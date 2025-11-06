Boeing presenterà le Middle East Partnerships e la sua crescita nella regione al Dubai Airshow 2025

Boeing presenterà il suo commercial, defense and services portfolio al Dubai Airshow 2025, sottolineando l’impegno dell’azienda nel Medio Oriente, un mercato strategico chiave dove ha costruito un’eredità di partnership da oltre 80 anni.

“Boeing ha il privilegio di collaborare con compagnie aeree e governi del Medio Oriente per continuare a costruire uno dei settori aerospaziali più fiorenti al mondo”, ha affermato il Dr. Brendan Nelson, president of Boeing Global. “Il nostro successo riflette la visione e l’ambizione dei nostri partner, dai vettori nazionali che espandono le loro flotte ai clienti della difesa che promuovono la sicurezza e l’innovazione regionale. Il Dubai Airshow è un’opportunità per celebrare questi risultati, riaffermare il nostro impegno verso le visioni nazionali e guardare avanti verso la prossima era di crescita aerospaziale”.

“Boeing è uno sponsor strategico delle Aerospace 2050 and Aviation Mobility conferences dell’Airshow, con particolare attenzione all’innovazione, alla collaborazione e alla sostenibilità. Ciò fa seguito agli ordini record per la compagnia in Medio Oriente, guidati da importanti nuovi ordini di aerei, dall’espansione della collaborazione nel settore della difesa e dall’approfondimento delle partnership con governi, compagnie aeree e lessors che plasmano il ruolo della regione come hub aeronautico globale.

I visitatori della mostra Boeing potranno sperimentare prodotti e display tecnologici coinvolgenti e interattivi, tra cui una full-size 777X interior section con la sua cabina più ampia e l’architettura spaziosa. L’esposizione presenterà anche l’F-15EX cockpit simulator, che fornirà un’esperienza pratica delle prestazioni e delle capacità del fighter”, afferma Boeing.

“Boeing metterà in evidenza le sue offerte di servizi per clienti governativi e commerciali, tra cui parts, modifications, digital services, training solutions and sustainment. La mostra ospiterà il Boeing Cascade Climate Impact Model, uno strumento di modellazione e visualizzazione dei dati che valuta le opzioni per ridurre l’impronta dell’aviazione. Boeing è un partner strategico del Vista startup hub e i membri del team di venture capital dell’azienda presenteranno una selezione di un portfolio di aziende che promuovono l’innovazione in advanced mobility, digital aerospace and energy solutions.

Il Boeing 777-9 flight test airplane apparirà nei flying and static displays, dimostrando il più grande jet bimotore del mondo.

I commercial customer airplanes in mostra includeranno:

Action Aviation 737-700 Boeing Business Jet (BBJ)

Aloula 737-800

Aquiline 777-200ER and 747-400 Boeing Converted Freighter

Emirates 777-300ER

flydubai 737-8

SCAT 737-8

Royal Jet 737 BBJ

SolitAir 737-800 Freighter

Le U.S. and U.A.E armed forces presenteranno una presenteranno una gamma di prodotti Boeing tra cui:

F-15 Eagle

C-17 Globemaster

CH-47 Chinook

KC-46 Pegasus

AH-64 Apache

U.S Air Force B-52 e P-8 Poseidon parteciperanno al flying display“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)