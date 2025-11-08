Boeing South Carolina avvia la 787 Site Expansion

Boeing ha segnato l’inizio della Boeing South Carolina (BSC) site expansion. “Sede del programma 787 Dreamliner, BSC è destinata ad aumentare la produzione fino a un ritmo di 10 aerei al mese nel 2026. La nuova espansione consentirà al sito di supportare tassi di produzione più elevati per i 787, data la forte domanda del mercato.

Alla fine del 2024, Boeing ha annunciato l’intenzione di espandere e aggiornare il proprio sito vicino al Charleston International Airport e un secondo campus. L’azienda sta investendo più di 1 miliardo di dollari in questo programma infrastrutturale e prevede di creare più di 1.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni.

L’espansione includerà:

– Un nuovo final assembly building di dimensioni simili all’attuale edificio per l’assemblaggio finale, che è di circa 1,2 milioni di piedi quadrati, e includerà airplane production positions, production support and office space.

– Una parts preparation area facility, una vertical fin paint facility, Flight Line stalls e altro ancora presso il campus dell’aeroporto.

– Aggiunte all’Interiors Responsibility Center, dove vengono realizzati molti dei componenti interni del 787.

L’opera di costruzione darà lavoro a più di 2.500 persone con oltre 6,2 milioni di ore di costruzione grazie alla joint venture di HITT Contracting e BE&K Building Group”, afferma Boeing.

“Novanta clienti da tutto il mondo hanno effettuato più di 2.250 ordini per la famiglia 787 Dreamliner, rendendolo il best-selling widebody passenger airplane di tutti i tempi.

Dopo oltre 1.200 consegne, il 787 backlog ammonta a quasi 1.000 aerei, inclusi oltre 300 ordini aggiunti proprio quest’anno. In totale, secondo il Commercial Market Outlook di Boeing, si prevede che la commercial aviation industry avrà bisogno di oltre 7.800 nuovi aerei widebody nei prossimi vent’anni”, prosegue Boeing.

“Continuiamo a vedere una forte domanda per la famiglia 787 Dreamliner e la sua efficienza e versatilità leader di mercato. Stiamo facendo questo investimento significativo oggi per garantire che Boeing sia pronta a soddisfare le esigenze dei nostri clienti negli anni e decenni a venire”, ha affermato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Questa espansione del sito è una testimonianza dell’incredibile lavoro dei nostri compagni di team in Boeing e approfondisce il nostro impegno nei loro confronti, nella Carolina del Sud e nella produzione americana”.

“Per più di un decennio, BSC è stata la sede dell’intero ciclo produttivo del 787 Dreamliner. I componenti del team fabbricano, assemblano e consegnano i tre modelli Dreamliner – 787-8, 787-9 e 787-10 – ai clienti di tutto il mondo. L’azienda ha avviato le proprie attività nella Carolina del Sud nel 2009 e attualmente impiega più di 8.200 persone nei suoi campus a North Charleston e Orangeburg“, continua Boeing.

“I continui investimenti di Boeing nella Carolina del Sud rappresentano un enorme voto di fiducia nelle persone e nel clima imprenditoriale del nostro Stato”, ha affermato il governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster. “Questa espansione da 1 miliardo di dollari e la creazione di 1.000 nuovi posti di lavoro rafforzeranno la nostra posizione di leader globale nel settore aerospaziale e nella produzione avanzata. Siamo grati per la partnership e l’impegno di Boeing, che porterà nuove opportunità e prosperità economica in tutto il nostro Stato”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)