Embraer porta il nuovo KC-390 demonstrator, l’E195-E2 e l’E190F al Dubai Air Show

Embraer presenterà per la prima volta al Dubai Airshow il nuovo KC-390 Millennium demonstrator con la sua nuova livrea.

“Il multi-mission medium airlift sarà esposto insieme all’E195-E2 e all’E190F, passenger-to-freight conversion dell’E190. L’edizione 2025 della fiera aerospaziale biennale, presso l’Al Maktoum International Airport, United Arab Emirates, si terrà dal 17 al 21 novembre”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti di tornare al Dubai Airshow e presentare il nostro portfolio avanzato in un mercato così strategico. Embraer sta vivendo un forte slancio di vendite in tutti i segmenti di business e intravediamo significative opportunità nella regione. Il salone aerospaziale è un’ottima piattaforma per generare nuove vendite ed espandere la nostra rete di clienti, partner e altri operatori del settore”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

“Embraer sta attraversando una fase di crescita altamente positiva e redditizia, guidata da efficienza e innovazione, che sta producendo risultati molto positivi. La commercial aviation division sta espandendo la sua presenza nei mercati chiave con una forte attività di vendita per gli E-Jet E1 ed E2, mentre il KC-390 sta guadagnando terreno nei global defense markets come India, Europa e Stati Uniti.

Anche Eve Air Mobility sarà presente allo stand Embraer al Dubai Airshow 2025, rafforzando il suo impegno e la sua presenza in Medio Oriente. All’inizio di questo mese Eve ha annunciato un framework agreement con il Kingdom of Bahrain Ministry of Transportation and Telecommunications (MTT) per accelerare la necessaria preparazione dell’ecosistema normativo, operativo e infrastrutturale per le operazioni eVTOL nella regione”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)