Iberia potenzia le operazioni in Giappone con un volo aggiuntivo per Tokyo durante la stagione dei ciliegi in fiore

Iberia opererà un volo aggiuntivo tra Madrid e Tokyo durante i mesi di marzo e aprile, in concomitanza con la stagione del sakura, con i ciliegi in fiore, uno dei periodi più attesi e iconici dell’anno in Giappone.

“Questo volo sarà disponibile dal 4 marzo al 29 aprile, con partenza da Madrid il mercoledì e ritorno da Tokyo il giovedì. Iberia opera attualmente tre voli settimanali tra Madrid e Tokyo, questo servizio speciale a marzo porterà il totale a quattro voli settimanali in entrambe le direzioni.

Con questo servizio speciale, Iberia risponde al crescente interesse per il Giappone come destinazione turistica e rafforza il suo impegno nel mercato giapponese, dove ha iniziato a operare nell’ottobre 2024. Questa nuova frequenza rappresenta un aumento di oltre 6.000 posti sulla rotta Spagna-Giappone. In totale, entro il 2026, Iberia offrirà oltre 114.000 posti su questa rotta, contribuendo per quasi 100 milioni di euro al PIL di Spagna e Giappone e generando circa 1.900 posti di lavoro diretti e indiretti, consolidando questo collegamento come ponte strategico tra Europa e Asia“, afferma Iberia.

“Questa rotta tra le due capitali è operata con aeromobili Airbus A350, il modello più moderno ed efficiente della flotta Iberia, con una capacità di 348 passeggeri nelle classi Business, Premium Economy ed Economy. Inoltre, la compagnia aerea spagnola ha adattato l’esperienza di bordo al viaggiatore giapponese, includendo un menù in giapponese, intrattenimento nella loro lingua e dettagli come tè verde, riso e bacchette”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)