertini”.

“Il viaggio di Ryanair a Torino è iniziato nel 1999 e, da allora, la compagnia ha registrato una crescita significativa, aggiungendo rotte nazionali e internazionali e favorendo lo sviluppo del traffico, dell’occupazione e del turismo.

Ryanair ha investito in modo significativo a Torino nel corso degli anni, incluso il terzo aereo basato della compagnia, che rappresenta un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari. Ryanair continua a promuovere la connettività durante tutto l’anno e il turismo a Torino e in Piemonte, operando quest’anno un robusto operativo invernale con oltre 368 voli a settimana (+30% di crescita) su 31 rotte, comprese 2 nuove rotte invernali verso Liverpool e Pescara, oltre ad un aumento delle frequenze su popolari rotte esistenti, tra cui Dublino, Londra Stansted, Madrid, Marrakech e Trapani, offrendo ai cittadini del Piemonte e ai visitatori una scelta imbattibile ai prezzi più bassi quando prenotano i loro viaggi invernali.

Per celebrare i 20 milioni di passeggeri a Torino e l’arrivo del terzo aereo basato, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare fino a marzo 2026 (da prenotare entro il 19 novembre, soggetto a disponibilità)”, afferma Ryanair.

Da Torino, Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha detto: “Ryanair è lieta di celebrare oltre 20 milioni di passeggeri a Torino, un traguardo significativo che testimonia la continua crescita e gli investimenti di Ryanair all’aeroporto “Sandro Pertini”, che abbiamo festeggiato offrendo a Francesca Bellissimo, la venti milionesima passeggera a Torino, una gift card per viaggiare verso qualsiasi destinazione, invitandolo/la a sedersi, rilassarsi e godersi il volo con Ryanair.

Abbiamo collaborato a stretto contatto con il team di SAGAT per rendere possibile questa crescita, dimostrando che tariffe competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per favorire lo sviluppo. La nostra partnership con l’Aeroporto di Torino risale al nostro primo volo da Londra Stansted a Torino nel 1999 e, dopo 26 anni di successi, siamo determinati a continuare a crescere nella Regione.

Per consolidare ulteriormente questo successo e sbloccare opportunità ancora maggiori per l’aviazione, il turismo e l’occupazione in Italia, Ryanair invita nuovamente il governo italiano a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, al fine di stimolare ulteriormente il traffico, il turismo e la crescita dell’occupazione. Se verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aerei (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri annuali aggiuntivi, 250 nuove rotte, supportando 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia”.

Paolo Papale, Direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport, ha commentato: “Il ruolo di Ryanair è significativo per la crescita del nostro aeroporto. Anche grazie ai voli effettuati da Ryanair, l’inverno 2025/2026 sarà il più ricco di sempre per il nostro scalo: si aggiungono infatti nuove rotte, come Liverpool e Pescara; ci saranno aumenti di frequenze significativi su moltissime destinazioni, come Londra Stansted, Madrid, Dublino, Porto, Brussels Charleroi, Copenhagen, Malta, Marrakech; e sono infine confermate tante rotte neve, come Belfast, Birmingham, Bristol, Londra Luton, Manchester e Shannon, dedicate agli sciatori del Nord Europa che scelgono le nostre montagne per le loro vacanze invernali”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Torino Airport – Photo Credits: Ryanair)