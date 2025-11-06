News Brevi – 06.11.2025

AL VIA I LAVORI PER LA NUOVA VIABILITA’ DI ACCESSO ALL’AEROPORTO ‘KAROL WOJTYLA’ DI BARI – Aeroporti di Puglia informa: “Prendono ufficialmente il via oggi i lavori per la “Nuova viabilità esterna di ingresso all’aeroporto di Bari”. Un intervento strategico che rientra nel Masterplan dello scalo del capoluogo pugliese e che punta a potenziare l’accessibilità e la sicurezza della principale porta d’ingresso aeroportuale della Puglia. L’intervento è stato illustrato in mattinata dal Presidente e dal Direttore generale di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e Marco Catamerò e dal direttore tecnico di AdP, Donato D’Auria. A dare il via ai lavori anche i sindaci di Bari e Bitonto, Vito Leccese e Francesco Paolo Ricci. Sul posto anche i rappresentanti delle ditte esecutrici e l’assessore alle Opere pubbliche del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi. Il nuovo percorso, lungo circa 500 metri, collegherà l’incrocio tra la provinciale Bitonto–Palese e la viabilità aeroportuale esistente, all’altezza della rotatoria principale. Il tracciato si svilupperà su una carreggiata a due corsie, con marciapiede e pista ciclabile, per un investimento complessivo di circa 3,7 milioni di euro. Nelle prime fasi operative sono già state completate le attività di espianto e reimpianto degli alberi lungo il tracciato: 23 secolari e 150 non secolari che, a seguito di autorizzazione da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia si trovano nelle aree aeroportuali. Sono state anche effettuate operazioni di bonifica bellica”. “Con questo intervento proseguiamo nel percorso di modernizzazione e potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’aeroporto di Bari. La nuova viabilità garantirà un accesso più fluido e sicuro allo scalo, migliorando la mobilità non solo per i passeggeri, ma anche per i cittadini e per le attività economiche del territorio. È un investimento che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia nel coniugare sviluppo, sostenibilità e qualità dei servizi”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.” L’opera, che interessa un’area di circa 2 ettari (20.000 mq), è stata approvata con VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e conformità urbanistica. A seguito della Conferenza dei Servizi, Aeroporti di Puglia è stata delegata da ENAC alla gestione delle procedure di esproprio. I lavori, della durata stimata di 169 giorni, dovranno terminare entro l’inizio dell’estate e sono stati affidati al RTI composto da Pasquale Alò srl di Monopoli, SIPA spa di Bari e Siles srl di Andria”, conclude Aeroporti di Puglia.

AMERICAN AIRLINES: UPDATE SULLA DIRETTIVA FAA CHE PREVEDE UNA RIDUZIONE DEI FLIGHT SCHEDULES – American Airlines informa: “A causa del government shutdown in corso e della carenza di personale addetto al controllo del traffico aereo a livello nazionale, la FAA ha ordinato alle compagnie aeree di ridurre i flight schedules per mantenere safe airspace operations a partire da venerdì 7 novembre. I voli di giovedì 6 novembre saranno operativi come previsto. In attesa di ulteriori informazioni dalla FAA per determinare quali voli saranno interessati, prevediamo che la stragrande maggioranza dei viaggi dei nostri clienti non subirà modifiche. Man mano che verranno apportate modifiche agli orari, contatteremo proattivamente i clienti interessati. Come sempre, invitiamo tutti i clienti a controllare lo stato del proprio volo su aa.com o sull’app mobile. Nel frattempo, continuiamo a sollecitare i leader di Washington a raggiungere una risoluzione immediata per porre fine allo shutdown”.

DELTA RIDURRA’ I VOLI DAL 7 NOVEMBRE IN CONFORMITA’ CON LE DIRETTIVE DELLA FAA – Delta informa: “Delta si sta conformando a una direttiva della FAA e dell’U.S. Department of Transportation per ridurre i voli in 40 importanti aeroporti statunitensi a partire da venerdì 7 novembre. Delta prevede di operare la maggior parte dei propri voli come previsto, inclusi tutti i voli internazionali a lungo raggio, e si impegnerà a ridurre al minimo l’impatto sui clienti, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta. Offriamo ulteriore flessibilità a tutti i nostri clienti durante il periodo di viaggio interessato per modificare, cancellare o rimborsare i propri voli, incluse le nostre basic economy fares, senza penali. Faremo del nostro meglio per informare i clienti il più presto possibile di eventuali modifiche ai loro voli e ci scusiamo per gli eventuali disagi che tali modifiche potrebbero causare. Invitiamo i clienti a controllare lo stato del loro volo su delta.com o sull’app Fly Delta per le informazioni più recenti. Queste riduzioni dei voli sono una risposta alla carenza di personale addetto al controllo del traffico aereo dovuto al government shutdown in corso e mirano a garantire la sicurezza dell’intero national airspace system”.

UNITED AIRLINES: AGGIORNAMENTO SUL GOVERNMENT SHUTDOWN ORDINATO DALLA FAA – Scott Kyrby, CEO di United, afferma: “La FAA e il DOT hanno ordinato a tutte le compagnie aeree di ridurre i propri schedules durante il government shutdown, in 40 aeroporti nazionali. L’obiettivo della FAA è quello di alleviare la pressione sull’aviation system, in modo che tutti possiamo continuare a operare in sicurezza. Questa è la massima priorità della FAA, e anche la nostra. Indipendentemente dall’ambiente in cui operiamo, non scenderemo a compromessi sulla sicurezza. Queste riduzioni inizieranno venerdì 7 novembre e continueremo ad aggiornare progressivamente i nostri orari man mano che il government shutdown prosegue, in modo da poter avvisare i nostri clienti con diversi giorni di anticipo e ridurre al minimo i disagi per loro e per tutti voi. I voli internazionali a lungo raggio di United e i nostri voli da hub a hub non saranno interessati da questa schedule reduction impartita dalla FAA. È importante per preservare l’integrità del nostro network, offrire ai clienti interessati il maggior numero possibile di opzioni per riprendere il viaggio e sostenere i nostri crew pairing systems. Concentreremo invece le nostre riduzioni di orario su regional flying and domestic mainline flights che non collegano i nostri hub. Utilizzeremo la nostra app, il nostro sito web e le notifiche push per comunicare direttamente ai clienti eventuali modifiche al loro volo e per offrire opzioni di riprenotazione. Vogliamo fornire loro quante più informazioni possibili e in modo semplice e comprensibile. Cosa importante, qualsiasi cliente che viaggia durante questo periodo ha diritto a un rimborso se non desidera volare, anche se il suo volo non è interessato. Questo include i non-refundable tickets e i clienti con basic economy tickets. Nonostante queste riduzioni di orario, United e i suoi partner United Express continueranno a offrire circa 4.000 voli al giorno per portare i nostri clienti a destinazione. Grazie alla programmazione di inizio novembre, i nostri voli hanno più posti disponibili rispetto a prima dell’estate, il che significa che dovremmo riuscire a trovare posti per molti clienti anche se il loro volo fosse cancellato. Infine, grazie ai dipendenti perchè farete tutto il possibile durante questo government shutdown per prendervi cura dei nostri clienti e di noi stessi. La vostra professionalità e attenzione saranno più importanti che mai nei giorni a venire”.

NORWEGIAN GROUP TRASPORTA 2,64 MILIONI DI PASSEGGERI A OTTOBRE – A ottobre, Norwegian ha registrato 2,25 milioni di passeggeri, mentre Widerøe 389.000, portando il totale del Gruppo a 2,64 milioni di passeggeri, in aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Il 28 ottobre il primo nuovo Boeing 737 MAX 8, parte dell’ordine di 80 aeromobili di Norwegian, è arrivato all’aeroporto di Oslo. “Ottobre è stato un mese di ottime performance per Norwegian Group. Abbiamo iniziato il mese con l’assegnazione di una nuova rotta domestica in Danimarca, operata in parte con SAF, e lo abbiamo concluso accogliendo il primo nuovo MAX 8 del nostro ordine Boeing. Nel complesso, siamo molto soddisfatti dei dati sul traffico di ottobre e in particolare del load factor per entrambe le compagnie aeree. Sia Norwegian che Widerøe hanno registrato ottime performance in termini di puntualità questo mese, un fattore molto importante per i nostri clienti. Ora ci aspettiamo una stagione invernale con un’entusiasmante rete di rotte su misura per la domanda dei clienti. Nei prossimi mesi ci impegneremo in modo significativo nelle Program X initiatives che, insieme all’adeguamento della capacità, garantiranno performance migliori durante la bassa stagione”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità (ASK) di Norwegian a ottobre aumentata dell’1% rispetto allo scorso anno. Il traffico passeggeri effettivo (RPK) di Norwegian è aumentato dell’1%. Il load factor è stato pari all’87,3%, in aumento di 0,5 punti percentuali. Norwegian ha operato una media di 86 aeromobili nel mese di ottobre. La capacità di Widerøe (ASK) a ottobre è aumentata del 2% rispetto allo scorso anno, mentre il load factor è stato pari al 73,4%, in calo di 0,3 punti percentuali. La puntualità di Norwegian e Widerøe, definita come la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata rispettivamente dell’84,7% e dell’88,7%. La regolarità, misurata dalla quota di scheduled flights effettuati, è stata del 99,5% per Norwegian e del 96,7% per Widerøe. Il 26 ottobre è entrato ufficialmente in vigore il 2025 winter programme di Norwegian con sei nuove rotte. “Siamo entusiasti dell’inizio winter programme di quest’anno e non vediamo l’ora di offrire più rotte verso destinazioni invernali calde, che sono state ben accolte dai nostri clienti nordici. Il trend delle prenotazioni rimane solido per i mesi invernali, in anticipo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Notiamo una forte domanda per i viaggi natalizi e invitiamo tutti coloro che hanno piani specifici a prenotare i propri voli il prima possibile”, ha concluso Geir Karlsen.

QANTAS PROSEGUE IL PROGRAMMA DI RINNOVAMENTO DELLE LOUNGE – Qantas Group informa: “Qantas sta portando avanti il suo programma globale di ristrutturazione delle lounge, con importanti lavori che inizieranno presso la Sydney International Business Lounge e l’apertura dell’Auckland International Lounge in vista del periodo di punta delle festività natalizie di dicembre. I lavori di ammodernamento rappresentano un investimento significativo nell’esperienza di viaggio premium, con la riqualificazione della Sydney International Business Lounge destinata ad aumentare la capacità di oltre il 30%. Dall’8 dicembre, la Sydney International Business Lounge entrerà nella sua seconda fase di costruzione dopo i recenti lavori di ampliamento esterno, con il completamento previsto per il 2027, in vista del decollo dei rivoluzionari Project Sunrise ultra long-haul flights per Londra e New York”. Cam Wallace, CEO di Qantas International, ha affermato: “Con l’aumento della domanda di viaggi premium, stiamo creando più spazio, più opzioni di ristorazione e un’esperienza a terra completamente migliorata nelle nostre nuove Sydney International Business Lounge e Auckland International Lounge”. “Durante la costruzione della nuova lounge, i clienti potranno rilassarsi prima del volo presso una nuova Qantas International Business Lounge temporanea al Terminal 1 o presso la Plaza Premium Lounge, garantendo un servizio ininterrotto per tutta la durata dell’aggiornamento. La nuova Qantas Auckland International Lounge aprirà il 17 dicembre, in tempo per il periodo di punta dei viaggi natalizi. L’area lounge dell’Auckland International Airport, completamente riprogettata e ampliata, stabilirà un nuovo standard per i passeggeri, così come per il popolare servizio diretto Auckland-New York. L’apertura dell’Auckland International Lounge coincide con l’espansione delle operazioni trans-Tasmania da parte di Qantas, in seguito all’avvio di nuovi servizi stagionali tra Adelaide e Auckland, in concomitanza con il lancio dei voli da Auckland a Perth, in partenza il 7 dicembre. Oltre a Sydney e Auckland, Qantas prosegue il suo programma di investimenti globali nelle lounge con ulteriori ammodernamenti in corso presso la Los Angeles International Business Lounge e in tutto il domestic regional lounge network”, conclude Qantas Group.

JETBLUE ANNUNCIA UNA NUOVA ROTTA VERSO LA FLORIDA – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato un nuovo servizio diretto per l’aeroporto di Destin-Fort Walton Beach (VPS) a partire dal 5 marzo 2026. La compagnia aerea opererà cinque voli stagionali settimanali sia da Boston Logan (BOS) che dal John F. Kennedy di New York (JFK), collegando i viaggiatori a questa destinazione molto richiesta in Florida. L’aggiunta di Destin-Fort Walton Beach amplia la crescente presenza di JetBlue nello Stato. La compagnia aerea ha già annunciato l’intenzione di lanciare il servizio per Vero Beach e Daytona Beach il mese prossimo e in totale ha annunciato oltre 30 nuove rotte in Florida solo quest’anno. Queste ultime aggiunte portano il servizio di JetBlue in un nuovo angolo della Florida, amato per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque color smeraldo”. “La Florida continua a essere un luogo in cui la combinazione di ottimo servizio e valore di JetBlue riscuote un forte successo tra i viaggiatori”, ha affermato Dave Jehn, JetBlue vice president, network planning and airline partnerships. “Aggiungendo Destin–Fort Walton Beach alla nostra mappa, offriamo più scelta ai clienti di Boston e New York”.

BAE SYSTEMS: IL CCMS PER L’EA-37B E’ STATO APPROVATO PER L’ADDESTRAMENTO DALLA U.S. AIR FORCE – Il Compass Call Mission Crew Simulator di BAE Systems (CCMCS) per il sistema di missione di attacco elettronico EA-37B è stato approvato per l’addestramento da parte dell’U.S. Air Force e fornito per supportare la messa in servizio provvisoria. Il simulatore offre un addestramento realistico e prove di missione per gli equipaggi dell’EA-37B, l’unica piattaforma di disturbo di guerra elettromagnetica a lungo raggio e stand-off del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Sviluppato in collaborazione con Textron Systems Corporation, il CCMCS migliora la preparazione delle forze armate presentando un ambiente tattico simulato ad alta fedeltà che replica gli scenari complessi e dinamici che è possibile incontrare durante le operazioni nel mondo reale. Fornisce un addestramento altamente efficace in un ambiente sicuro e controllato che riduce i rischi e i costi dell’addestramento in volo. “Il Compass Call Mission Crew Simulator aiuta le forze armate a sviluppare le proprie competenze e a massimizzare l’efficacia dell’EA-37B, un sistema di missione fondamentale per dominare lo spettro elettromagnetico”, ha affermato Stephanie Fehling, direttrice di Electronic Attack Solutions presso BAE Systems. “Stiamo rafforzando le capacità delle forze armate e aiutando gli equipaggi dell’EA-37B a prepararsi per missioni che richiedono la superiorità dello spettro.”

DELTA INTRODUCE ‘DELTA COMFORT BASIC’ SU MERCATI E ROTTE SELEZIONATE – Delta informa: “Delta presenta Delta Comfort Basic, una nuova esperienza di viaggio in vendita da oggi in mercati selezionati per viaggi a partire dal 19 novembre. Questa nuova offerta è pensata per offrire ai clienti una scelta più ampia, consentendo loro di personalizzare il proprio viaggio in base a ciò che più conta per loro, che si tratti di comfort, convenienza o praticità. In vendita da oggi per viaggi a partire dal 19 novembre, Delta aggiunge una “Basic” experience al Delta Comfort product in mercati selezionati. Delta Comfort Basic è una nuova esperienza di viaggio all’interno della linea di prodotti Delta Comfort, pensata per i clienti che desiderano lo spazio extra per le gambe e l’esperienza di bordo premium di Delta Comfort, ma a un prezzo inferiore e con alcune restrizioni note. Questa nuova opzione offre ai clienti una maggiore scelta per stabilire le priorità di viaggio. Con Delta Comfort Basic, godrai degli stessi vantaggi di bordo di Delta Comfort Classic o Extra, tra cui più spazio per le gambe, spazio dedicato nelle cappelliere, imbarco in Zona 3 e vino, birra e liquori gratuiti sulla maggior parte dei voli. I posti vengono assegnati dopo il check-in, quindi se la selezione del posto è una priorità per il tuo viaggio, o se hai bisogno di maggiore flessibilità o rimborso, le opzioni Classic o Extra potrebbero essere più adatte alle tue esigenze. Inoltre, come Delta Main Basic, una tariffa Comfort Basic non è idonea per gli upgrade. Delta Comfort Basic offre la possibilità di investire in un viaggio più premium, senza dover ricorrere alla maggiore flessibilità e ai vantaggi offerti dalle tariffe Comfort di livello superiore. Delta Comfort Basic è attualmente disponibile solo su itinerari domestici altamente selezionati commercializzati e operati da Delta. Se Delta Comfort Basic non è disponibile come opzione durante la prenotazione, significa che non è attualmente disponibile per quel volo o quella tratta. Per maggiori informazioni e per verificare se Delta Comfort Basic è disponibile, visitare Delta.com o l’app. Per saperne di più su Delta Comfort Basic, visitare il sito https://www.delta.com/us/en/onboard/onboard-experience/delta-comfort”.

IBERIA: INIZIATIVA SPECIALE SUL VOLO VERSO CITTA’ DEL MESSICO – Iberia informa: “Iberia ha voluto sorprendere i passeggeri del volo IB307 da Madrid a Città del Messico consegnando loro la nuova maglia che la Nazionale Spagnola di Calcio indosserà ai prossimi Mondiali del 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada, qualora raggiungesse la qualificazione prevista. I 352 passeggeri di questo volo hanno trovato la maglia della Nazionale spagnola sui sedili dell’Airbus A350 Next: 31 in Business Class, 28 in Premium Economy e 293 in Economy. Questa promozione ha permesso ai passeggeri di indossare la nuova maglia per la prima volta. La compagnia aerea ha scelto il volo inaugurale per Città del Messico, in partenza dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, per questa promozione, subito dopo che Adidas e la Federazione calcistica spagnola (RFEF) avevano presentato ufficialmente la nuova maglia. Inoltre, Città del Messico ospiterà la partita inaugurale del torneo, che si giocherà l’11 giugno 2026. Durante il volo, i passeggeri hanno anche ricevuto un messaggio a sorpresa dal CT della nazionale, Luis de la Fuente, che spiegava il motivo del regalo e li incoraggiava a sostenere “La Roja” (la Nazionale spagnola) in questo nuovo capitolo. La sponsorizzazione della Nazionale di Calcio Spagnola da parte di Iberia rientra nel progetto Talento a bordo, attraverso il quale la compagnia aerea sostiene lo sport spagnolo e promuove il talento in diverse discipline”.

EASA PUBBLICA LE PRIME EAR FOR GROUND HANDLING – L’EASA informa: “Le nuove Easy Access Rules for Ground Handling (EAR for GH) incorporano i requisiti per le autorità competenti in materia di supervisione delle ground handling organisations, nonché i requisiti per la fornitura sicura di ground handling services e per le organizzazioni che li forniscono, stabiliti rispettivamente nei Regulations (EU) 2025/23 and 2025/20. Le EAR for GH includono anche i relativi acceptable means of compliance and guidance material (AMC and GM), introdotti dalla ED Decisions 2025/006/R and 2025/007/R a supporto dell’attuazione di tali requisiti. Poiché vengono generati tramite la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto”.

GE AEROSPACE E GE FOUNDATION ANNUNCIANO DONAZIONI PER OLTRE UN MILIONE DI DOLLARI IN OCCASIONE DEL VETERANS AND REMEMBRANCE DAY – GE Aerospace informa: “GE Aerospace e la GE Aerospace Foundation hanno annunciato donazioni a 25 organizzazioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito in onore del Veterans and Remembrance Day, per un totale di oltre 1 milione di dollari a sostegno di coloro che hanno servito il loro Paese. GE Aerospace sta aumentando il suo impatto attraverso il volontariato locale, organizzando numerosi eventi di volontariato con enti di beneficenza per veterani in tutti gli Stati Uniti”. “GE Aerospace è orgogliosa di collaborare con organizzazioni che forniscono cure essenziali ai nostri veterani, ai militari in servizio e alle loro famiglie, che hanno sacrificato così tanto al servizio della loro nazione”, ha dichiarato Amy Gowder, President and CEO, Defense and Systems, GE Aerospace. “Mentre continuiamo il nostro lavoro per fornire ai militari, uomini e donne, motori e tecnologie all’avanguardia, siamo onorati di offrire il nostro supporto anche a tutti coloro che hanno prestato servizio”.

RTX SARA’ PRESENTE AL DUBAI AIRSHOW 2025 – RTX informa: “RTX dimostrerà il suo portafoglio completo di tecnologie trasformative, sistemi di difesa avanzati e tecnologie per l’aviazione commerciale al Dubai Airshow 2025, dal 17 al 21 novembre. RTX mostrerà come le tre attività dell’azienda – Collins Aerospace, Pratt & Whitney e Raytheon – lavorano insieme per fornire soluzioni avanzate ai suoi clienti globali, plasmando al contempo un ecosistema aerospaziale resiliente e pronto per il futuro e promuovendo la preparazione della difesa regionale. Alla fiera di quest’anno, RTX presenterà le sue ultime tecnologie per integrated air and missile defense, counter-UAS, air warfare, tactical communications and Assured Precision Navigation and Timing, next-generation propulsion systems for military and commercial aircraft, aftermarket solutions”. “La nostra presenza al Dubai Airshow evidenzia l’impegno costante di RTX nel promuovere la difesa e l’innovazione commerciale e nel plasmare il futuro dell’aerospaziale negli Emirati Arabi Uniti e nella regione più ampia”, ha affermato Fahad Mohammed Al Mheiri, managing director of Raytheon Emirates, an RTX business. “Stiamo offrendo capacità di prossima generazione e promuovendo l’eccellenza tecnologica, sostenendo al contempo l’espansione locale”. “Riaffermando la sua partnership di lunga data con gli Emirati Arabi Uniti, RTX continua a sostenere la produzione locale, i programmi industriali collaborativi e le iniziative di istruzione STEM che alimentano una forza lavoro emiratina altamente qualificata. RTX sponsorizzerà inoltre la 12th Dubai International Air Chiefs Conference (DIACC), ospitata dall’UAE Air Force and Air Defense. Con il tema “Hypersonic Edge & Future Airpower”, DIACC convocherà leader dell’aeronautica da più di 80 paesi, insieme a dirigenti senior, politici e pionieri della tecnologia, per esplorare le capacità emergenti, scambiare informazioni strategiche e definire il futuro”, conclude RTX.