easyJet compie 30 anni e lancia una promo dedicata all’anniversario

easyJet informa: “Oggi è un giorno davvero speciale per easyJet, che festeggia il 30° compleanno. Dal primo volo nel 1995 a oggi, in questi tre decenni abbiamo volato insieme a milioni di passeggeri, collegando tra loro le principali destinazioni europee e contribuendo a rendere il viaggio sempre più accessibile”.
Per celebrare questo traguardo, easyJet condivide una promozione celebrativa.
“Per le prossime 30 ore, easyJet offre fino al 30% di sconto su oltre 60.000 posti per volare tra il 18 novembre 2025 e il 18 marzo 2026.
La promo è valida fino alle ore 16 di domani e applicabile su molte rotte del network easyJet, comprese alcune delle mete preferite dai viaggiatori italiani come Sharm el-Sheikh, Malaga, Rabat, Lussemburgo, Barcellona, Parigi, Bruxelles, Lisbona, Atene e Copenhagen”, prosegue easyJet.
Per informazioni e per prenotare, consultare la app easyJet o il sito easyJet.com.
(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)