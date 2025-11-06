TAP è la compagnia aerea ufficiale del Team Portugal

TAP Air Portugal ha siglato un accordo di partnership con il Comitato Olimpico Portoghese (COP) e con il Comitato Paralimpico Portoghese (CPP) diventando così la Compagnia Aerea Ufficiale del Team Portugal e Partner Olimpico fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028 che si terranno a Los Angeles.

“L’accordo copre l’intero ciclo olimpico e prevede il trasporto della delegazione portoghese ai Giochi del 2028, oltre ai viaggi per gli eventi di qualificazione, i ritiri di allenamento e le missioni internazionali di preparazione.

Con il motto “Vamos LA” (Andiamo a LA), la partnership rappresenta un impegno condiviso a valorizzare il Portogallo, dentro e fuori i campi dai campi di gara. “Vamos” esprime il sostegno ce l’orgoglio di tutto il popolo portoghese verso i propri atleti, mentre “LA” richiama la destinazione dei prossimi Giochi Olimpici, dove TAP accompagnerà con orgoglio i rappresentanti nazionali.

Durante la cerimonia di firma, che ha riunito rappresentanti di TAP, del COP e del CPP insieme a numerosi atleti, la compagnia aerea ha consegnato le carte TAP Miles&Go Gold e Silver agli atleti portoghesi vincitori di medaglie ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, come gesto simbolico di riconoscimento e incoraggiamento del merito sportivo nazionale.

L’evento ha compreso anche una tavola rotonda tra atleti di diverse generazioni, che ha riunito Carlos Lopes e Rosa Mota, medagliati ai Giochi di Los Angeles 1984, insieme a Patrícia Sampaio e Diogo Cancela, che aspirano a ripetere quella impresa. L’incontro, dedicato ai valori del lavoro di squadra, del superamento delle difficoltà e dell’eccellenza è stato moderato da João Cunha Rego, dipendente TAP e triatleta”, afferma TAP Air Portugal.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione di TAP, Carlos Oliveira, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno a sostegno dello sport portoghese e di tutti gli atleti che rappresentano il Paese ai massimi livelli. Con questa partnership siamo certi che i nostri campioni potranno andare più veloci, più in alto e più forte. Trasportare il Team Portugal non è soltanto una missione: è un impegno verso i valori che ci uniscono – dedizione, capacità di superare le avversità e ambizione”.

Il presidente del Comitato Olimpico Portoghese, Fernando Gomes, ha dichiarato: “Ringrazio TAP per aver assunto il ruolo di partner privilegiato dello sport portoghese. Non si tratta di un’iniziativa isolata: al COP e al CPP continueremo a costruire partnership che promuovano l’unità, creino valore reale per gli atleti e per l’intero ecosistema sportivo. Il successo nazionale non è la somma di sforzi individuali, ma il risultato di una collaborazione organizzata, intelligente e cooperativa”.

Il presidente del Comitato Paralimpico Portoghese, José Manuel Lourenço, ha aggiunto: “La partnership con TAP rappresenta un impegno condiviso nella promozione non solo dello sport paralimpico, ma dello sport portoghese in generale, e nel rafforzare l’immagine internazionale del Portogallo. Questo accordo garantisce condizioni che permettono ai nostri atleti di competere e rappresentare il Paese ai massimi livelli, con eccellenza e orgoglio. Con TAP come compagnia aerea ufficiale del Team Portugal, si consolida il nostro impegno per la mobilità e il benessere delle nostre Missioni. È un passo decisivo nella preparazione logistica dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028”.

“Con questo accordo, TAP rinnova e rafforza il proprio impegno a sostegno dello sport portoghese, accompagnando il Team Portugal nel suo percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028“, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)