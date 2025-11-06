Emirates annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2025 registrando un nuovo half-year profit record

Emirates Group ha annunciato oggi un nuovo record di performance finanziaria semestrale, registrando un utile ante imposte di 12,2 miliardi di Dirham (circa 2,8 miliardi di euro, 3,3 miliardi di dollari) relativo ai primi sei mesi dell’esercizio 2025-26, segnando il quarto anno consecutivo di redditività record per il periodo semestrale.

“Dopo la contabilizzazione delle imposte sul reddito, l’utile netto del Gruppo si attesta a 10,6 miliardi di Dirham (circa 2,4 miliardi di euro, 2,9 miliardi di dollari), registrando un incremento del 13% rispetto all’anno precedente.

A riprova della sua solida performance operativa, il Gruppo ha registrato un EBITDA solido pari a 21,1 miliardi di Dirham (circa 4,9 miliardi di euro, 5,7 miliardi di dollari), in aumento del 3% rispetto ai 20,4 miliardi di Dirham (circa 4,7 miliardi di euro, 5,6 miliardi di dollari) dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nei primi sei mesi del 2025-26, i ricavi del Gruppo sono stati pari a 75,4 miliardi di Dirham (circa 17,6 miliardi di euro, 20,6 miliardi di dollari), in aumento del 4% rispetto ai 70,8 miliardi di Dirham (circa 16,57 miliardi di euro, 19,3 miliardi) dello scorso anno.

Il Gruppo ha chiuso la prima metà dell’anno fiscale 2025-26 con una posizione di cassa record di 56,0 miliardi di Dirham (circa 13,1 miliardi di euro, 15,2 miliardi di dollari) al 30 settembre 2025, rispetto ai 53,4 miliardi di Dirham (circa 12,5 miliardi di euro, 14,6 miliardi di dollari) del 31 marzo 2025. Il Gruppo ha potuto attingere alle proprie solide riserve di liquidità per soddisfare le esigenze operative, finanziare le nuove consegne di aeromobili e rimborsare il debito esistente. Inoltre, ha versato i restanti 2 miliardi di Dirham (circa 468 milioni di euro, 545 milioni di dollari) di dividendi al proprio azionista, sui 6 miliardi di Dirham (circa 1,4 miliardi di euro, 1,6 miliardi) dichiarati durante l’esercizio 2024-25”, afferma Emirates.

Sua Altezza, lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Il Gruppo ha ancora una volta ottenuto risultati eccezionali, superando le performance semestrali dell’anno scorso e raggiungendo un nuovo record di utile per il primo semestre 2025-26. Sono soddisfatto che Emirates mantenga la sua posizione di compagnia aerea più redditizia al mondo per questo periodo semestrale di riferimento. Questo risultato è stato principalmente trainato da un aumento costante della domanda e dalla preferenza dei clienti per i nostri prodotti e servizi, che hanno sostenuto la crescita dei ricavi e della redditività. Emirates e dnata hanno investito miliardi per migliorare costantemente i propri prodotti e servizi, per introdurre nuove offerte sul mercato, per ottimizzare le operazioni attraverso l’innovazione e la tecnologia e per prendersi cura dei dipendenti che garantiscono la sicurezza e la soddisfazione dei clienti. Questi elementi sono parte integrante del nostro DNA. La forte redditività del Gruppo ci permette di continuare a realizzare questi investimenti e di ampliare i nostri modelli di business consolidati in linea con la crescita di Dubai come città globale di riferimento per talenti, imprese e turisti”.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed ha poi aggiunto “La domanda globale di trasporto aereo e servizi di viaggio è rimasta in crescita, nonostante gli eventi geopolitici e le preoccupazioni economiche in alcuni mercati. Ci aspettiamo che la domanda rimanga costante per il resto dell’anno fiscale 2025-26 e prevediamo di aumentare la nostra capacità per incrementare i ricavi, grazie all’arrivo dei nuovi aeromobili A350 nella flotta Emirates e all’avvio di nuove strutture operative presso dnata”.

“Per sostenere l’aumento delle operazioni e delle attività commerciali, il personale di Emirates Group è cresciuto del 3% rispetto al 31 marzo 2025, raggiungendo complessivamente 124.927 dipendenti al 30 settembre 2025. Sia Emirates che dnata si impegnano inoltre a proseguire i propri programmi di assunzione per soddisfare le esigenze future”, prosegue Emirates.

Emirates Airline

“Emirates ha continuato a rafforzare la propria rete globale e le opzioni di connettività attraverso l’hub di Dubai. Nel primo semestre dell’esercizio 2025-26, la compagnia ha inaugurato nuovi collegamenti verso Da Nang, Siem Reap, Shenzhen e Hangzhou. Al 30 settembre, la rete passeggeri e cargo di Emirates copriva 153 aeroporti in 81 Paesi e territori.

La compagnia ha ampliato ulteriormente la propria offerta introducendo 28 nuovi voli settimanali verso Antananarivo, Johannesburg, Muscat, Roma, Riyadh e Taipei.

Nel corso del semestre, Emirates ha inoltre firmato tre nuovi accordi di codeshare e interlinea con Air Seychelles, Condor e Aurigny, offrendo ai propri clienti ulteriori possibilità di connessione.

Tra il 1° aprile e il 30 settembre, Emirates ha ricevuto cinque nuovi A350, incrementando così la disponibilità di posti in Business Class e Premium Economy. Nello stesso periodo, 23 aeromobili – 6 A380 e 17 Boeing 777 – con interni completamente rinnovati sono usciti dal programma di riammodernamento da 5 miliardi di dollari della compagnia. Questo ambizioso piano ha permesso di offrire i più recenti prodotti di cabina della compagnia, inclusa l’esclusiva Premium Economy, in un numero sempre maggiore di mercati. Al 30 settembre, la Premium Economy di Emirates era disponibile sui collegamenti tra Dubai e 61 città del network globale.

A terra, all’aeroporto di Dubai, Emirates ha inaugurato “Emirates First”, un’esclusiva area dedicata al check-in dei passeggeri di First Class e dei membri Platinum Skywards, pensata per offrire un’esperienza di accoglienza ancora più esclusiva e lussuosa. Nei primi sei mesi dell’anno finanziario 2025-26, la compagnia ha inoltre accelerato lo sviluppo della propria strategia retail, inaugurando nuovi concept store di viaggio in otto città nel mondo: Accra, Bangkok, Ginevra, Giacarta, Mauritius, Osaka, Seul e Singapore.

Proseguendo il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità, Emirates ha continuato a utilizzare carburante sostenibile per l’aviazione dove disponibile e praticabile, raggiungendo 37 aeroporti in tutto il mondo. Ad aprile, la compagnia ha aderito all’Aviation Circularity Consortium (ACC), una rete internazionale di organizzazioni impegnate a costruire un’economia circolare per il settore aereo e nella creazione di nuove soluzioni per accelerare la decarbonizzazione attraverso modelli di circolarità ad alto valore lungo la catena di fornitura globale.

Nel primo semestre dell’anno finanziario 2025-26, Emirates ha inoltre rafforzato la propria presenza globale attraverso importanti investimenti in sponsorizzazioni strategiche. La compagnia è diventata Platinum Partner del FC Bayern München, Main Sponsor ufficiale del Real Madrid Basketball, e Premium Partner e Official Airline Partner della Investec Champions Cup e della European Professional Club Rugby (EPCR) Challenge Cup. Emirates ha inoltre rinnovato fino al 2030 la partnership con l’ATP, in qualità di Premier Partner e Compagnia Aerea Ufficiale dell’ATP Tour, e la sponsorizzazione delle maglie dell’Olympique Lyonnais.

Nel primo semestre dell’anno finanziario, la capacità complessiva di Emirates è aumentata del 5%, raggiungendo 31,3 miliardi di Tonnellate-Chilometri Disponibili (ATKM), grazie all’ampliamento delle operazioni di volo. La capacità, misurata in Available Seat Kilometres (ASKM), è aumentata del 5%, mentre il traffico passeggeri, calcolato in Revenue Passenger Kilometres (RPKM), ha registrato un incremento del 4%. L’average Passenger Seat Factor si è attestato al 79,5%, in linea con l’80% registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025, Emirates ha trasportato 27,8 milioni di passeggeri, registrando un aumento del 4% rispetto all’anno precedente.

Nel segmento cargo, Emirates SkyCargo ha trasportato 1,25 milioni di tonnellate nei primi sei mesi dell’anno, segnando un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La domanda per i prodotti specializzati e per l’ampia rete di voli cargo – che combina aeromobili dedicati e capacità in stiva – è rimasta stabile. Tuttavia, i ricavi medi del trasporto merci hanno registrato una lieve flessione del 6%, a causa del rallentamento della domanda in alcuni segmenti di mercato e delle incertezze legate ai dazi commerciali.

Nel corso del semestre, Emirates SkyCargo ha inoltre potenziato la propria capacità grazie alla consegna di tre nuovi Boeing 777 Freighter. Ad aprile, la divisione cargo ha lanciato Emirates Courier Express, un servizio innovativo di spedizioni espresse porta a porta, che sfrutta la rete globale della compagnia per offrire soluzioni rapide, flessibili e affidabili dedicate al mondo business.

Emirates si conferma la compagnia aerea più redditizia al mondo, registrando nel primo semestre dell’anno fiscale 2025-26 un utile ante imposte record di 11,4 miliardi di Dirham (circa 2,7 miliardi di euro, 3,1 miliardi di dollari USA), in aumento rispetto ai 9,7 miliardi di Dirham (circa 2,3 miliardi di euro, 2,6 miliardi di dollari USA) dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto ha raggiunto 9,9 miliardi di Dirham (circa 2,4 miliardi di euro, 2,7 miliardi di dollari USA), con una crescita del 13% su base annua.

I ricavi complessivi di Emirates, inclusi gli altri proventi operativi, ammontano a 65,6 miliardi di Dirham (circa 15,7 miliardi di euro, 17,9 miliardi di dollari USA), in aumento del 6% rispetto ai 62,2 miliardi di Dirham (circa 14,9 miliardi di euro, 16,9 miliardi di dollari USA) dell’anno precedente. Un risultato che riflette la domanda di viaggio ancora vivace a livello globale e la preferenza dei clienti per i prodotti e i servizi Emirates, in particolare per le cabine premium, dove la compagnia continua a distinguersi per qualità e innovazione.

I costi operativi, inclusi quelli per il carburante, sono aumentati del 4%, in linea con l’espansione delle operazioni. Il carburante rimane la voce di spesa più rilevante nel bilancio operativo, rappresentando il 30% dei costi complessivi.

Spinta dalla forte domanda e dall’aumento delle attività operative, Emirates ha registrato un EBITDA di 19,7 miliardi di Dirham (circa 4,7 miliardi di euro, 5,4 miliardi di dollari USA), in crescita del 3% rispetto ai 19,1 miliardi di Dirham (circa 4,6 miliardi di euro, 5,2 miliardi di dollari USA) nello stesso periodo del 2024.

Nel segmento catering, Emirates Flight Catering ha incrementato i ricavi da clienti esterni del 13%, raggiungendo 555 milioni di Dirham (circa 133 milioni di euro, 151 milioni di dollari USA), grazie alla preparazione di 7,7 milioni di pasti (+2%) destinati a 116 compagnie aeree.

Parallelamente, Emirates Leisure Retail ha acquisito il rimanente 25% di Air Ventures LLC negli Stati Uniti, ottenendo così il controllo totale della società, che gestisce punti vendita e spazi di ristorazione all’interno di diversi aeroporti”, continua Emirates.

dnata

“Nel primo semestre del 2025-26, dnata ha registrato una forte crescita, continuando a potenziare le proprie attività nei settori del trasporto merci, dell’assistenza a terra, della ristorazione, della vendita al dettaglio e dei servizi di viaggio.

Nel primo semestre del 2025-26, le divisioni Servizi aeroportuali, Catering e Vendita al dettaglio di dnata hanno ottenuto diversi nuovi contratti significativi e ampliato la propria clientela in tutte le operazioni internazionali. Ciò dimostra la capacità di dnata di soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti, le compagnie aeree, con elevati standard di sicurezza e prodotti e servizi di alta qualità.

La società ha continuato a effettuare investimenti strategici per rispondere alle esigenze dei clienti e cogliere le opportunità offerte dal mercato. Ha annunciato l’intenzione di implementare 800 nuove unità di attrezzature di supporto a terra (GSE) nella propria rete globale nel 2025, un investimento del valore di 110 milioni di dollari USA volto a migliorare ulteriormente le prestazioni operative e garantire una fornitura costante di attrezzature avanzate a basse emissioni a sostegno degli obiettivi di crescita e sostenibilità di dell’azienda.

Nel primo semestre, dnata ha raggiunto un nuovo record di fatturato, superando per la prima volta la soglia dei 3,0 miliardi di dollari USA. Il fatturato di dnata, comprensivo degli altri proventi operativi, pari a 11,7 miliardi di Dirham (circa 2,7 miliardi di euro 3,2 miliardi di dollari USA), è aumentato del 13% rispetto ai 10,4 miliardi di Dirham (circa 2,6 miliardi di euro, 2,8 miliardi di dollari USA) generati nello stesso periodo dell’anno precedente.

L’utile complessivo al lordo delle imposte di dnata è stato di 843 milioni di Dirham (circa 199,2 milioni di euro, 230 milioni di dollari), con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile al netto delle imposte di dnata è pari a 697 milioni di Dirham (circa 164,7 milioni di euro, 190 milioni di dollari), con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente.

A dimostrazione della sua performance operativa, l’EBITDA di dnata è stato pari a 1,4 miliardi di AED (circa 330,8 milioni di euro, 372 milioni di dollari), con un aumento del 5% rispetto ai 1,3 miliardi di AED (circa 307,2 milioni di euro, 354 milioni di dollari) dell’anno precedente.

Le operazioni aeroportuali di dnata continuano a rappresentare il contributo principale al fatturato con 5,5 miliardi di dirham (circa 1,3 miliardi di euro, 1,5 miliardi di dollari), un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla continua ripresa delle operazioni delle compagnie aeree clienti, in particolare in Italia, Australia, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. In tutte le sue attività, il numero di aeromobili gestiti da dnata è aumentato del 15% raggiungendo i 450.903, grazie alle sue nuove operazioni all’aeroporto di Roma Fiumicino, e ha registrato 1,59 milioni di tonnellate di merci gestite, con un aumento del 3% dovuto alla gestione di merci aggiuntive guidata dalle sue operazioni negli Emirati Arabi Uniti.

Le attività di catering aereo e di vendita al dettaglio di dnata hanno contribuito al fatturato con 4,1 miliardi di Dirham (circa 968 milioni di euro, 1,1 miliardi di USD), registrando un aumento dell’11%.

La divisione Viaggi di dnata ha contribuito al fatturato con 2,0 miliardi di Dirham (circa 473 milioni di euro, 538 milioni di USD), registrando un aumento dell’11% rispetto agli 1,8 miliardi di Dirham (circa 425,7 milioni di euro, 483 milioni di USD) dello stesso periodo dell’anno precedente”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)