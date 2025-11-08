Boeing raccomanda agli operatori la temporanea messa a terra degli MD-11 Freighter

In uno statement, Boeing informa: “Considerando la sicurezza la nostra massima priorità, abbiamo raccomandato ai tre operatori dell’MD-11 Freighter di sospendere le operazioni di volo mentre vengono eseguite ulteriori engineering analysis. Questa raccomandazione è stata fatta in segno di estrema cautela e continueremo a coordinarci con la FAA su questa questione”.

A riguardo UPS, in un proprio statement, informa: “Per eccesso di cautela e nell’interesse della sicurezza, abbiamo deciso di mettere temporaneamente a terra la nostra MD-11 fleet. Gli MD-11 rappresentano circa il 9% della UPS Airlines fleet. La sospensione ha effetto immediato. Abbiamo preso questa decisione in modo proattivo, su raccomandazione del produttore dell’aeromobile. Nulla è più importante per noi della sicurezza dei nostri dipendenti e delle comunità che serviamo. Abbiamo predisposto piani di emergenza per garantire di poter continuare a fornire il servizio affidabile su cui i nostri clienti in tutto il mondo contano”.

Anche FedEx ha comunicato la temporanea messa a terra della sua flotta MD-11 Freighter.

(NdR: l’altro operatore dell’MD-11 Freighter è Western Global Airlines)

(Ufficio Stampa Boeing – UPS)