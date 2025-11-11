TAP: i voli per Luanda iniziano a operare dal nuovo aeroporto

TAP Air Portugal informa: “A partire dal 1° dicembre tutti i voli TAP Air Portugal da e per Luanda saranno operati presso il moderno Aeroporto Internazionale Dr. António Agostinho Neto (NBJ), situato nella capitale angolana.
Il trasferimento al nuovo aeroporto consente a TAP di adeguare le proprie operazioni alla nuova infrastruttura aeroportuale di Luanda, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più confortevole e pratica per i passeggeri.
L’Aeroporto Internazionale Dr. António Agostinho Neto si trova nel comune di Ícolo e Bengo, nella provincia di Luanda, a circa 42 km dal centro città”.
“La compagnia aerea portoghese opera attualmente un volo giornaliero tra Lisbona e Luanda e uno settimanale da Porto, contribuendo a rafforzare i legami storici e culturali che uniscono Portogallo e Angola”, concludee TAP Air Portugal.
(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)