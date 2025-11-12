TAP Air Portugal: annunciati i vincitori della seconda edizione dell’Altitude Film Festival

In occasione della Giornata Mondiale del Cinema, TAP Air Portugal ha annunciato i vincitori della seconda edizione del festival cinematografico promosso a bordo dei propri aeromobili, durante una cerimonia che si è tenuta a Lisbona presso il Centro de Arte Moderna Gulbenkian.

“Per tutto il mese di ottobre i passeggeri dei voli TAP hanno potuto assistere ai cortometraggi in concorso e partecipare alla votazione insieme a una giuria internazionale composta da Rui Tendinha, Sónia Balacó, Paul Visser, João Antero ed Elisabete Mendes.

Circa 30.000 passeggeri hanno avuto l’opportunità di visionare i dieci film finalisti – cinque per la categoria Fiction e cinque per la categoria Documentario – e di esprimere le proprie preferenze, contribuendo così alla scelta dei vincitori dell’Altitude Film Fest 2025:

• Miglior Film di Fiction: Mother – Regia di Carla Miranda

• Miglior Documentario: Between Earth and Sky – Regia di Luís Dalvan

Dopo la visione e un’attenta analisi di tutte le opere in concorso, la giuria del Festival ha selezionato cinque finalisti per ciascuna categoria. I vincitori sono stati successivamente scelti in due fasi: il 40% del punteggio finale è stato assegnato dalla giuria, composta da esperti del settore cinematografico, mentre il restante 60% è stato determinato dai voti dei passeggeri che hanno viaggiato sui voli TAP dotati di sistema di intrattenimento a bordo”, afferma TAP Air Portugal.

Ad aprire l’evento di premiazione è stato Mário Cruz, Chief Commercial & Revenue Officer di TAP Air Portugal, che ha sottolineato come l’iniziativa “testimoni l’impegno costante della compagnia nel promuovere la cultura portoghese. I nostri passeggeri iniziano a vivere l’atmosfera del Portogallo non appena salgono a bordo, e con l’Altitude Film Fest desideriamo portare le idee, la storia e la cultura portoghesi nel mondo. Questi film raccontano l’identità del nostro Paese e celebrano il talento, la cultura e la settima arte in Portogallo. L’obiettivo è arricchire l’esperienza TAP e contribuire a una sempre maggiore diffusione del cinema e della cultura del Portogallo”.

“I film vincitori dei Gran Premi per il Miglior Film di Fiction e per il Miglior Documentario hanno ricevuto una borsa di viaggio del valore di 1.500 euro.

I trofei assegnati ai vincitori, ideati dallo scultore ZÉVI, sono opere uniche realizzate con parti riciclate provenienti da aeromobili TAP A321, dal valore simbolico unico e originale. I dieci film finalisti saranno proiettati sui sistemi di intrattenimento dei voli a lungo raggio TAP fino alla fine di settembre del prossimo anno”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)