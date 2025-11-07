Il Cessna Citation Ascend ottiene la certificazione FAA

Il Cessna Citation Ascend, progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha raggiunto un importante traguardo mercoledì 5 novembre: la Federal Aviation Administration (FAA) ha rilasciato la type certification per l’aeromobile, la cui entrata in servizio è prevista entro la fine dell’anno.

“L’aeromobile vanta un cockpit completamente nuovo, performance migliorate e una lussuosa flat floor cabin, offrendo ai clienti versatilità e flessibilità per portare a termine la loro missione. Due flight test articles hanno completato oltre 1.000 ore di volo e numerosi test di certificazione per ottenere la FAA certification”, afferma Textron Aviation.

“Il successo del flight test program del Citation Ascend riflette l’esperienza dei nostri team nell’ottenere la certificazione FAA, progettando e offrendo la migliore esperienza di volo ai nostri clienti”, ha affermato Chris Hearne, senior vice president, Engineering & Programs. “Abbiamo raccolto il feedback dei nostri clienti e il risultato è un business jet che offre ai clienti le più recenti innovazioni in termini di prestazioni, produttività ed efficienza”.

“Con oltre 1.000 Cessna Citation 560XL series aircraft consegnati dal 2000, proprietari e operatori apprezzano questo velivolo per la sua impareggiabile combinazione di prestazioni, comfort, facilità d’uso, gamma di capacità di missione e favorevole efficienza operativa.

Dotato di avionica Garmin G5000 con il software più recente, il cockpit include:

Autothrottle technology per ridurre il carico di lavoro del pilota e garantire la protezione dell’inviluppo di volo.

Tre ampi display da 14 pollici ad altissima risoluzione con funzionalità split-screen.

Standard dual flight management systems.

Synthetic vision per visualizzare ostacoli come montagne o terreno.

Cockpit voice and data satellite transceiver per effettuare chiamate satellitari dal cockpit.

Garmin advanced weather detection and avoidance technology.

Second Iridium data radio and controller-pilot data link communications (CPDLC) per supportare i clienti con un routing più diretto tra Nord America ed Europa (opzionale).

Due motori Pratt & Whitney Canada PW545D garantiscono efficienza nei consumi e maggiore spinta al velivolo. L’Ascend offre ai clienti una velocità massima di 441 ktas (817 km/h), un’autonomia massima di 1.940 nm (3.593 km) e un full fuel payload di 900 libbre (408 kg).

Una Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU), con gestione autonoma e rilevamento delle perdite, consente ai piloti di prepararsi a ogni volo in modo efficiente, incluso il riscaldamento e il raffreddamento della cabina con meno carburante e meno rumore”, prosegue Textron Aviation.

“Il Citation Ascend consente ai clienti di fare di più in cabina, consentendo loro di godere di molti dei comfort presenti nel bestseller Cessna Citation Latitude e nell’ammiraglia Cessna Citation Longitude, come il pavimento piatto che offre un nuovo livello di spazio per le gambe e flessibilità per i passeggeri. L’aereo può essere configurato per un massimo di 12 passeggeri.

Grazie a un avanzato acoustic treatment system, i passeggeri possono conversare, lavorare o rilassarsi in un ambiente privo di distrazioni, poiché i livelli sonori in cabina sono simili a quelli di un’auto in autostrada. L’aereo vanta nuovissimi finestrini, più grandi di circa il 15%, che offrono più luce naturale in cabina, con oscuranti trasparenti e opachi e anelli luminosi opzionali.

Tutti i membri dell’equipaggio e i passeggeri hanno accesso ad almeno una porta di ricarica con 19 porte USB standard e tre prese universali in tutto l’aereo, oltre a wireless phone charging. I clienti possono controllare in modalità wireless l’illuminazione della cabina, la temperatura, le tendine oscuranti e l’intrattenimento di bordo; il Bongiovi immersive sound system è un’ulteriore opzione per migliorare ulteriormente l’esperienza di bordo.

Per garantire la connettività dei clienti in ogni momento, l’Ascend include il Wi-Fi GoGo U.S. Avance L3 Max di serie e il Wi-Fi U.S. Avance L5 opzionale. I clienti possono anche selezionare Gogo Galileo HDX per il Wi-Fi e le chiamate internazionali”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)