IATA: l’integrazione dei Domestic and International departure passenger flows potrebbe semplificare i viaggi

IATA ha pubblicato uno studio che dimostra come sia possibile ottenere notevoli risparmi sui costi, efficienze operative, un’esperienza migliore per i passeggeri e miglioramenti in termini di sostenibilità utilizzando la biometric digital ID technology per gestire la separazione di international and domestic departing passengers negli aeroporti, dove attualmente sono separati da barriere fisiche.

Il Domestic and International Passenger Integration Program (DIPIP) report è stato realizzato in collaborazione con AtkinsRéalisan, società di servizi di ingegneria e gestione progetti.

“I requisiti normativi e le limitazioni tecnologiche hanno reso necessario separare fisicamente i domestic and international departure passenger flows. Non è più così. L’identificazione digitale basata sulla biometria può garantire la necessaria segregazione senza creare un flusso fisicamente separato con strutture duplicate, il che è inefficiente e costoso. Lo studio dimostra che la segregazione dei passeggeri con l’identificazione digitale porterà a una migliore esperienza di viaggio per i viaggiatori, ridurrà i costi per aeroporti e compagnie aeree e manterrà i requisiti di sicurezza e controllo delle frontiere. È un argomento convincente per una modernizzazione tanto necessaria”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security.

“La pubblicazione di questo report è fondamentale per comprendere come i concetti di identità digitale e utilizzo della biometria possano svolgere un ruolo significativo nel migliorare l’esperienza dei passeggeri e generare notevoli risparmi sui costi, con conseguenti benefici per l’intero settore dell’aviazione. Abbiamo un solido rapporto di collaborazione con IATA e siamo stati lieti di collaborare a questo studio, attingendo alla nostra vasta esperienza nell’integrazione della biometria nel percorso dei passeggeri”, ha affermato Gareth Vest, UK&I Aviation Market Director at AtkinsRéalis.

“Lo studio ha quantificato diversi vantaggi derivanti dalla separazione dei passeggeri in partenza con l’utilizzo di un’identità digitale biometrica, tra cui il miglioramento dell’esperienza dei passeggeri, con viaggi semplificati e tempi di elaborazione più brevi, e un risparmio sui costi, eliminando le duplicazioni di infrastrutture, servizi e personale. Vi sono inoltre vantaggi in termini di sostenibilità e flessibilità operativa, consentendo ad aeroporti, compagnie aeree e operatori di terra di gestire meglio i volumi variabili di passeggeri e di distribuire le risorse dove necessario. Ciò è particolarmente importante dato che le partenze internazionali e domestiche spesso si concentrano in orari diversi durante il giorno”, afferma IATA.

“I risparmi si accumulano rapidamente. Un aeroporto di medie dimensioni che serve 10 milioni di passeggeri all’anno potrebbe risparmiare fino a 80 milioni di dollari in spese in conto capitale future e notevoli risparmi operativi annuali grazie all’eliminazione di strutture duplicate e a una maggiore flessibilità operativa, riducendo al contempo la propria impronta di carbonio annuale di 18.000 tonnellate, l’equivalente di rimuovere 4.000 auto dalla strada per un anno. Le ragioni per un cambiamento sono chiare. Gestire i passeggeri in partenza con l’ID digitale anziché con barriere fisiche garantisce efficienza, riduzione delle emissioni e un’esperienza più fluida per i viaggiatori”, ha proseguito Careen.

“L’implementazione del DIPIP può iniziare nell’ambito dei quadri normativi esistenti. Le fasi iniziali, come le aree terminal condivise e la verifica biometrica dell’identità, possono procedere senza importanti modifiche normative, a condizione che venga mantenuto uno stretto coordinamento tra aeroporti, compagnie aeree e autorità di frontiera.

Il DIPIP delinea tre fasi di implementazione: Baseline, Integrated, End-State, offrendo una roadmap pratica per l’adozione. L’End-State prevede un processo completamente digitale in cui i viaggiatori completano i controlli di identità e di viaggio da remoto, creando un’esperienza di viaggio fluida e sicura da casa al gate”, conclude IATA.

“La collaborazione è essenziale per sfruttare i vantaggi dei flussi di passeggeri integrati. Aeroporti, compagnie aeree e governi hanno ciascuno un ruolo da svolgere. Lavorando insieme all’interno dei quadri normativi esistenti e modernizzandoli progressivamente, possiamo offrire ai passeggeri viaggi fluidi, sicuri ed efficienti, mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza e conformità”, ha concluso Careen.

IATA e ATPCO collaborano per semplificare la gestione di tasse, commissioni e oneri su Airfares and Airline Ancillaries

IATA e ATPCO hanno annunciato una partnership per consolidare le loro passenger ticket taxes, fees, and charges (TFC) solutions, riducendo i costi e semplificando al contempo l’accesso a dati affidabili che le compagnie aeree utilizzano per determinare la riscossione delle TFC.

“Oggi, IATA fornisce i dati TFC alle compagnie aeree, mentre ATPCO fornisce le soluzioni di automazione per integrare tali dati nei loro processi di determinazione dei prezzi e di liquidazione, ciascuno dei quali richiede servizi di abbonamento e processi di elaborazione dati separati. Grazie alla nuova partnership, questi saranno offerti come un unico servizio.

Le TFC includono oneri e altre tasse, come VAT, security, passenger and airport service charges, riscosse dalle compagnie aeree dai passeggeri per conto di governi e autorità a livello globale. Secondo i dati forniti da IATA, le TFC rappresentano circa il 20% del costo del viaggio, con 147 miliardi di dollari di oneri riscossi ogni anno dalle compagnie aeree, che a loro volta li riversano integralmente alle autorità competenti”, afferma IATA.

“IATA e ATPCO implementeranno nuove soluzioni in tre fasi:

A partire da dicembre 2025, tutte le compagnie aeree aderenti all‘ATPCO Community Participation riceveranno un link per accedere direttamente al Ticket Tax Box Service (TTBS) di IATA per il loro Paese di residenza. Il TTBS è una directory interattiva che fornisce le ultime informazioni sulle TFC pubblicate a livello globale.

Nel primo trimestre del 2026, IATA e ATPCO consolideranno le loro soluzioni TFC in un’unica offerta di prodotti. Tutti i prodotti attuali saranno disponibili direttamente da IATA, mentre ATPCO fornirà supporto tecnico e di sviluppo per il portafoglio prodotti. Ciò stabilirà un processo unificato per la segnalazione e la gestione delle informazioni TFC, garantendo al contempo la disponibilità di dati TFC coerenti per le compagnie aeree. A lungo termine, IATA e ATPCO svilupperanno soluzioni TFC più avanzate che semplificheranno la gestione e la contabilizzazione delle TFC sulle tariffe aeree e sui servizi accessori associati. Queste soluzioni costituiranno un supporto essenziale per le compagnie aeree e i loro partner nella transizione del settore verso il sistema ‘Offers and Orders’“, prosegue IATA.

“La riscossione delle TFC impone un notevole onere amministrativo e di costi per l’airline industry. Attraverso questa partnership, miriamo a migliorare l’accesso a informazioni TFC standardizzate, ridurre i costi evitabili del settore e migliorare la trasparenza e l’efficienza amministrativa. Ci consente inoltre di iniziare a riorientare il nostro portafoglio di servizi finanziari per supportare il passaggio del settore verso Offers and Orders”, afferma Frederic Leger, Senior Vice President of IATA Products & Services.

“Questa partnership è stata creata pensando alle compagnie aeree e siamo orgogliosi di aver collaborato con IATA per creare una soluzione che le aiuti a gestire al meglio tasse, commissioni e oneri nell’ambito delle loro strategie di vendita al dettaglio. Fornendo dati e servizi precisi che possono essere integrati e automatizzati nei processi di determinazione dei prezzi e di contabilità, le compagnie aeree possono garantire una riscossione accurata delle tasse, risparmiando tempo e denaro”, ha affermato Tom Gregorson, Chief Strategy Officer, ATPCO.

(Ufficio Stampa IATA)