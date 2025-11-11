News Brevi – 11.11.2025

DAMA DI PICCHE 2025: IL 3° STORNO AL CENTRO DELLA LOGISTICA DI PROIEZIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE – Dal 3 al 7 novembre, presso il sedime di Bovolone (VR), il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare di Villafranca ha condotto l’esercitazione “Dama di Picche 2025”, attività addestrativa di logistica di proiezione finalizzata a incrementare l’interoperabilità delle capacità Combat Service Support e a consolidare la cooperazione tra i Reparti del Comando Logistico e altri Enti della Forza Armata. “Dama di Picche 2025” è la prima di un nuovo ciclo esercitativo con l’intento finale di dar vita ad una “Esercitazione Logistica di Forza Armata”, da svolgersi su base annua, allo scopo di consolidare la sinergia tra diversi comparti logistici dell’Aeronautica Militare. L’integrazione e la cooperazione sviluppate in fase addestrativa, così come la simulazione di scenari operativi realistici, costituiscono elementi essenziali per il successo delle future missioni, sia a livello nazionale che internazionale. L’esercitazione ha previsto la simulazione di una crisi geopolitica aggravata da una calamità naturale, scenario nel quale il personale del 3° Stormo ha operato per ricreare un cluster logistico a supporto di una Forward Operating Base, verificando la capacità di intervento in contesti complessi e ad elevata dinamicità. Nelle fasi iniziali, dedicate all’approntamento e al rischieramento, le donne e gli uomini del Reparto hanno provveduto all’allestimento del campo, con la realizzazione di numerose tensostrutture di diverse dimensioni, l’attivazione di impianti energetici e di comunicazione, e l’impiego di automezzi tattici e moduli campali per garantire il pieno supporto logistico alle attività operative. Durante la fase “livex”, sono stati sviluppati diversi scenari addestrativi per testare l’integrazione delle capacità operative del Reparto. Il Gruppo Protezione delle Forze (GPF) ha operato in stretta sinergia con i team EOD (Explosive Ordnance Disposal) e CBRN (Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare) del Gruppo Mobile Supporto Operativo, affrontando situazioni di crescente complessità: dal rinvenimento di ordigni inesplosi alla neutralizzazione di droni e veicoli sospetti, fino alla decontaminazione in seguito all’abbattimento di un velivolo senza pilota con carico chimico. Un ruolo di rilievo ha avuto il FARP (Forward Arming and Refuelling Point), capacità esclusiva del 3° Stormo, che consente il rifornimento e l’armamento avanzato dei velivoli direttamente nelle aree operative. In coordinamento con il 15° Stormo è stato impiegato un elicottero HH-139. Il personale FARP ha condotto operazioni di hot refuelling, rifornimento “a caldo” con motore acceso e rotore in movimento, sia in orario diurno che notturno. Si tratta di un’attività ad alta complessità che permette di ridurre sensibilmente i tempi di rifornimento, massimizzando il tempo di impiego del velivolo. Il personale del 3° Stormo si addestra costantemente a queste procedure in ogni condizione di luce e climatica, per garantire sicurezza, automatismo e perfetta coordinazione con l’equipaggio. La sinergia che ne deriva è frutto di studio, professionalità e dedizione, elementi distintivi delle donne e degli uomini che operano in questo settore. In questo contesto opera il 3° Stormo, Ente alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico, assicurando il supporto operativo e il supporto logistico a tutte le unità della Forza Armata chiamate a operare al di fuori delle sedi stanziali. Nell’assolvimento dei propri compiti, la Base scaligera pianifica, appronta e rischiera pacchetti capacitivi a supporto della realizzazione di capacità logistiche, tecniche e operative aeroportuali che l’Aeronautica Militare impiega sia in ambito nazionale che internazionale, a garanzia dell’interoperabilità e della prontezza delle componenti logistiche avanzate della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

70° STORMO: INAUGURATO IL NUOVO INGRESSO DELL’AEROPORTO “E. COMANI” DI LATINA – Si è svolta lunedì 10 novembre, presso l’Aeroporto “E. Comani”, sede del 70° Stormo “G. C. Graziani” di Latina, la cerimonia di inaugurazione del nuovo ingresso aeroportuale, alla presenza del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, di autorità civili, militari e religiose. La cerimonia ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e istituzionale, a testimonianza dell’impegno costante dell’Aeronautica Militare nel processo di ammodernamento infrastrutturale, volto a migliorare la funzionalità, la sicurezza e l’efficienza degli spazi di lavoro, con particolare attenzione all’impatto ambientale e alla qualità della vita del personale. Nel suo intervento, il Generale Francesco Vestito, dopo aver ricordato il Generale di Brigata Aerea Simone Mettini e l’allievo Pilota Lorenzo Nucheli, che recentemente hanno perso la vita durante una missione di addestramento, nell’augurare buon lavoro all’appena insediato Comandante del 70° Stormo, ha sottolineato il valore simbolico e umano dell’opera, inserendola nel più ampio percorso evolutivo della Forza Armata: “Questo nuovo ingresso non rappresenta soltanto un’opera infrastrutturale, ma è il simbolo concreto di un percorso di rinnovamento e di crescita che abbraccia persone, valori e competenze. Il 70° Stormo è un luogo dove il sogno del volo diventa realtà grazie all’impegno quotidiano di istruttori, tecnici e giovani allievi che scelgono di servire il Paese con professionalità e passione”. Nel proseguire il suo intervento, il Generale Vestito ha rimarcato come innovazione e tradizione rappresentino il binomio fondante dell’identità dell’Aeronautica Militare, Forza Armata capace di rinnovarsi senza mai perdere il legame con la propria storia: “Ogni passo verso l’innovazione deve poggiare su solide radici di storia e tradizione: è questa l’essenza della nostra Aeronautica, capace di guardare al futuro senza dimenticare il valore di chi ci ha preceduto”. A seguire, ha preso la parola il nuovo Comandante del 70° Stormo, Colonnello Pilota Ambrogio Zanette, al comando dello Stormo dall’ 8 ottobre scorso. Nel suo intervento, il Comandante Zanette, ha espresso la propria gratitudine alle Autorità e a tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia, e ha sottolineato come il nuovo ingresso rappresenti non solo un’infrastruttura moderna e funzionale, ma anche un segno concreto dell’attenzione e della cura che la Forza Armata dedica al proprio personale: “Da qui passano non solo militari e visitatori, ma soprattutto coloro che scelgono il volo come vocazione e professione, pronti a mettersi alla prova e a servire il Paese con dedizione, superando i propri limiti”. Un passaggio significativo del discorso ha messo in luce il profondo legame tra il Reparto e la comunità locale: “Questo ingresso è il biglietto da visita del 70° Stormo, ma è anche un chiaro segno della nostra apertura e del forte legame che ci unisce al territorio, alla comunità che ci ospita e che ci sostiene con stima e fiducia”. Il 70° Stormo è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3a Regione Aerea con sede a Bari, e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING FESTEGGIA LA GIORNATA DEI SINGLE – Vueling informa: “Quale migliore occasione del Singles’ Day, la Giornata dei Single, per decollare verso una nuova avventura tutta per sé? Un giorno dedicato alla libertà e al piacere di stare bene con se stessi, che diventa il pretesto perfetto per spiccare il volo. Per l’occasione, la compagnia aerea Vueling invita tutti i “Single flyers” (e non solo!) a regalarsi una fuga in solitaria – o farsi sorprendere dal destino a bordo, magari con l’aiuto di Cupido – grazie a offerte da prendere al volo per alcune delle affascinanti destinazioni del proprio network. Infatti, dal sito o dall’app della compagnia, da oggi e fino a lunedì 17 novembre si possono acquistare biglietti scontati a partire da €20 per voli in partenza dal 1°dicembre 2025 al 31 marzo 2026. Le offerte sono valide su rotte selezionate come: Madrid e Londra Gatwick raggiungibili da Firenze; Barcellona da Venezia, Torino e Napoli. Insomma, che sia per godersi del tempo da soli o per lanciarsi in nuova avventura, il Singles’ Day è il giorno ideale per approfittare delle offerte di Vueling e far decollare nuovi capitoli della propria vita”.

ANSV A RIJAD CON IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PREVENZIONE – L’ANSV informa: “L’ANSV ha partecipato, su invito di MENA ARCM (Middle east and North Africa Aircraft Accident and Incident Investigation Regional Cooperation Mechanism) al workshop organizzato nei giorni 2-4 novembre dall’autorità investigativa di Arabia Saudita, a Rijad. In particolare, su espressa richiesta degli organizzatori, vi è stato l’intervento del Com.te Vittorio Borsi, responsabile dell’ufficio prevenzione di ANSV, il cui contributo è stato ritenuto determinante per il lancio di una piattaforma per le Raccomandazioni di sicurezza, sostenibile e armonizzata per la regione, grazie alla sua esperienza in qualità di capo del Gruppo di Lavoro Safety Recommendations di ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities, ovvero la Rete europea delle autorità investigative sulla sicurezza dell’aviazione civile)”.

ICAN 2025: SCALO TENCICO DEL PRESIDENTE ENAC A NYC PRESSO IL MEMORIALE 9/11 – L’Enac informa: “Oggi, 10 novembre, scalo tecnico del Presidente Enac Pierluigi Di Palma a New York, nell’ambito del viaggio istituzionale che lo vedrà alla guida della delegazione italiana impegnata da domani all’ICAN 2025 – ICAO (International Civil Aviation Organization) Air Services Negotiation Event, in corso a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana: importante meeting volto alla definizione di accordi bilaterali tra gli Stati membri ICAO in materia di servizi aerei. Nel corso della tappa newyorkese, il Presidente Di Palma ha alloggiato in un hotel situato nella piazza dove sorgevano le Torri Gemelle, abbattute dal vile attentato terroristico dell’11 settembre 2001 che ha cambiato la storia dell’aviazione civile, portando all’introduzione di procedure di controllo di security al tempo assolutamente non prese in considerazione, mai ipotizzando che ci si dovesse difendere da attentati suicidi. Una giornata dedicata alla memoria, per non dimenticare”.

RYANAIR ANNUNCIA UN PROGRAMMA RECORD DA SHANNON PER L’ESTATE 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che baserà un quarto aeromobile a Shannon per l’estate 2026, con un investimento di 400 milioni di dollari da parte di Ryanair nel Midwest irlandese. Questo aeromobile aggiuntivo offrirà 180.000 posti in più (+15% di crescita), 4 nuove rotte per Roma, Madrid, Varsavia e Poznan e voli aggiuntivi su 5 rotte già esistenti e popolari per Alicante, Lanzarote, Manchester, Malta e Reus. Il programma record di Ryanair per Shannon per l’estate 2026 offrirà 1,4 milioni di posti su 30 rotte, offrendo ai clienti del Midwest ancora più scelta”. Jason McGuinness, CCO di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare la notizia che Ryanair baserà un quarto aeromobile a Shannon per l’estate 2026, insieme all’annuncio di 4 nuove rotte per Roma, Madrid, Varsavia e Poznan, oltre a voli aggiuntivi per le popolari destinazioni balneari e urbane di Alicante, Lanzarote, Manchester, Malta e Reus. La prossima estate, l’investimento di 400 milioni di dollari di Ryanair nel Midwest offrirà oltre 1,4 milioni di posti a tariffa bassa da Shannon verso un numero record di 30 destinazioni europee. I 4 aeromobili basati a Shannon e l’investimento di 400 milioni di dollari di Ryanair rappresentano un chiaro impegno per la crescita della connettività regionale dell’Irlanda”. Ray O’Driscoll, CEO ad interim di The Shannon Airport Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto al continuo impegno di Ryanair nei confronti dell’aeroporto di Shannon con l’aggiunta di un quarto aeromobile basato, quattro nuovi servizi per l’estate 2026 verso Roma, Varsavia, Poznan e Madrid, nonché l’aumento delle frequenze su cinque rotte chiave. Questa espansione rappresenta un forte segnale di fiducia nel percorso di crescita di Shannon”.

GENERGO REALIZZA IL PRIMO SISTEMA DI PROPULSIONE SPAZIALE SENZA PROPELLENTE – Genergo informa: “Genergo, società deep-tech italiana con sede a Como, esce dalla fase in cui ha lavorato a porte chiuse e presenta un innovativo sistema di propulsione spaziale elettromagnetica privo di propellente, testato e validato con successo in tre missioni spaziali e protetto da numerosi brevetti concessi a livello internazionale. I satelliti operativi dotati di propulsione portano a bordo propellente per effettuare manovre orbitali, mantenere la posizione e, in alcuni casi, rientrare in atmosfera a fine missione. Il propellente occupa volume e aggiunge massa (spesso aumentata dall’hardware necessario per gestirlo: serbatoi, valvole di controllo, linee di alimentazione), introduce rischi operativi (perdite, esplosioni) ed è comunque una risorsa limitata. Quando si esaurisce, il satellite non è più manovrabile e la missione termina. Il sistema di Genergo genera spinta senza utilizzare propellente di alcun tipo e senza espellere massa, trasformando direttamente l’energia elettrica in propulsione tramite impulsi elettromagnetici controllati. È il primo sistema propulsivo spaziale noto al mondo in grado di operare senza propellente, testato e validato in orbita, e rappresenta una netta discontinuità rispetto agli standard attuali. Per le sue caratteristiche progettuali, la tecnologia si presta a essere scalata e opera con un fabbisogno energetico contenuto. Il sistema presenta un grado di sostenibilità estremamente elevato: nessun materiale inquinante o tossico, nessun componente in pressione da stoccare, nessun rischio di contaminazione dell’ambiente spaziale o in caso di rientro atmosferico. Dopo aver superato al primo tentativo e in pochi mesi tutti i test di qualificazione al lancio delle missioni spaziali secondo i più stringenti standard del settore, la tecnologia è stata testata in orbita per oltre 700 ore complessive di funzionamento nell’arco di tre missioni lanciate tra il 2022 e il 2023. Le missioni, tuttora operative, sono state lanciate con il vettore Falcon 9 di SpaceX nell’ambito delle campagne rideshare (Transporter 5, 6 e 9) e condotte a bordo dei satelliti ION Satellite Carrier di D-Orbit (piattaforme progettate dall’azienda italiana con sede a Fino Mornasco (CO) destinate anche al trasporto e alla validazione di tecnologie emergenti nello spazio). Nel corso degli ultimi due anni sono proseguiti numerosi cicli di attivazione del sistema in orbita, insieme alle attività di analisi e caratterizzazione dei dati raccolti; ulteriori test sono programmati per continuare la caratterizzazione della tecnologia”. “Le prestazioni raggiunte finora dai prototipi testati e validati in orbita risultano già in linea con i requisiti richiesti dal mercato per specifici profili di missione. Diverse realtà italiane sono state coinvolte nella realizzazione del progetto, tra cui: il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano per i test di misura al banco in laboratorio; il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali (DAER) del Politecnico di Milano, che ha realizzato il modello fisico del satellite per le analisi in orbita della prima missione e ha redatto il report delle emissioni elettromagnetiche del motore nelle fasi preliminari di qualifica richiesto per l’accettazione in orbita; una società indipendente, specializzata nello sviluppo di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, ha validato i risultati ottenuti in orbita utilizzando un’ampia gamma di approcci metodologici. Questa attività ha garantito la solidità e ripetibilità delle prestazioni osservate. La tecnologia di Genergo apre nuove prospettive per le missioni spaziali”, conclude Genergo.

IL NOKIA LTE/5G DRONE SYSTEM OTTIENE L’EASA DESIGN VERIFICATION REPORT – L’EASA informa: “Nokia Solutions and Networks OY (Nokia) ha ottenuto l’EASA Design Verification Report (DVR) per M2 risk mitigation con High Level of Robustness (M2 High) and enhanced containment. L’obiettivo principale di questa valutazione era valutare la ground risk reduction and containment function dimostrata dal Nokia LTE/5G Drone System e definire i limiti operativi e le condizioni necessarie per ottenere un contenimento migliorato e un M2 High con SAIL II operational environment. Questo risultato è particolarmente significativo, poiché Nokia, nel suo primo Design Verification engagement con EASA, è anche il primo richiedente ad aver ottenuto l’EASA no technical objection per le M2 High mitigations con un drone in quella categoria di peso. Il processo ha richiesto l’esplorazione di diversi nuovi technical domains and means of compliance. La EASA Design Verification è stata condotta in conformità con la Specific Operations Risk Assessment (SORA) methodology, come definita nel Regulation (EU) 2019/947. Il DVR consente a Nokia, e agli operatori in generale, di ottenere l’autorizzazione operativa dall’autorità nazionale per il loro specifico concept of operations (ConOps). Nel caso di Nokia, il loro ConOps si concentra principalmente sulle industrial inspection activities, tra le altre applicazioni”.

LEONARDO: INFORMATIVA ACQUISTO AZIONI PROPRIE – Leonardo informa: “Nell’ambito del programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 26 maggio 2025 (con avvio comunicato in data 17 ottobre 2025), Leonardo rende noto di avere acquistato sul mercato Euronext Milan, in data 06.11.2025, n. 95.003 azioni ordinarie Leonardo (pari allo 0,0164% circa del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di euro 49,4209 per azione, al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di euro 4.695.132,81. Come già reso noto, tali azioni sono destinate al servizio dei correnti Piani di Incentivazione a Lungo Termine e di Azionariato Diffuso, nonché di eventuali altri piani di azionariato”.

LEONARDO LANCIA IL CORSO “CLIMATE ACTION 2026” – Leonardo informa: “Dopo l’iniziativa “Green & Sustainable Supply Chain”, rivolta ai fornitori italiani, Leonardo lancia “Climate Action 2026”: un programma di e-learning, dedicato anche ai partner internazionali del Gruppo, volto a rafforzare l’impegno per una catena di fornitura sempre più sostenibile. “Climate Action 2026” si pone l’obiettivo di coinvolgere circa 300 fornitori chiave di Leonardo, provenienti principalmente da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Polonia, Spagna e Italia, in un percorso di crescita sulle tematiche ambientali e di decarbonizzazione. L’iniziativa punta a stimolarli a introdurre azioni concrete per migliorare competitività, resilienza e produttività, ottimizzando al contempo l’uso delle risorse. Il progetto rientra nel programma di education dei fornitori previsto dal Piano di Sostenibilità di Leonardo, che punta ad accelerare la transizione sostenibile della supply chain, coinvolgendo oltre 500 partner strategici entro il 2027. Il corso accompagnerà fornitori italiani e internazionali nello sviluppo del proprio piano di decarbonizzazione, partendo dal calcolo e dalla rendicontazione delle emissioni di CO2 fino alla definizione di obiettivi di riduzione in linea con i criteri della Science-Based Target initiative (SBTi). La formazione, della durata di circa 16 ore, sarà interamente online, articolata in moduli e-learning fruibili in modo asincrono e arricchita da workshop live condotti da esperti internazionali. Realizzato in collaborazione con la EcoVadis Academy, il percorso include materiali formativi sviluppati da Leonardo e corsi della SBTi Academy. La parte teorica sarà integrata da momenti pratici: i workshop live permetteranno di approfondire casi reali, svolgere esercitazioni e produrre i risultati attesi. Con “Climate Action 2026”, Leonardo compie un nuovo passo concreto verso il proprio obiettivo di decarbonizzazione della supply chain: entro il 2028, il 58% dei fornitori – misurati in termini di emissioni – dovrà aver definito obiettivi di riduzione science-based, in linea con gli standard internazionali più avanzati”.

ROBINSON HELICOPTER INSIEME A TPOA PER LA COMUNITA’ DI TORRANCE – Robinson Helicopter informa: “Dopo una pausa di sei anni dal suo percorso completo, la Torrance Police Officers Association (TPOA), in collaborazione con la Torrance Police Foundation (TPF) e Robinson Helicopter Company (RHC), importante datore di lavoro locale da oltre 50 anni, annuncia una long-term collaborative solution per garantire che il TPOA Santa Float ritorni in tutte le vie residenziali della città quest’anno e continui negli anni a venire. A causa del Covid e delle difficoltà di personale nel 2020, il Santa Float schedule è stato limitato a 10 serate nei principali punti di interesse. Grazie alla pianificazione strategica e al supporto finanziario di Robinson Helicopter e TPF, il Float è pronto per un grande ritorno in questo periodo natalizio. Questo impegno pluriennale di Robinson Helicopter, in collaborazione con TPF, fornisce le risorse necessarie non solo per ripristinare e gestire il Float per l’attuale periodo natalizio, ma stabilisce anche un quadro per la sua presenza costante nelle future celebrazioni natalizie di Torrance”. “Vivendo e lavorando a Torrance da oltre un decennio, so cosa significhino il periodo natalizio e questa iniziativa per le persone e le famiglie di questa città”, ha affermato Robyn Eagles, VP of global marketing and communications at Robinson Helicopter Company. “Grazie ai programmi di coinvolgimento della comunità di Robinson e alla nostra collaborazione con TPOA e TPF, è un onore sostenere il ritorno di un evento così importante per la nostra comunità”. “La prima serata del tour, che durerà 26 notti, attraverso le vie residenziali di Torrance inizierà presso il campus di Robinson Helicopter Company domenica 30 novembre alle 16:00. Babbo Natale farà un arrivo memorabile a bordo della sua seconda slitta: un elicottero Robinson R66 rosso. Robinson Helicopter metterà a disposizione anche elicotteri giocattolo e berretti R66 per adulti”.