Airbus: Satair acquisirà Unical Aviation

Satair, una società di Airbus, ha stipulato un accordo per acquisire Unical Aviation Inc. (“Unical”), global aircraft parts and components supplier of Used Serviceable Material (USM) e la sua controllata ecube, global expert in aircraft storage, disassembly and transition services.

“Questa acquisizione strategica rappresenta una pietra miliare significativa nella strategia di Satair nell’USM space e rafforza il suo impegno nel fornire soluzioni aftermarket complete e integrate.

L’acquisizione comprende i sette siti operativi e uffici di Unical ed ecube in Nord America, Spagna e Regno Unito, con un fatturato combinato di 298 milioni di dollari nel 2024 e un organico di 413 persone, aggiungendo un’espansione strategica all’impronta globale di Satair.

La transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e dovrebbe essere finalizzata all’inizio del 2026″, afferma Airbus.

“Sia l’esperienza che l’infrastruttura di Unical ed ecube giocheranno un ruolo chiave nel migliorare le capacità di Satair come fornitore affidabile di USM solutions, integrando la sua attuale offerta supportata dalla sua controllata VAS Aero Services – acquisita da Satair nel 2022 – e sfruttando le capacità di VAS su engine, multi-fleet USM and end-of-life support”, prosegue Airbus.

Richard Stoddart, CEO of Satair and Head of Airbus Material Services, ha dichiarato: “Siamo assolutamente lieti di dare il benvenuto a Unical ed ecube in Satair. Sostanzialmente, questa acquisizione mira a migliorare le aircraft lifecycle management capabilities nell’aerospace aftermarket. Prolungare la durata delle material resources è essenziale: non solo è il modo più efficace per massimizzare il valore degli assets, ma è anche parte integrante della definizione di responsible material practices a vantaggio sia dei nostri clienti che del futuro a lungo termine del nostro settore”.

Sharon Green, CEO di Unical, ha commentato: “Siamo lieti di unire le forze con Satair. Questa partnership segna un momento cruciale per Unical e ho piena fiducia che insieme realizzeremo un valore significativo per i nostri clienti, dipendenti e stakeholder. In qualità di global leader in USM and premier provider of aircraft storage, disassembly and transition services, Unical ed ecube rappresentano un abbinamento potente e naturale per le ambizioni di Satair in termini di crescita dei servizi, disponibilità di materiali e sostenibilità. Siamo orgogliosi di ciò abbiamo costruito e siamo ancora più entusiasti di ciò che ci aspetta”.

