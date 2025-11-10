Air Astana aumenta l’ordine di Boeing 787-9 per lo sviluppo della flotta a lungo raggio

Air Astana, la compagnia di bandiera del Kazakistan, sta avviando una significativa espansione della propria flotta a lungo raggio con un nuovo ordine fino a 15 Boeing 787-9 Dreamliner (leggi anche qui).

“Si tratta del più grande ordine mai effettuato dalla compagnia, composto da cinque ordini fermi, cinque opzioni e cinque diritti di acquisto. L’azienda ha ottenuto l’approvazione del Consiglio di Amministrazione e sta ora completando le ultime procedure necessarie.

Questo ordine si aggiunge ai tre Boeing 787-9 già previsti per la consegna nel 2026/27, portando il totale degli impegni a 18 aeromobili. I nuovi velivoli ordinati saranno consegnati tra il 2032 e il 2035. Il valore totale della flotta di 18 Boeing 787-9, inclusi i motori, è di 7 miliardi di dollari USA secondo i prezzi di listino del produttore”, afferma Air Astana.

“Air Astana è strategicamente impegnata a potenziare i propri servizi dall’Asia Centrale / Caucaso verso l’Asia, l’Europa e il resto del mondo nel prossimo decennio, con l’arrivo del primo Boeing 787-9 Dreamliner previsto per il prossimo anno, che segnerà l’inizio di questa entusiasmante fase di sviluppo”, ha dichiarato Peter Foster, CEO di Air Astana. “Grazie alla cabina confortevole, all’efficienza nei consumi e alla flessibilità di autonomia, la flotta di fino a 18 Boeing 787-9 è destinata a diventare un grande successo per la compagnia e per i suoi passeggeri più esigenti”.

“Air Astana ha una lunga storia di operazioni con aeromobili Boeing: la flotta iniziale nel 2002 comprendeva Boeing 737-700/800 per voli nazionali e regionali in Asia Centrale, seguiti nel 2003 dall’introduzione del Boeing 757-200 per voli a lungo raggio verso Asia ed Europa. Sebbene i Boeing 737 e 757 siano stati rispettivamente ritirati nel 2007 e nel 2020, la compagnia ha ricevuto tre nuovi Boeing 767-300ER nel 2013, che continuano a essere impiegati su rotte internazionali a lungo raggio e su tratte nazionali ad alta densità”, conclude Air Astana.

(Ufficio Stampa Air Astana – Photo Credits: Boeing – Air Astana)