LATAM Airlines e Warner Bros. Discovery Latin America portano Harry Potter nei cieli

LATAM Airlines Group ha annunciato una partnership esclusiva con Warner Bros. Discovery Latin America che permetterà di vivere a bordo dei suoi aeromobili esperienze ispirate alla magia di Harry Potter.

“Per un periodo di 12 mesi, a partire da domani 12 novembre, l’iniziativa offrirà un’esperienza unica che unisce intrattenimento, attività speciali e prodotti ufficiali ispirati a una delle saghe cinematografiche più iconiche al mondo.

Come parte di questa collaborazione, LATAM Airlines presenterà un Boeing 787-9 e un Airbus 320 personalizzati con una livrea speciale, che includerà illustrazioni iconiche tratte dai film di Harry Potter. Entrambi gli aerei opereranno su rotte internazionali e nazionali (ulteriori dettagli saranno comunicati in occasione del lancio), diventando una vera attrazione sia per chi viaggia a bordo, sia per chi li vedrà negli aeroporti della regione. Inoltre, uno spot pubblicitario realizzato appositamente per la campagna, in collaborazione con WBD Ad Sales, inviterà a scoprire “la magia di volare con LATAM Airlines”, unendo l’emozione della saga all’obiettivo della compagnia aerea: connettere persone, destinazioni e storie che ispirano”, afferma LATAM Airlines Group.

“Harry Potter è una storia che ha segnato generazioni in tutto il mondo. Siamo entusiasti di presentare questa partnership, che trasforma l’esperienza di volo in qualcosa di unico e memorabile per i nostri clienti. In LATAM Airlines desideriamo connettere le persone non solo con destinazioni, ma anche con le storie che le ispirano”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

“Espandere l’universo di un’icona globale come Harry Potter insieme a LATAM Airlines ci riempie di entusiasmo. In Warner Bros. Discovery cerchiamo costantemente modi creativi per integrare i nostri franchise nelle esperienze quotidiane e sorprendere i fan con proposte nuove e originali. Questo progetto, ideato e prodotto in Cile e oggi ampliato a livello regionale, dimostra il potenziale dei nostri brand nel creare connessioni profonde e significative in contesti innovativi”, ha aggiunto Pablo Greco, vicepresidente Vendite per la regione andina di Warner Bros. Discovery.

“In occasione del 25º anniversario dell’uscita del primo capitolo della saga – Harry Potter e la Pietra Filosofale – i passeggeri potranno vivere la magia della celebrazione a bordo di voli selezionati, con esperienze interamente dedicate al mondo di Harry Potter. L’iniziativa prevede allestimenti a tema in cabina, prodotti da collezione e un servizio di catering ispirato all’universo del celebre mago.

Tutti i film della saga saranno inoltre disponibili su LATAM Play, la piattaforma di intrattenimento a bordo, insieme a contenuti esclusivi.

Saranno organizzati anche concorsi, attività e iniziative speciali negli aeroporti e sui social network, dedicati ai fan di Harry Potter, con premi che includeranno biglietti aerei, esperienze a tema e merchandising ufficiale”, prosegue LATAM Airlines Group.

“Il catalogo di LATAM Play, la piattaforma di intrattenimento a bordo del gruppo, è disponibile su tutti i voli LATAM Airlines e include l’intera saga di Harry Potter. Negli aeromobili wide body, i contenuti sono accessibili dagli schermi individuali di ogni sedile, mentre negli aeromobili narrow body si possono guardare tramite dispositivi personali collegandosi alla rete play.latam.com.

LATAM Airlines dispone del catalogo di intrattenimento a bordo più ampio del Sud America. Nel 2024, la compagnia ha integrato contenuti provenienti da nuove piattaforme di streaming come Disney+, HBO Max e Paramount+, diventando la prima compagnia della regione a offrire produzioni di queste tre major a bordo. Nel 2025, la proposta è arrivata a includere oltre 300 film, più di 1.000 episodi di serie televisive e più di 800 album musicali, consolidando LATAM Airlines come leader nell’intrattenimento aereo in Sud America”, conclude LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)