Qantas lancia l’Economy Plus

Qantas sta migliorando l’esperienza di bordo sulla sua flotta domestica e internazionale a corto raggio con l’introduzione di Qantas Economy Plus, un nuovo prodotto di cabina progettato per offrire ai clienti più scelta, con più spazio per le gambe, imbarco prioritario e accesso prioritario alle cappelliere.

“I posti Economy Plus offriranno ai clienti fino al 40% di spazio per le gambe in più, consentendo loro di allungarsi e sfruttare più spazio rispetto al sedile di fronte. Questo nuovo prodotto sarà disponibile da febbraio 2026 sugli aeromobili Airbus A321XLR, A220 e Boeing 737 che operano sull’ampia rete domestica della compagnia aerea, nonché verso la Nuova Zelanda e le Isole del Pacifico.

Riconoscendo l’importanza del posto per i frequent flyer, i membri di livello elevato riceveranno l’accesso gratuito a Qantas Economy Plus, ampliando i vantaggi a loro disposizione. Ogni settimana, oltre 21.000 posti vengono selezionati dai Frequent Flyer nella parte anteriore della cabina Economy.

Il lancio del nuovo prodotto Economy Plus coincide con l’avanzamento del programma di rinnovamento della flotta della compagnia aerea, che include 48 aeromobili A321XLR di nuova generazione ordinati. I primi due A321XLR hanno iniziato a volare sulla rete domestica a settembre, mentre un terzo è previsto in arrivo entro la fine dell’anno.

Qantas sta prendendo in consegna i nuovi aeromobili A321XLR e A220 con sedili extra-legroom già installati. La compagnia aerea inizierà la riconfigurazione dei suoi aeromobili 737 a dicembre”, afferma Qantas Group.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha affermato: “Si tratta di un’evoluzione della nostra offerta Economy e offre più scelta ai nostri clienti, premiando al contempo i nostri frequent flyer più fedeli con maggiori vantaggi, nelle aree che sappiamo essere per loro più importanti. Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza di bordo e massimizzare il comfort dei nostri clienti. Crediamo che questo nuovo sistema riscuoterà grande successo tra i nostri viaggiatori d’affari e di piacere al momento del lancio, il prossimo anno”.

“I membri Platinum e di livello superiore riceveranno l’accesso gratuito a Qantas Economy Plus al momento della prenotazione del volo, mentre i membri Gold riceveranno l’accesso gratuito al check-in.

Qantas Economy Plus sarà disponibile per l’acquisto sulle flotte 737, A321XLR e A220 di Qantas, comprese tutte le rotte internazionali a corto raggio operate, a partire da febbraio 2026 e i prezzi saranno annunciati in prossimità del lancio”, conclude Qantas.

Qantas Group Market Update – Novembre 2025

Qantas Group continua a registrare solide condizioni commerciali, in linea con le previsioni fornite in occasione degli FY25 results ad agosto.

“Si prevede ora che i Group Domestic unit revenue aumentino di circa il 3% nel primo semestre del 2026, al limite inferiore dell’intervallo di previsione fornito in occasione dei risultati dell’esercizio finanziario 2025. La domanda nei settori leisure, PMI e risorse rimane solida. La domanda corporate non legata alle risorse continua a crescere, ma a un ritmo inferiore rispetto alle previsioni precedenti. La domanda domestica per Jetstar è rimasta solida.

La Group International unit revenue guidance per il primo semestre del 2026 rimane invariata, con una crescita del 2-3%, con una domanda stabile nei mercati chiave. La capacità nel primo semestre è leggermente inferiore rispetto alle previsioni precedenti a causa della tempistica di entrata in servizio della flotta di A380 di ritorno. Il Gruppo sta monitorando l’attuale US government shutdown e sta lavorando a stretto contatto con i partner per supportare i clienti, senza alcun impatto significativo sulla domanda ad oggi”, afferma Qantas Group.

“Qantas Loyalty sta registrando un andamento positivo ed è sulla buona strada per raggiungere un Underlying EBIT growth del 10-12% nel primo semestre del 2026, in linea con le previsioni per l’anno fiscale 2026.

Gli eventi geopolitici continuano a creare volatilità nei prezzi del carburante. Ai prezzi attuali, il costo del carburante per il primo semestre del 2026 dovrebbe attestarsi a circa 2,62 miliardi di dollari

In Jetstar Group, la liquidazione di Jetstar Asia, che ha cessato le attività il 31 luglio 2025, è in linea con le previsioni, con una 1H26 Underlying EBIT loss prevista a 30 milioni di dollari”, conclude Qantas Group.

Qantas Group nomina un nuovo Director

Qantas Group ha annunciato la nomina di Alison Watkins come independent Non-Executive Director, nell’ambito di un ulteriore rinnovo del Board.

Il Qantas Group Chairman, John Mullen, afferma: “Alison ha dimostrato una leadership eccezionale in alcune delle aziende più grandi e complesse d’Australia, oltre alla preziosa esperienza maturata contribuendo a definire la politica monetaria australiana con la Reserve Bank. La nomina di Alison aggiunge ulteriore spessore e competenza al Board di Qantas in un momento importante per la compagnia aerea”.

La Sig.ra Watkins ha dichiarato: “Qantas è un marchio australiano iconico, con una gloriosa tradizione e un ruolo fondamentale nel collegare l’Australia al mondo. Sono entusiasta di entrare a far parte del Board in un momento di significative opportunità per la compagnia aerea”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)