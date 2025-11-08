Turkish Airlines seleziona i motori GEnx di GE Aerospace per equipaggiare la Boeing 787 fleet

Turkish Airlines e GE Aerospace hanno annunciato un accordo per l’acquisto di oltre 100 motori GEnx per equipaggiare il loro ordine recentemente firmato per 50 Boeing 787, con un’opzione per ulteriori 25 aerei. L’accordo include anche motori di riserva e un 15-year True Choice services agreement.

“Questo accordo segna una pietra miliare significativa nella partnership di lunga data tra le due aziende, a supporto della flotta widebody di Turkish Airlines e del suo piano di crescita globale. Turkish Airlines opera una flotta giovane e in crescita di 504 aeromobili, che vola verso 355 destinazioni in 131 paesi in tutto il mondo”, afferma GE Aerospace.

Il Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee, Prof. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Come Turkish Airlines, continuiamo a rafforzare il ruolo fondamentale della Turchia come hub aeronautico globale con questo accordo, che rappresenta anche un passo significativo per la nostra compagnia di bandiera sulla strada verso il raggiungimento di oltre 800 aeromobili entro il 2033. Siamo lieti di proseguire il nostro rapporto con GE Aerospace, mantenendo i più elevati standard di eccellenza operativa e sicurezza dei passeggeri”.

“Progettato con materiali all’avanguardia e tecniche di progettazione avanzate, il GEnx rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di propulsione. Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 69 milioni di ore di volo. Si attesta come il fastest-selling, high-thrust engine di GE Aerospace fino ad oggi, con oltre 3.900 motori attualmente in servizio e in backlog. Come tutti i motori GE Aerospace, il GEnx può operare con approved Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends”, prosegue GE Aerospace.

Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines & Services for GE Aerospace, ha dichiarato: “GE Aerospace è onorata di partecipare all’espansione della flotta di Turkish Airlines. Grazie al nostro avanzato motore GEnx, questo accordo sottolinea il nostro impegno nel fornire efficienza, affidabilità e un’esperienza di volo più silenziosa ai passeggeri. Insieme, siamo orgogliosi di supportare Turkish Airlines nella sua missione di connettere le comunità di tutto il mondo”.

“GE Aerospace è un partner impegnato della Turchia da quasi 60 anni. Con uffici e stabilimenti a Istanbul, Ankara e Gebze, gli oltre 500 dipendenti di GE Aerospace in Turchia supportano una base installata di oltre 2.500 motori commerciali e per la difesa in tutto il Paese. Gli ingegneri altamente qualificati del Türkiye Technology Center contribuiscono al global engineering work di GE Aerospace su new engine programs, software development and additive manufacturing, contribuendo a rafforzare il posizionamento del Paese come polo aerospaziale avanzato. TEI, la joint venture tra GE Aerospace e Turkish Aerospace, è un importante contributore alla supply chain globale, producendo centinaia di componenti per motori per GE Aerospace e i suoi partner”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)