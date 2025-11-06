Sette nuove destinazioni e maggiore capacità nel summer schedule 2026 di Austrian Airlines

Austrian Airlines informa: “Sette nuove destinazioni a corto e medio raggio offrono ispirazione per scoprire qualcosa di nuovo nei mesi estivi del 2026. Due nuove destinazioni nella Spagna continentale, così come nuove rotte per le Azzorre, la Corsica, la Grecia, la Macedonia del Nord e la Norvegia, completeranno il consolidato portfolio estivo della compagnia aerea”.

“In totale Austrian Airlines opererà 113 destinazioni a corto e medio raggio e 20 destinazioni a lungo raggio da Vienna nel summer schedule 2026, per un totale di 133 destinazioni (2025: 127). Il summer schedule 2026 sarà in vigore dal 29 marzo al 24 ottobre 2026.

Ponta Delgada (PDL), São Miguel / Azzorre

Perfetto per gli amanti dei selvaggi paesaggi vulcanici e della bellezza selvaggia dell’Atlantico. L’arcipelago portoghese affascina i viaggiatori attivi con i suoi paesaggi. Austrian Airlines opererà un volo settimanale ogni martedì da fine giugno a inizio settembre, con una durata del volo di circa 5 ore e 40 minuti.

Alicante (ALC) e Bilbao (BIO), Spagna

La Spagna continentale mostra la sua diversità con due nuove destinazioni: Alicante, sulla Costa Blanca, combina la vivace vita cittadina con spiagge splendidamente curate e una cucina di livello mondiale, oltre a oltre 300 giorni di sole all’anno. I voli da Vienna sono operativi il mercoledì e la domenica (2 ore e 50 minuti). Bilbao, centro culturale dei Paesi Baschi, delizia i viaggiatori con il suo caratteristico mix di fascino storico, architettura moderna e arte, incorniciato da spiagge panoramiche e un entroterra verdeggiante. Voli da Vienna: mercoledì e domenica (2 ore e 40 minuti).

Bastia (BIA), Corsica

Un’isola dal fascino selvaggio e romantico e un autentico fascino mediterraneo attendono i viaggiatori a Bastia, nel nord della Corsica. I voli da Vienna saranno operativi due volte a settimana, il martedì e il sabato, da inizio giugno a fine settembre.

Ohrid (OHD), Macedonia del Nord

Una gemma nascosta dei Balcani, famosa per il suo antico lago, i siti storici, i sentieri escursionistici panoramici e la calorosa ospitalità. Austrian Airlines collegherà Vienna e Ohrid due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, da metà maggio a fine ottobre. Durata del volo: 1 ora e 45 minuti.

Mitilene (MJT), Lesbo, Grecia

Lunghe spiagge sabbiose, uliveti e sorgenti termali naturali caratterizzano il paesaggio della terza isola più grande della Grecia. Perfetta per viaggi slow e scoperte autentiche. Voli da Vienna: il lunedì, da metà giugno a fine settembre, durata del volo: 2 ore e 30 minuti.

Bergen (BGO), Norvegia

Un’attrazione del nord e una porta d’accesso agli splendidi fiordi norvegesi. I voli da Vienna a Bergen saranno operativi tre volte a settimana da inizio giugno a metà settembre (durata del volo: 2 ore e 35 minuti). La città colpisce per la sua ricca storia marittima e le innumerevoli esperienze all’aria aperta in paesaggi mozzafiato”, prosegue Austrian Airlines.

“Con il nostro summer schedule 2026, stiamo rafforzando i collegamenti con le destinazioni più gettonate del Mediterraneo, espandendoci al contempo in nuove entusiasmanti regioni, garantendo ai nostri ospiti un’estate ricca di varietà e scoperte”, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

“Con il lancio di nuove destinazioni e l’aumento delle frequenze nell’estate 2026, inclusi cinque voli settimanali aggiuntivi per Barcellona, tre per Malaga e uno ciascuno per Funchal e Tenerife, Austrian Airlines sta anche rispondendo all’annunciato ritiro dal mercato delle compagnie aeree low cost.

Per garantire stabilità e una capacità sufficiente, Austrian Airlines si è assicurata due aeromobili aggiuntivi dal suo wet lease partner di lunga data airBaltic, in tempo per il summer schedule 2026″, continua Austrian Airlines.

“Austrian Airlines è un partner affidabile all’aeroporto di Vienna da decenni. Stiamo attualmente dialogando a stretto contatto con tutte le parti interessate sul futuro del settore aeronautico austriaco e, ampliando la nostra capacità, riaffermiamo il nostro forte impegno nei confronti della nostra base di partenza”, sottolinea il CEO Annette Mann.

“Come ogni anno, Austrian Airlines si concentra ancora una volta sulle destinazioni preferite dai viaggiatori:

Grecia: 21 destinazioni tra isole grandi e piccole,

Spagna: 11 destinazioni, tra cui rotte continentali, Baleari e Canarie,

Italia: 14 destinazioni, tra cui Milano Linate, situato in posizione strategica vicino al centro città, ora servito anche nella programmazione estiva 2026 dopo il suo debutto invernale.

La crescente popolarità delle destinazioni “coolcation” del nord si rifletterà in un aumento delle frequenze. Con l’ingresso di Bergen nella rete, Austrian Airlines servirà 13 voli settimanali per la Norvegia (rispetto ai nove del 2025), tra cui Oslo, Tromsø, le Isole Lofoten e ora Bergen.

Anche Edimburgo in Scozia e Sylt in Germania si sono dimostrate un grande successo e torneranno a far parte della programmazione estiva 2026.

Sulle rotte intercontinentali, Austrian Airlines continua a mantenere la sua rete di successo e collaudata.

I viaggiatori in cerca di avventure a lungo raggio possono scegliere tra 20 destinazioni servite direttamente da Austrian Airlines, operate dalla Airbus A320 Family e dagli aeromobili a lungo raggio Boeing 767, 777 e 787.

Il portfolio di voli a lungo raggio per l’estate 2026 include:

Africa: Il Cairo (tutto l’anno), Mauritius e Marrakech (stagionale).

Asia: Bangkok, Tokyo, Shanghai (tutto l’anno), Malé (stagionale).

Nord America: Boston, New York (JFK e Newark), Washington, Chicago, Los Angeles e Montreal (Canada)“, conclude Austrian Airlines.

