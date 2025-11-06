Bombardier: aumento significativo dei ricavi nel terzo trimestre 2025

Bombardier Inc. ha annunciato solidi risultati finanziari per il terzo trimestre 2025, con diversi parametri chiave che hanno registrato ampi guadagni su base annua.

“I risultati sottolineano la capacità dell’azienda di offrire un elevato livello di performance e pongono il team in una posizione eccellente per raggiungere gli obiettivi prefissati per l’intero anno.

Il terzo trimestre ha visto una crescita sostenuta di Services e il lancio di una nuova iniziativa di espansione orientata alla presenza dell’azienda negli Stati Uniti. L’aumento delle consegne e il continuo slancio del portafoglio ordini hanno entrambi evidenziato una domanda forte e sostenuta per i prodotti Bombardier“, afferma Bombardier.

“La performance di Bombardier nel terzo trimestre, caratterizzata da una crescita a due cifre, o superiore, per tutti gli indicatori chiave, testimonia l’incessante impegno dell’intero team nell’esecuzione del nostro piano e nel supporto ai nostri clienti. Abbiamo registrato un forte miglioramento del cash flow anno su anno, trainato dalla domanda sostenuta dei clienti, dall’efficienza operativa e dal forte uptake dei parts and service programs”, afferma Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Stiamo entrando nella fase finale del 2025 con un eccellente slancio su tutti i fronti. Il Global 8000, certificato questa settimana da Transport Canada, è il fastest business jet in the world, stabilendo nuovi standard di settore con una maximum operating speed di Mach 0,95 e una cabin altitude di 2.691 piedi. L’aereo è sulla buona strada per entrare in servizio quest’anno. Il nostro service network è costantemente piena e in espansione in Medio Oriente e negli Stati Uniti. Infine, il nostro defense team è ben posizionato per aumentare la sua quota di consegne nel breve termine. Il team Bombardier è sulla buona strada per un ottimo fine anno”.

“L’azienda ha generato 2,3 miliardi di dollari di ricavi nel terzo trimestre, con una crescita dell’11% su base annua. Il mix di consegne ha favorito i velivoli Global rispetto a Challenger, con un totale di 34 unità.

Bombardier ha registrato 590 milioni di dollari di ricavi dalle sue Services activities, con una crescita del 12% su base annua, un segmento che continua a mostrare prestazioni elevate e un ulteriore potenziale di crescita. Ad agosto l’azienda ha annunciato una major multi-phase U.S. expansion, il cui primo passo è stato il nuovo service centre in Fort Wayne, Indiana, annunciato nell’ottobre 2025.

L’adjusted EBITDA ha raggiunto 356 milioni di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 16% su base annua. L’adjusted EBITDA margin è migliorato di 60 punti base su base annua, attestandosi al 15,4%. Questa crescita è stata trainata da 4 incremental aircraft deliveries, da un mix di consegne favorevole e dall’aumento dei defense-related content, parzialmente compensati da costi transitori legati alla supply chain. Il reported EBIT per il terzo trimestre è stato di 227 milioni di dollari. L’Adjusted EPS è positivo per 1,21 dollari nel terzo trimestre, con un diluted EPS di 0,77 dollari.

La società ha registrato un free cash flow di 152 milioni di dollari per il trimestre, con un notevole miglioramento di 279 milioni di dollari rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente”, prosegue Bombardier.

“Il portafoglio ordini è cresciuto di 0,5 miliardi di dollari durante il trimestre, raggiungendo i 16,6 miliardi di dollari al 30 settembre 2025. Il portafoglio ordini si è mantenuto al livello più alto degli ultimi 5 anni.

La società ha mantenuto il suo approccio disciplinato alla riduzione dell’indebitamento, rifinanziando con successo 250 milioni di dollari di debito durante il trimestre e ha annunciato, a novembre, il rimborso di altri circa 100 milioni di dollari di debito con una data di rimborso fissata per il 3 dicembre 2025. La liquidità disponibile è rimasta solida a 1,6 miliardi di dollari”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)