Delta presenta la collezione di uniformi Distinctly Delta

Delta informa: “Delta guarda ai prossimi cento anni di volo, e presenta le nuove uniformi per i suoi dipendenti, che onorano la sua eredità e si rivolgono al futuro. Parte della nuova collezione di uniformi saranno anche alcuni accessori – come sciarpe e cravatte – firmati Missoni, casa di moda già partner della compagnia aerea.

La nuova collezione Distinctly Delta si compone di quattro linee distinte prodotte da Lands’ End, ciascuna progettata nei dettagli, realizzata con cura e ispirata ai suggerimenti dei 65.000 dipendenti Delta in uniforme che si occupano di servizio clienti, sono operativi sui voli o addetti alle operazioni tecniche”.

“Questa divisa non è solo un’uniforme, ma un simbolo di ciò che siamo”, afferma Ekrem Dimbiloglu, Amministratore Delegato di Uniform and Onboard Brand Experience Delta. “Quando i nostri dipendenti indossano questa uniforme possono sentirsi orgogliosi di dire: ‘Io sono Delta'”.

“Ogni capo Distinctly Delta è stato progettato per offrire comfort e favorire l’attività, tenendo conto delle condizioni reali: dai team che operano sottobordo in condizioni meteorologiche estreme, agli assistenti di volo che attraversano climi diversi in un unico turno, fino ai membri del team del servizio clienti aeroportuale che si spostano dal gate all’aereo, e viceversa. Dal posizionamento delle tasche alla scelta dei tessuti, ogni dettaglio è stato studiato dal personale Delta che indossa l’uniforme, con ogni cucitura rifinita per trasmettere un’immagine di qualità e garantire le massime prestazioni, anche sotto pressione.

Le nuove uniformi sono concepite quale estensione dell’identità del brand Delta, con il ritorno dei colori distintivi della compagnia. Prendendo spunto dalla livrea degli aeromobili – e più precisamente dalla coda e dal simbolo Delta Widget – il blu navy intenso e le tonalità premium del bordeaux e del rosso vengono reintrodotti con nomi ispirati all’aviazione come Navigator Navy, Boarding Burgundy e Runway Red per il personale Red Coats. Una nuova tonalità di Powerful Pink arriva con questa collezione, inserita nell’ambito della partnership ventennale Delta con la Breast Cancer Research Foundation (BCRF): i dipendenti Delta continueranno a indossare questo colore con orgoglio ogni ottobre”, prosegue Delta.

“Le divise Distinctly Delta sono state progettate per durare nel tempo, sia in termini di resistenza che di stile. I capi iconici delle collezioni attuali e passate sono stati reinventati, non sostituiti. Ad esempio, la compagnia aerea sta riproponendo un capo di punta: l’iconico abito a portafoglio. Introdotto per la prima volta nei primi anni 2000, l’abito a portafoglio è diventato rapidamente uno dei preferiti da dipendenti e passeggeri, e ora torna con le novità Distinctly Delta.

Le nuove uniformi si inseriscono nel più ampio progetto Delta volto a ripensare e rilanciare le sue lounge, suite ed esperienze rivolte ai passeggeri. La nuova collezione è una rappresentazione visiva dell’eccellenza di Delta, che abbraccia terminal, piste e fusi orari”, continua Delta.

“Quando i passeggeri vedono i nostri dipendenti indossare questa uniforme, vogliamo che provino qualcosa di diverso, qualcosa di speciale”, ha affermato Dimbiloglu. “Accogliente. Distinta. Premurosa. Questo è Distinctly Delta”.

“La Collezione Elite, caratterizzata da delicati motivi jacquard intrecciati con il Delta Widget, distingue i ruoli di servizio d’élite come Red Coats, ambasciatori Sky Club e Commissari di Bordo. Per la prima volta nella storia di Delta, questi ruoli avranno ora nell’uniforme il loro comune denominatore.

La selezione di raffinati accessori, tra cui sciarpe, cravatte e fazzoletti da taschino, è invece firmata da Missoni, già partner Delta. Questi pezzi della collezione riflettono l’artigianalità distintiva di Missoni e lo stile senza tempo della compagnia.

Anche il brand Bombas arricchisce le nuove uniformi con i suoi comodi calzini neri, impreziositi da speciali elementi del marchio Delta.

I dipendenti del vettore inizieranno ad indossare le nuove collezioni in fase di test entro l’estate del 2026; tutti i dipendenti indosseranno la nuova collezione nel 2027″, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)