Etihad Airways e Hong Kong Airlines lanciano un Codeshare Programme e siglano un Reciprocal Loyalty Partnership Agreement

Etihad Airways e Hong Kong Airlines stanno rafforzando la loro partnership lanciando un codeshare partnership e stabilendo un reciprocal loyalty agreement. L’accordo di fidelizzazione è stato firmato durante una cerimonia tenutasi a Hong Kong la sera del 4 novembre 2025, in concomitanza con l’arrivo del volo inaugurale di Etihad da Abu Dhabi all’Hong Kong International Airport.

“I voli di Hong Kong Airlines tra Hong Kong e Abu Dhabi sono ora prenotabili come servizi Etihad “EY”, mentre i viaggiatori possono volare con Etihad verso popolari destinazioni giapponesi, tra cui Fukuoka, Hokkaido-Sapporo, Osaka e Okinawa, sui voli operati da Hong Kong Airlines con il codice “HX”. Questo significa un biglietto unico per l’intero viaggio, un unico check-in e il trasferimento automatico dei bagagli. Abu Dhabi diventa il ponte agevole che collega la Greater China e il Giappone al Medio Oriente, all’Europa e all’Africa.

Una volta lanciato il programma, i membri del Fortune Wings Club di Hong Kong Airlines e di Etihad Guest potranno usufruire di funzionalità di accumulo e riscatto reciproche su entrambe le reti. Questo si basa sulla partnership esistente di Etihad con Hainan Airlines e consente ai membri del Fortune Wings Club di accumulare e riscattare punti sul nuovo servizio Etihad per Hong Kong. Con questa integrazione, Etihad Guest diventa il non-alliance loyalty programme con il più ampio portfolio di compagnie aeree partner al mondo”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa partnership offre un valore significativo ai membri Etihad Guest, offrendo loro l’accesso completo a premi e riscatti su tutta la rete di Hong Kong Airlines, integrato dalla connettività in codeshare verso destinazioni giapponesi ad alta richiesta. Ciò sottolinea il nostro impegno nell’offrire ai nostri ospiti più fedeli maggiore flessibilità, una portata più ampia e premi di livello superiore”.

Louis Li, Executive Vice President of Hong Kong Airlines, ha dichiarato: “Questa partnership segna un’importante pietra miliare nel ritorno di Hong Kong Airlines sul mercato internazionale. L’espansione del nostro codeshare e il lancio di un programma fedeltà reciproco non solo avvantaggiano i viaggiatori di entrambe le compagnie aeree, ma gettano anche le basi per una più approfondita collaborazione commerciale”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)