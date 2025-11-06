Enac lancia il sistema digitale PREMIA per il monitoraggio degli investimenti aeroportuali

Enac informa: “Un sistema di gestione digitale integrato per monitorare in tempo reale e continuativo la realizzazione degli investimenti aeroportuali, a garanzia della qualità degli scali nazionali.

Questa, in sintesi, la nuova piattaforma ideata da Enac, denominata PREMIA – Programmazione, Realizzazione, Monitoraggio Investimenti Aeroportuali – che, attraverso flussi digitali strutturati, dati centralizzati e dashboard dinamiche, consente una vigilanza sugli investimenti programmati dalle società di gestione, ottimizzando i tempi di istruttoria, abilitando controlli automatizzati e migliorando la capacità di intervento proattivo”.

“Quello degli investimenti aeroportuali, a garanzia della qualità e dell’adeguamento infrastrutturale finalizzato ad accogliere la continua crescita del trasporto aereo, si conferma, anche nel 2024, un ambito vitale da parte delle società di gestione. Risultano, infatti, realizzati investimenti per un importo complessivo pari a 851 mln di euro circa rapportati a un valore totale pianificato per il 2024, pari circa a 984 mln di euro. Nell’insieme l’indotto ha registrato un valore realizzativo pari all’ 88% del programmato attestandosi a un valore del +17% rispetto all’anno precedente. Degli 851 mln di euro, risultano essere stati investiti 187 mln in interventi legati ai principi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione.

Con workshop dedicati, come quello che si è svolto oggi, 6 novembre, nella sede centrale di Enac, aperto dall’intervento del Presidente Pierluigi Di Palma, le Direzioni Enac coinvolte nella programmazione, progettazione, realizzazione e monitoraggio sugli aeroporti, presentano la funzionalità e le potenzialità del sistema PREMIA alle società di gestione che dovranno popolare la piattaforma con i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori”, prosegue Enac.

“Con PREMIA – ha commentato il Presidente Pierluigi Di Palma – realizziamo un ulteriore passo verso la sburocratizzazione della pubblica amministrazione, accorciando proprio quei tempi che incidono così negativamente sugli iter di investimenti e realizzazione delle opere. Il percorso di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo avviato da Enac 25 anni fa, è un modello vincente apprezzato in tutto il mondo in cui l’Ente ha assunto un ruolo di sintesi tra pubblico e privato consentendo uno sviluppo rapido del settore, con ricadute economiche positive per le società di gestione, chiamate, però, a operare nell’ambito di linee guida definite dall’Autorità. Ora abbiamo anche molti strumenti innovativi, tra cui quello presentato oggi, che ci permettono, con la partecipazione attiva degli operatori del comparto, di garantire ulteriormente l’efficienza e la qualità nell’azione dell’Ente”.

(Ufficio Stampa Enac)