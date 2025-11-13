Finnair rafforza la presenza in Italia: da Torino nuovo volo diretto per Helsinki nella programmazione estiva 2026

Finnair amplia ulteriormente il suo network europeo per la programmazione estiva 2026, con un’attenzione particolare al mercato italiano. Tra le novità, il nuovo collegamento da Torino a Helsinki che si aggiunge alle rotte da Catania e Firenze precedentemente annunciate. La programmazione estiva 2026 va dal 29 marzo al 31 ottobre 2026.

“Con questa nuova apertura, Finnair volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti per la compagnia. L’espansione consolida la strategia di Finnair nel rafforzare i collegamenti diretti tra l’Italia e la Finlandia, offrendo ai passeggeri un accesso ancora più comodo al suo hub di Helsinki e al vasto network intercontinentale del vettore.

Nella programmazione estiva, i viaggiatori italiani avranno la possibilità di volare direttamente da Torino a Helsinki con due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto“, afferma Finnair.

“Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura”, prosegue Finnair.

“L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki”, commenta Geoffrey Carrage, Regional Manager Southern Europe di Finnair. “Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre”.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)