Aeroporto di Bologna: un milione di passeggeri anche ad ottobre

Un altro mese con un milione di passeggeri per l‘Aeroporto di Bologna. “Anche ad ottobre, infatti, dopo aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, i passeggeri del Marconi hanno registrato un risultato a sei zeri, raggiungendo le 1.039.284 unità, con un incremento del 3,5% sullo stesso mese del 2024. È la prima volta, nella storia dello scalo, che si registrano sette mesi consecutivi sopra quota un milione.

Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 784.998 (+3,7% su ottobre 2024) mentre i passeggeri su voli nazionali sono stati 254.286 (+2,9% sullo stesso mese del 2024). I movimenti sono stati 7.345 (+1,8%), mentre le merci trasportate per via aerea, sono state 4.115 tonnellate, con una riduzione del 3,3%.

Le destinazioni più “volate” di ottobre 2025 sono state, nell’ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Istanbul, Bucarest Otopeni, Madrid, Cagliari e Brindisi. Il giorno più trafficato del mese è stato domenica 5 ottobre, con 39.413 passeggeri tra arrivi e partenze”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Nei primi dieci mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 9.570.658, in aumento del 2,5% sullo stesso periodo del 2024. Con questo risultato l’Aeroporto di Bologna ha già superato, con due mesi di anticipo, il totale di passeggeri annui del 2019. I movimenti del periodo gennaio-ottobre 2025 sono stati 67.633, in crescita dell’1,0% sul periodo corrispondente del 2024.

Le merci trasportate per via aerea nei primi dieci mesi del 2025 sono state 36.809 tonnellate, in calo (-3,5%) sul 2024″, conclude l’Aeroporto di Bologna.

