Condor saluta il Boeing 757-300 con una festa d’addio sopra le nuvole

Condor informa: “Con un emozionante volo d’addio e una festa sopra le nuvole, Condor ha ufficialmente salutato ieri il Boeing 757-300 della sua flotta. L’esclusivo volo speciale ha toccato Francoforte e Vienna e ritorno, segnando la fine dell’era Boeing per Condor. All’aeroporto di Vienna, oltre 300 tra compagni di lunga data, appassionati di aviazione e ospiti del mondo della politica, dell’economia e dell’aviazione hanno salutato in un’atmosfera festosa l’ultimo aereo passeggeri Boeing di questo tipo in Europa.

Sul tragitto da Vienna a Francoforte, la “festa più alta del mondo” ha rispecchiato l’emozionante significato di questo esclusivo volo d’addio per la compagnia e i suoi dipendenti. A bordo, dipendenti, compagni di lunga data e fan del Boeing 757 hanno celebrato la fine di un’era e l’inizio del futuro di Condor con una flotta interamente composta da Airbus“.

“Vienna come destinazione del farewell flight sottolinea la crescente importanza delle nuove città nella rete di rotte di Condor”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor. “Dalla primavera del 2025, Condor collega Francoforte con nove importanti metropoli in tutta Europa, che serviremo addirittura tre volte al giorno quest’inverno. Sia l’aeroporto di Vienna che quello di Francoforte ci hanno offerto un supporto eccellente nell’organizzazione e nello svolgimento del nostro farewell flight. Siamo molto grati di avere al nostro fianco partner così solidi e siamo lieti di aver potuto celebrare insieme questo nuovo capitolo”.

“Il Boeing 757 è stato il simbolo del leisure travel di Condor per decenni”, ha dichiarato Christian Schmitt, COO di Condor. “Con il suo ritiro, inizia una nuova era per la flotta Condor. I nostri moderni Airbus sono più silenziosi, più efficienti e più economici, e rappresentano il futuro della nostra compagnia aerea. Il fatto che siamo riusciti a celebrare la fine dell’era Boeing e il passaggio a un nuovo capitolo con un feedback così positivo ed entusiasmo dimostra quanto sia importante questo traguardo per Condor, i suoi dipendenti e i suoi partner”.

“Il fatto che una compagnia aerea tradizionale come Condor stia espandendo la sua base all’aeroporto di Vienna è un segno di fiducia e di un forte impegno nei confronti dell’Austria come sede”, ha affermato Julian Jäger, Member of the Management Board of Flughafen Wien AG. “Tre voli giornalieri per Francoforte significano maggiore connettività e un collegamento ancora migliore con il più grande hub intercontinentale della Germania. Un ringraziamento speciale va a tutto il team Condor per la partnership di lunga data e affidabile”.

“In occasione del final B757 flight, Condor ha inoltre acquistato una quantità aggiuntiva di Sustainable Aviation Fuel, pari a un 50% blend, per il farewell flight e l’ha distribuita all’interno della rete di rotte Condor. Questa miscela calcolata corrisponde al maximum SAF blend attualmente consentito dagli standard di certificazione internazionali. Il farewell flight di questo fedele modello di aeromobile simboleggia quindi anche l’alba di una nuova era”, prosegue Condor.

“La storia di successo trentennale di Condor e del Boeing 757 è iniziata nel 1990 con il primo volo di questo tipo di aeromobile da Francoforte ad Antalya. Da allora, Condor ha operato un totale di 33 aeromobili delle varianti 757-200 e 757-300. La Condor 757 fleet ha raggiunto il suo apice nei primi anni 2000, quando 26 aeromobili sono stati impiegati contemporaneamente, la flotta più grande della sua storia. In particolare, il B757-300, la versione estesa del B757-200, è stato altrettanto popolare tra i dipendenti e gli ospiti. Dei soli 55 B757-300 mai prodotti in tutto il mondo, circa un quarto è andato a Condor, un riconoscimento del settore. Le “flying pencils” , lunghe oltre 54 metri, non erano solo tecnicamente impressionanti, ma anche popolari soggetti fotografici”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)