Marabu Airlines e Lufthansa Technik ampliano la loro collaborazione

Lufthansa Technik e la compagnia aerea estone Marabu Airlines hanno concordato di estendere la loro collaborazione.

“Il global market leader nel campo dei technical aircraft services si occuperà ora dell’airline component supply per diversi anni, nell’ambito di un Total Component Support (TCS) agreement. Il nuovo contratto supporta l’Airbus A320neo fleet expansion di Marabu.

Lufthansa Technik e Marabu collaborano sin dall’inizio delle operazioni della compagnia aerea nel 2023. Il TCS, apprezzato dai clienti di tutto il mondo, offre a Marabu l’accesso al pool globale di serviceable spare parts, repair services and logistical support di Lufthansa Technik. Garantisce un’elevata disponibilità e una rapida elaborazione per quasi tutti i replaceable aircraft components. Oltre al TCS, la collaborazione tra le due aziende include già la fornitura di consumables and expandables alla compagnia aerea, aircraft engineering services and certification da parte di Lufthansa Technik“, afferma Lufthansa Technik.

Laszlo Molnar, Technical Director at Marabu Airlines, ha commentato: “La nostra partnership con Lufthansa Technik supporta la continua crescita e ambizione di Marabu. Con l’espansione della nostra flotta, avere un partner tecnico solido ci consente di mantenere gli elevati standard operativi che i nostri passeggeri e partner si aspettano”.

“Siamo onorati che Marabu non solo estenda, ma estenda anche i suoi contratti con noi. Per noi, essendo un’azienda tedesca, Marabu è ancora più speciale perché offre voli da diversi aeroporti tedeschi”, ha dichiarato Tanja Pustolla, Corporate Sales Executive Europe, Middle East and Africa at Lufthansa Technik. “Abbiamo instaurato un rapporto di lavoro di grande successo ed è un privilegio contribuire alla crescita di Marabu”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)