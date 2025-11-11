Qatar Airways amplia i servizi in Arabia Saudita con una nuova rotta e aumenta i voli per Jeddah e Riyadh

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha annunciato un’ulteriore espansione dei servizi della compagnia aerea nel Regno dell’Arabia Saudita durante la tavola rotonda “Tourism Rising: A New Era of Influence and Impact”, al TOURISE Summit 2025 in Riyadh.

“Dal 5 gennaio 2026, Qatar Airways lancerà tre voli settimanali per Hail (HAS), con partenze ogni lunedì, giovedì e sabato, che diventerà la tredicesima città saudita servita dalla compagnia aerea. La compagnia aumenterà anche i voli per Jeddah (JED) e Riyadh (RUH) da sei a sette voli giornalieri”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “In Qatar Airways siamo orgogliosi di vedere la nostra presenza crescere costantemente in termini di dimensioni e importanza in tutto il Regno dell’Arabia Saudita. La nostra rete ora copre tutte le principali regioni del Regno e, negli ultimi 12 mesi, abbiamo collegato quasi 2,5 milioni di passeggeri del Regno alla nostra rete globale. Questo riflette il livello di fiducia che i viaggiatori sauditi ripongono nella nostra compagnia aerea e l’eccellenza dei nostri servizi in tutto il mercato saudita”.

“Questa espansione strategica rafforza la continua crescita di Qatar Airways e il suo impegno a lungo termine nel mercato saudita, riflettendo l’attenzione della compagnia aerea al miglioramento della connettività regionale per soddisfare la forte domanda.

Questo sviluppo fa seguito a un anno di forte crescita operativa per Qatar Airways in Arabia Saudita, tra cui la ripresa dei voli per Abha all’inizio di quest’anno e il lancio dei servizi per The Red Sea a ottobre.

Con la nuova rotta di Qatar Airways per Hail, la presenza della compagnia aerea nel Regno si espanderà a 13 destinazioni servite con oltre 150 voli settimanali, offrendo ai viaggiatori in Arabia Saudita un comodo accesso a oltre 170 destinazioni globali attraverso l’hub di Doha della compagnia aerea, l’Hamad International Airport.

Qatar Airways, punto di riferimento per l’eccellenza nel settore, rimane un leader di spicco nella connettività globale e opera verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)