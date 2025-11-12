Total Fly annuncia la disponibilità di un ATR 72 da 70 posti per la Summer 2026

Total Fly, società italiana specializzata nella gestione commerciale e operativa di aeromobili per voli charter e corporate, annuncia la disponibilità di un ATR 72 da 70 posti per la stagione Summer 2026, confermando l’impegno dell’azienda nello sviluppo del segmento short e medium haul.

“L’aeromobile, operato da una compagnia europea certificata, sarà basato presso un aeroporto del Centro Italia, scelto strategicamente per servire le principali destinazioni italiane, del Nord Europa e del bacino del Mediterraneo.

L’iniziativa nasce per rispondere alla crescente richiesta di capacità charter flessibile e di qualità da parte di operatori turistici, agenzie di viaggio, tour operator, squadre sportive, produzioni musicali e pellegrinaggi organizzati”, afferma Total Fly.

“Con questa operazione vogliamo rafforzare il ruolo di Total Fly nella gestione di aeromobili regionali, offrendo ai nostri clienti una soluzione efficiente e competitiva per voli charter dedicati e programmi stagionali”, ha dichiarato Davide Strinna, Chief Operating Officer di Total Fly. “L’ATR 72 rappresenta un equilibrio ideale tra comfort, sostenibilità ed efficienza operativa: un velivolo perfetto per collegare destinazioni europee con tempi e costi ottimizzati”.

“Total Fly ha già avviato la pianificazione commerciale in vista della Summer 2026, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni con operatori italiani ed europei interessati a inserire voli charter stagionali o rotte personalizzate.

Parallelamente, l’azienda conferma la propria offerta integrata di servizi aeronautici premium, che comprende la gestione commerciale e operativa di jet privati, elicotteri e voli cargo, rafforzando la presenza di Total Fly nei mercati europei e internazionali”, conclude Total Fly.

